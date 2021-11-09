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Ученые проанализировали, чем дышали узбекистанцы из-за пыльной бури
15:13 09.11.2021 (обновлено: 15:40 09.11.2021)
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
© Sputnik
Ученые проанализировали состав воздух после пыльной бури и рассказали, что приходилось вдыхать узбекистанцам в течение последних нескольких дней и какую опасность это несет организму.
ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Узбекские ученые проанализировали состав пыли в Ташкенте, осевшей после бури, сообщает Министерство инновационного развития.
В работе участвовали сотрудники Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана.
5 ноября они отобрали пробы воздуха на территориях у станции метро "Беруни" (Алмазарский район) и Академгородка (Мирзо-Улугбекский район).
“Состав воздуха анализировался на таких приборах, как SEM - EVO MA 10 (Zeiss, Germany), рентгеновский дифрактометр Panalytical Empyrean, газовый хроматограф Agilent 7890B и других”, — говорится в сообщении.
Результаты показали, что в составе пыли присутствовало большое количество частиц размером до 5 и даже до 1 мкм. Отмечается, что частицы менее 5 мкм наиболее опасны, поскольку могут проникать в глубокие отделы легких до альвеол и задерживаться там. А альвеол достигает около 10 процентов вдыхаемых пылинок.
© Министерство инновационного развития УзбекистанаСостав воздуха после пыльной бури в Узбекистане под микроскопом, 5 ноября 2021 года,
Состав воздуха после пыльной бури в Узбекистане под микроскопом, 5 ноября 2021 года,
© Министерство инновационного развития Узбекистана
По своей структуре частицы в основном с острыми гранями. Они больше травмируют слизистую оболочку дыхательных путей.
Зато анализ методом газовой хроматографии показал полное отсутствие каких-либо пестицидов в образцах. Не обнаружено в них и превышение количества солей, а измерение рН указало на щелочные свойства пыли.
“Исследование образцов показало, что по своей природе они являются стандартной пылью. Опасность может представлять только ее повышенное количество в воздухе. В пыли отсутствуют опасные для здоровья человека тяжелые металлы, соли, пестициды”, — пришли к выводу ученые.
Песчано-пылевая буря накрыла несколько регионов Узбекистана в минувший четверг. По данным Узгидромета, в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях из-за прихода холодного воздуха с территории Урала ветер усилился до 12−15 метров в секунду, местами до 20−25 метров в секунду.
Жители Ташкента вечером также наблюдали необычный "пыльно-песчаный туман". Концентрация пыли в воздухе превысила норму сначала в пять, а затем в тридцать раз.
По имеющимся данным, природное явление стало причиной гибели как минимум одного человека. Он погиб в Навоийской области 4 ноября в ДТП, спровоцированном плохой видимостью на дороге.
Непогода совпала с инаугурацией Шавката Мирзиёева, победившего на президентских выборах 24 октября. В своей речи по случаю вступления в должность 6 ноября он связал случившееся с высыханием Аральского моря.
По его словам, стихия сформировалась вовсе не в Узбекистане. "Это не наша пыль, она пришла к нам из стран ближнего зарубежья. Но одного этого явления должно быть достаточно, чтобы извлечь из него урок", — сказал тогда новоизбранный президент.