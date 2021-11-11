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День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей
День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей
Необычный подход помог Нигоре Холмухамедовой обойти 273 педагогов со всего мира на престижном международном конкурсе педагогов.
2021-11-11T14:12+0500
2021-11-11T14:14+0500
общество
конкурс
дети
достоевский
узбекский язык
педагог
учительница
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ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Одиннадцатого ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.В этот день Sputnik Узбекистан рассказывает об учительнице узбекского языка Нигоре Холмухамедовой. Именно Достоевский помог ей выиграть международный конкурс педагогического мастерства, обойдя 273 преподавателей.Преподавая узбекский, не забывает русскийНигора Холмухамедова работает учителем узбекского языка в общеобразовательной школе "Сехрие" в Ташкенте. Вот уже 25 лет как она объясняет ученикам узбекскую грамматику.Русский язык и литературу Холмухамедова не преподает. И все равно, когда фонд "Русский мир" и Международный педагогический клуб при поддержке Министерства образования Беларуси объявили о конкурсе "Хрустальная чернильница", коллеги Нигоры проголосовали за то, чтобы в соревновании участвовала именно она.Ежегодно конкурс посвящается одному из самых знаменитых русских писателей и поэтов. В этом году Федору Достоевскому исполнилось бы 200 лет, поэтому "Хрустальная чернильница" прошла в его честь.Обычно "Хрустальная чернильница" проводится среди преподавателей русского языка и литературы из разных стран мира. Однако кандидатуру Нигоры Холмухамедовой, преподающей узбекский язык, поддержали сами организаторы конкурса. Дело в том, что Нигоре оказалось очень близко творчество русских классиков.Особая ответственностьПомимо Нигоры Холмухамедовой, в конкурсе этого года участвовали еще 273 педагога со всего мира — Казахстана, России, Беларуси, Украины, Италии, Молдавии, Словакии, Армении, Венгрии, Кыргызстана и других. Однако во второй тур прошли только 12 учителей, среди них – Нигора.Финалисты "Хрустальной чернильницы" должны были провести по конкурсному уроку. Подготовка к конкурсному занятию была для Холмухамедовой особенно важной еще и потому, что в школа “Сехрие” знаменита своими победами в "Хрустальной чернильнице"."У нас есть обладательница хрустальной чернильницы в серебре. Это учитель русского языка и литературы Марина Владимировна Чиркова, — рассказывает Нигора Холмухамедова. — Несколько лет назад лауреатом конкурса также стала учитель по географии Сайера Мирсаидова".Что общего у Достоевского и Навои?Работая над планом занятия, Нигора решила объединить в теме урока творчество Федора Достоевского и Алишера Навои."В феврале этого года мы отметили 580-летие великого узбекского поэта Алишера Навои, в ноябре отмечаем 200-летие Федора Достоевского. Я подумала, что два юбилея таких известных деятелей культуры в один год не случайны, — говорит Холмухамедова. — В итоге пришла к мысли, что урок, посвященный Достоевскому, я проведу, объединив тему с Алишером Навои. Организаторам эта идея также очень понравилась".В ходе подготовки к занятию Нигора Холмухамедова обнаружила и другие сходства в творчестве и биографиях Достоевского и Навои.Также и Достоевский, и Навои использовали псевдонимы, подчеркивает Нигора Холмухамедова. Русский классик писал под именами Друг Козьмы Пруткова, Зубоскал, Летописец, Пружинин. Узбекский поэт же творил под псевдонимами Фани ("бренный, временный") и Навоий ("мелодичный")."Имена великих Достоевского и Навои носят морские суда, улицы и проспекты, станции метро и даже кратеры планет, — продолжает перечислять учитель. — В 1979 году именем Федора Достоевского назван кратер на Меркурии. А в 2009-м одно из углублений на этой же планете назвали в честь Навои".Узнав о победе, расплакаласьОткрытое занятие Нигора Холмухамедова провела в Минске, среди выпускников одной из белорусских школ.Чтобы наладить коммуникации с классом, учитель должен уметь заинтересовать детей, считает Нигора Холмухамедова. Считается, что современные подростки не любят читать, особенно классику, но многое зависит и от того, как учитель преподносит тему, говорит она."Наши ученики (в Узбекистане. – Sputnik.), например, с интересом читают "Преступление и наказание". Это произведение, конечно, непростое", — рассуждает она. И добавляет: "Важно, чтобы дети начали анализировать и поступки героев, и сам текст: например, в цитате Раскольникова "Тварь я дрожащая или право имею?" многие ученики слово "тварь" расценивают как ругательное или оскорбительное. В этом случае очень важно объяснить его значение и дать правильное направление мысли".По итогам финала Холмухамедова получила первое место. Как признается сама: выиграть конкурс не ожидала и, узнав о победе, не смогла сдержать слез. Прежде всего потому, что понимала: представляет не только родную школу, но и всю страну.К слову, представлять Узбекистан в "Хрустальной чернильнице" Нигора Холмухамедова будет и дальше, но уже в другой роли — победа позволила ей войти в состав жюри конкурса.
https://uz.sputniknews.ru/20210913/prepodavateli-iz-uzbekistana-proydut-obuchenie-v-sankt-peterburge-20480653.html
https://uz.sputniknews.ru/20211110/zazvuchal-po-uzbekski-v-tashkente-izdana-kniga-s-izrecheniyami-dostoevskogo-21300382.html
https://uz.sputniknews.ru/20210729/dan-start-konkursu-luchshiy-uchitel-goda-po-uzbekskomu-yazyku-19872593.html
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конкурс, дети, достоевский, узбекский язык, педагог, учительница

День Достоевского: учительница узбекского провела урок русской литературы - и стала лучшей

14:12 11.11.2021 (обновлено: 14:14 11.11.2021)
© SputnikУчительница узбекского языка Нигора Холмухамедова, победительница международного конкурса педагогов
Учительница узбекского языка Нигора Холмухамедова, победительница международного конкурса педагогов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik
Анна Желиховская
Все материалы
Необычный подход помог Нигоре Холмухамедовой обойти 273 педагогов со всего мира на престижном международном конкурсе педагогического мастерства.
ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Одиннадцатого ноября исполняется 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.
В этот день Sputnik Узбекистан рассказывает об учительнице узбекского языка Нигоре Холмухамедовой. Именно Достоевский помог ей выиграть международный конкурс педагогического мастерства, обойдя 273 преподавателей.

Преподавая узбекский, не забывает русский

Нигора Холмухамедова работает учителем узбекского языка в общеобразовательной школе "Сехрие" в Ташкенте. Вот уже 25 лет как она объясняет ученикам узбекскую грамматику.
Русский язык и литературу Холмухамедова не преподает. И все равно, когда фонд "Русский мир" и Международный педагогический клуб при поддержке Министерства образования Беларуси объявили о конкурсе "Хрустальная чернильница", коллеги Нигоры проголосовали за то, чтобы в соревновании участвовала именно она.
"Цель конкурса — ознакомить педагогов с инновационными образовательными практиками, — рассказывает Нигора Холмухамедова. – А еще "Хрустальная чернильница", конечно, ставит целью развитие изучения русского языка и литературы, сохранения культурного и исторического наследия русского народа".
Ежегодно конкурс посвящается одному из самых знаменитых русских писателей и поэтов. В этом году Федору Достоевскому исполнилось бы 200 лет, поэтому "Хрустальная чернильница" прошла в его честь.
Обычно "Хрустальная чернильница" проводится среди преподавателей русского языка и литературы из разных стран мира. Однако кандидатуру Нигоры Холмухамедовой, преподающей узбекский язык, поддержали сами организаторы конкурса. Дело в том, что Нигоре оказалось очень близко творчество русских классиков.
"Я окончила узбекскую школу, но с углубленным изучением русского языка и литературы, — объясняет она. — Мы обучались по учебникам и пособиям русскоязычных школ. Особый акцент делали на литературу".
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Особая ответственность

Помимо Нигоры Холмухамедовой, в конкурсе этого года участвовали еще 273 педагога со всего мира — Казахстана, России, Беларуси, Украины, Италии, Молдавии, Словакии, Армении, Венгрии, Кыргызстана и других. Однако во второй тур прошли только 12 учителей, среди них – Нигора.
Финалисты "Хрустальной чернильницы" должны были провести по конкурсному уроку.

"Это открытое занятие продолжительностью 30 минут. На уроке присутствует жюри, состоящее из международных участников. Они оценивают учителей по таким показателям, как контакт с учениками, вовлеченность детей в происходящий процесс, педагогическое мастерство и технологии", — говорит Нигора Холмухамедова.

Подготовка к конкурсному занятию была для Холмухамедовой особенно важной еще и потому, что в школа “Сехрие” знаменита своими победами в "Хрустальной чернильнице".
"У нас есть обладательница хрустальной чернильницы в серебре. Это учитель русского языка и литературы Марина Владимировна Чиркова, — рассказывает Нигора Холмухамедова. — Несколько лет назад лауреатом конкурса также стала учитель по географии Сайера Мирсаидова".

Что общего у Достоевского и Навои?

Работая над планом занятия, Нигора решила объединить в теме урока творчество Федора Достоевского и Алишера Навои.
"В феврале этого года мы отметили 580-летие великого узбекского поэта Алишера Навои, в ноябре отмечаем 200-летие Федора Достоевского. Я подумала, что два юбилея таких известных деятелей культуры в один год не случайны, — говорит Холмухамедова. — В итоге пришла к мысли, что урок, посвященный Достоевскому, я проведу, объединив тему с Алишером Навои. Организаторам эта идея также очень понравилась".
В ходе подготовки к занятию Нигора Холмухамедова обнаружила и другие сходства в творчестве и биографиях Достоевского и Навои.

"Даже неглубокие исследования позволяют заметить эти переплетения, — говорит она. — Так, например, всем хорошо известно Пятикнижие Достоевского, куда входят "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Подросток" и "Братья Карамазовы". А в творчестве Навои знаменита "Хамса" (Пятерица), включающая пять эпических поэм: "Смятение праведных", "Лейли и Меджнун", "Фархад и Ширин", "Семь планет" и "Стена Искандера".

Также и Достоевский, и Навои использовали псевдонимы, подчеркивает Нигора Холмухамедова. Русский классик писал под именами Друг Козьмы Пруткова, Зубоскал, Летописец, Пружинин. Узбекский поэт же творил под псевдонимами Фани ("бренный, временный") и Навоий ("мелодичный").
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"Имена великих Достоевского и Навои носят морские суда, улицы и проспекты, станции метро и даже кратеры планет, — продолжает перечислять учитель. — В 1979 году именем Федора Достоевского назван кратер на Меркурии. А в 2009-м одно из углублений на этой же планете назвали в честь Навои".

Узнав о победе, расплакалась

Открытое занятие Нигора Холмухамедова провела в Минске, среди выпускников одной из белорусских школ.

"До этого, конечно же, мы ни с кем из ребят не были знакомы. Поэтому очень важно было установить контакт, и нам это сразу удалось. Позже это также отметили члены жюри", — вспоминает педагог.

Чтобы наладить коммуникации с классом, учитель должен уметь заинтересовать детей, считает Нигора Холмухамедова. Считается, что современные подростки не любят читать, особенно классику, но многое зависит и от того, как учитель преподносит тему, говорит она.
"Наши ученики (в Узбекистане. – Sputnik.), например, с интересом читают "Преступление и наказание". Это произведение, конечно, непростое", — рассуждает она. И добавляет: "Важно, чтобы дети начали анализировать и поступки героев, и сам текст: например, в цитате Раскольникова "Тварь я дрожащая или право имею?" многие ученики слово "тварь" расценивают как ругательное или оскорбительное. В этом случае очень важно объяснить его значение и дать правильное направление мысли".
По итогам финала Холмухамедова получила первое место. Как признается сама: выиграть конкурс не ожидала и, узнав о победе, не смогла сдержать слез. Прежде всего потому, что понимала: представляет не только родную школу, но и всю страну.
К слову, представлять Узбекистан в "Хрустальной чернильнице" Нигора Холмухамедова будет и дальше, но уже в другой роли — победа позволила ей войти в состав жюри конкурса.
Подписание документов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.07.2021
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