https://uz.sputniknews.ru/20211110/v-kakix-regionax-uzbekistana-proydut-dojdi-posle-pylnoy-buri-21287919.html

В каких регионах Узбекистана пройдут дожди после пыльной бури

В каких регионах Узбекистана пройдут дожди после пыльной бури

Последнюю неделю Узбекистан находился в плену у пыльно-песчаной стихии.

2021-11-10T09:28+0500

2021-11-10T09:28+0500

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общество

узбекистан

дожди

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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Последнюю неделю Узбекистан находился в плену у пыльно-песчаной стихии.По мнению синоптиков, бурю вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы. Ослабить стихию мог только дождь.И сегодня он, наконец, пришел в Узбекистан. Осадки местами выпадут в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях. В Ташкенте небольшой дождь возможен ближе к вечеру.В остальных регионах осадков не ожидается, сообщили в Узгидромете.В предгорных и горных районах может быть туман.Температура воздуха в большинстве регионов Узбекистана установится в пределах 10-15 градусов.Ранее ученые изучили, чем дышали жители страны из-за пыльной бури. Специалисты проанализировали состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы опасны для здоровья граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html

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узбекистан, дожди