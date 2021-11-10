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https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-kakix-regionax-uzbekistana-proydut-dojdi-posle-pylnoy-buri-21287919.html
В каких регионах Узбекистана пройдут дожди после пыльной бури
В каких регионах Узбекистана пройдут дожди после пыльной бури
Последнюю неделю Узбекистан находился в плену у пыльно-песчаной стихии.
2021-11-10T09:28+0500
2021-11-10T09:37+0500
общество
узбекистан
дожди
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Последнюю неделю Узбекистан находился в плену у пыльно-песчаной стихии.По мнению синоптиков, бурю вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы. Ослабить стихию мог только дождь.И сегодня он, наконец, пришел в Узбекистан. Осадки местами выпадут в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. В Ташкенте небольшой дождь возможен ближе к вечеру.В остальных регионах осадков не ожидается, сообщили в Узгидромете.В предгорных и горных районах может быть туман.Температура воздуха в большинстве регионов Узбекистана установится в пределах 10-15 градусов.Ранее ученые изучили, чем дышали жители страны из-за пыльной бури. Специалисты проанализировали состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы опасны для здоровья граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html
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узбекистан, дожди

В каких регионах Узбекистана пройдут дожди после пыльной бури

09:28 10.11.2021 (обновлено: 09:37 10.11.2021)
© Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкЛюди идут по улице во время ливня, иллюстративное фото
Люди идут по улице во время ливня, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© Sputnik / Evgeny Odinokov
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Осадки выпадут не везде. В некоторых регионах почва так и останется иссушенной. А значит, сохранится угроза новых бурь.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Последнюю неделю Узбекистан находился в плену у пыльно-песчаной стихии.
По мнению синоптиков, бурю вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы. Ослабить стихию мог только дождь.
И сегодня он, наконец, пришел в Узбекистан.
Осадки местами выпадут в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. В Ташкенте небольшой дождь возможен ближе к вечеру.
В остальных регионах осадков не ожидается, сообщили в Узгидромете.
В предгорных и горных районах может быть туман.
Температура воздуха в большинстве регионов Узбекистана установится в пределах 10-15 градусов.
Ранее ученые изучили, чем дышали жители страны из-за пыльной бури. Специалисты проанализировали состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы опасны для здоровья граждан.
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
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