https://uz.sputniknews.ru/20211109/uchenye-proanalizirovali-chem-dyshali-uzbekistantsy-iz-za-pylnoy-buri-21276622.html

Ученые проанализировали, чем дышали узбекистанцы из-за пыльной бури

Ученые проанализировали, чем дышали узбекистанцы из-за пыльной бури

Ученые проанализировали состав воздух после пыльной бури и рассказали, что приходилось вдыхать узбекистанцам в течение последних нескольких дней и какую опасность это несет организму.

2021-11-09T15:13+0500

2021-11-09T15:13+0500

2021-11-09T15:40+0500

общество

узбекистанцы

опасность

узбекские ученые

воздух

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ТАШКЕНТ, 9 ноя – Sputnik. Узбекские ученые проанализировали состав пыли в Ташкенте, осевшей после бури, сообщает Министерство инновационного развития.В работе участвовали сотрудники Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и Института биоорганической химии Академии наук Узбекистана.5 ноября они отобрали пробы воздуха на территориях у станции метро "Беруни" (Алмазарский район) и Академгородка (Мирзо-Улугбекский район).Результаты показали, что в составе пыли присутствовало большое количество частиц размером до 5 и даже до 1 мкм. Отмечается, что частицы менее 5 мкм наиболее опасны, поскольку могут проникать в глубокие отделы легких до альвеол и задерживаться там. А альвеол достигает около 10 процентов вдыхаемых пылинок.По своей структуре частицы в основном с острыми гранями. Они больше травмируют слизистую оболочку дыхательных путей.Зато анализ методом газовой хроматографии показал полное отсутствие каких-либо пестицидов в образцах. Не обнаружено в них и превышение количества солей, а измерение рН указало на щелочные свойства пыли.Песчано-пылевая буря накрыла несколько регионов Узбекистана в минувший четверг. По данным Узгидромета, в Бухарской, Навоийской, Джизакской областях из-за прихода холодного воздуха с территории Урала ветер усилился до 12−15 метров в секунду, местами до 20−25 метров в секунду.Жители Ташкента вечером также наблюдали необычный "пыльно-песчаный туман". Концентрация пыли в воздухе превысила норму сначала в пять, а затем в тридцать раз.По имеющимся данным, природное явление стало причиной гибели как минимум одного человека. Он погиб в Навоийской области 4 ноября в ДТП, спровоцированном плохой видимостью на дороге.Непогода совпала с инаугурацией Шавката Мирзиёева, победившего на президентских выборах 24 октября. В своей речи по случаю вступления в должность 6 ноября он связал случившееся с высыханием Аральского моря.По его словам, стихия сформировалась вовсе не в Узбекистане. "Это не наша пыль, она пришла к нам из стран ближнего зарубежья. Но одного этого явления должно быть достаточно, чтобы извлечь из него урок", — сказал тогда новоизбранный президент.

https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html

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узбекистанцы, опасность, узбекские ученые, воздух