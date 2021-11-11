https://uz.sputniknews.ru/20211111/kogda-v-uzbekistane-perestanut-otklyuchat-elektrichestvo---video-21318891.html
Когда в Узбекистане перестанут отключать электричество - видео
Когда в Узбекистане перестанут отключать электричество - видео
В Узбекистане из-за нехватки электроэнергии происходят кратковременные отключения электричества. Также часто возникают пылевые и соляные бури из-за нехватки воды и проблем Приаралья.
2021-11-11T21:00+0500
2021-11-11T21:00+0500
2021-11-11T21:13+0500
общество
узбекистан
приаралье
электричество
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ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Узбекистане гидроэлектростанции сократили выработку электричества почти на 30%. Пятьдесят теплоэлектростанций, которые обеспечивают основной поток электроэнергии, не справляются с потребностями населения.Что согреет узбекистанцев этой зимой и когда закончатся отключения электричества в республике корреспондент Sputnik обсудила с заместителем руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергеем Кондратьевым.Как Узбекистан и другие страны Центральной Азии могут создать единый регулятор и получить доступ к дешевой электроэнергии? Почему Европа пошла по советскому пути энергоинтеграции? Как маленькая электростанция может помочь большой республике? Ответы на эти вопросы – читайте в материале Sputnik.В чем проблемаЭксперт Института энергетики и финансов подтвердил, что узбекские гидроэлектростанции (ГЭС) производят менее 10% всей электроэнергии в стране - около 6,5 млрд кВтч в год. Узбекистан может нарастить выработку электроэнергии на ТЭС. Однако даже такой небольшой процент (23%) снижения производства электричества ГЭС может негативно сказаться на ситуации в стране.Кроме того, Узбекистан имеет достаточно напряженный газовый баланс, особенно в осенне-зимний период. Как считает эксперт, ключевая проблема сейчас в необходимости выстраивания общего рынка электроэнергии. В первую очередь, нужно согласовать баланс потребления и оплату за электричество.Выход - новая АЭС?По мнению эксперта, к 2030 г. потребление электроэнергии в стране может вырасти до 121 млрд кВтч, то есть практически вдвое к уровню 2019 года. Ввод АЭС увеличит предложение на 18 млрд кВтч. Заметно вырастет генерация возобновляемых источников энергии и газовых ТЭС.Сергей Кондратьев также заявил, что Рогунская ГЭС будет поставлять электроэнергию, прежде всего, таджикским потребителям. Но Узбекистан тоже сможет получить позитивный эффект. Рост мощностей ГЭС в энергосистеме Центральной Азии позволит эффективнее регулировать внутридневную нагрузку при условии создания единого рынка электроэнергии.Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211109/ges-uzbekistana-sokratili-vyrabotku--elektrichestva-pochti-na-chetvert-v-chem-prichina-21285048.html
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узбекистан, приаралье, электричество
Когда в Узбекистане перестанут отключать электричество - видео
21:00 11.11.2021 (обновлено: 21:13 11.11.2021)
В Узбекистане из-за нехватки электроэнергии происходят кратковременные отключения электричества. Также часто возникают пылевые и соляные бури из-за нехватки воды и проблем Приаралья.
ТАШКЕНТ, 11 ноя – Sputnik. В Узбекистане гидроэлектростанции сократили выработку электричества почти на 30%. Пятьдесят теплоэлектростанций, которые обеспечивают основной поток электроэнергии, не справляются с потребностями населения.
Что согреет узбекистанцев этой зимой и когда закончатся отключения электричества в республике корреспондент Sputnik
обсудила с заместителем руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергеем Кондратьевым.
Как Узбекистан и другие страны Центральной Азии могут создать единый регулятор и получить доступ к дешевой электроэнергии? Почему Европа пошла по советскому пути энергоинтеграции? Как маленькая электростанция может помочь большой республике? Ответы на эти вопросы – читайте в материале Sputnik
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В чем проблема
Эксперт Института энергетики и финансов подтвердил, что узбекские гидроэлектростанции (ГЭС) производят менее 10% всей электроэнергии в стране - около 6,5 млрд кВтч в год. Узбекистан может нарастить выработку электроэнергии на ТЭС. Однако даже такой небольшой процент (23%) снижения производства электричества ГЭС может негативно сказаться на ситуации в стране.
"Важно отметить, что снижается возможность внутридневного регулирования нагрузки, которое обычно выполняют ГЭС. Плюс, конечно же, тепловая генерация производит более дорогую электроэнергию", - объясняет Кондратьев.
Кроме того, Узбекистан имеет достаточно напряженный газовый баланс, особенно в осенне-зимний период. Как считает эксперт, ключевая проблема сейчас в необходимости выстраивания общего рынка электроэнергии. В первую очередь, нужно согласовать баланс потребления и оплату за электричество.
"Именно по этой причине в 2009 году была прекращена параллельная работа с таджикской энергосистемой", - напоминает Сергей Кондратьев.
Выход - новая АЭС?
По мнению эксперта, к 2030 г. потребление электроэнергии в стране может вырасти до 121 млрд кВтч, то есть практически вдвое к уровню 2019 года. Ввод АЭС увеличит предложение на 18 млрд кВтч. Заметно вырастет генерация возобновляемых источников энергии и газовых ТЭС.
Сергей Кондратьев также заявил, что Рогунская ГЭС будет поставлять электроэнергию, прежде всего, таджикским потребителям. Но Узбекистан тоже сможет получить позитивный эффект. Рост мощностей ГЭС в энергосистеме Центральной Азии позволит эффективнее регулировать внутридневную нагрузку при условии создания единого рынка электроэнергии.
"Я думаю, что если все заявленные планы будут реализованы проблема ограничений электроэнергии перестанет волновать и граждан, и бизнес Узбекистана", - подводит итог эксперт.
Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на Ютуб-канале
Sputnik Узбекистан.