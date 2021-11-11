https://uz.sputniknews.ru/20211111/v-uzbekistane-remonta-trebuyut-60-teplosetey-21300992.html

В Узбекистане ремонта требуют 60% теплосетей

В Узбекистане ремонта требуют 60% теплосетей

Министерство ЖКХ восстанавливает систему теплоснабжения в Наманганской, Хорезмской и Ташкентской областях.

2021-11-11T07:30+0500

2021-11-11T07:30+0500

2021-11-11T07:30+0500

общество

ремонт

министерство жилищно-коммунального обслуживания

теплоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0a/21300951_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdc135290b1ebd38ac3941a9344f4905.jpg

ТАШКЕНТ, 10 ноя – Sputnik. Система теплоснабжения в Узбекистане требует серьезной реконструкции и модернизации, во всех регионах республики в преддверии отопительного сезона идет капитальный ремонт котельных и теплотрасс. Об этом на пресс-конференции в среду рассказали представители Министерства ЖКХ, сообщает пресс-служба "Национальных электросетей".О подготовке к отопительному сезону 2021-2022 гг. журналистам рассказали заместитель министра ЖКХ Курбан Турсунов, глава информационной службы министерства Джамолиддин Каландаров и главный инженер ГУП "Тошиссиккуввати" Азиз Каримбеков.По данным министерства, в Узбекистане на сегодняшний день 38 382 многоэтажных дома. Из них более 15 тысяч (39,4%) подключены к центральному отоплению, более 5,5 тысяч (14,6%) снабжены индивидуальным отоплением (двухконтурными котлами, печами и др.), оставшиеся 46% многоэтажек отапливаются с помощью обогревателей.Централизованная система теплоснабжения действует сейчас в Бухарской, Навоийской, Ташкентской областях и городе Ташкенте.В республике работает 20 теплоснабжающих предприятий, на балансе которых 500 котельных. Оборудование в них морально устарело, а из 4500 километров теплосетей 60% требуют ремонта, отметили представители министерства.В преддверии отопительного сезона соответствующие ведомства проверили 578 объектов. Как показала проверка, капитального и текущего ремонта требовали 94 котельные, 930 котлов и 747 километров теплотрасс. На сегодняшний день ремонт на всех этих объектах завершен.В ряде регионов службы ЖКХ восстанавливают систему теплоснабжения за счет республиканского бюджета и инвесторов. Так, около 100 миллиардов сумов инвестиционных средств вложено в ремонт пяти котельных "РК-1" и "Турон" в Янгиюле и Самарканде, реконструкцию системы теплоснабжения многоквартирных домов в городах Маргилан и Келес.На средства из Фонда реконструкции и развития коммунальные службы ремонтируют теплотрассы в Намангане и Ташкентской области. В итоге отопление появится в 1218 домах и 79 социальных объектах.Фонд развития региона Приаралья вложил 34,4 миллиарда сумов в реконструкцию теплоснабжения Хорезмской области. На сегодняшний день ремонтные работы закончены на 90%. Завершился проект в Чирчике с участием Всемирного банка. Здесь теплом обеспечили 13 многоэтажек и 2 социальных объекта.В Ташкенте "Тошиссиккуввати" провело капитальный и текущий ремонт более 700 котлов, переложило более 160 километров устаревших труб. В следующем году предприятие планирует заменить еще 201 километр труб и 40 километров магистральных линий. Это резко сократит потери тепла и количество аварий в системе отопления.На сегодняшний день отопительный сезон начался во всех регионах, кроме Андижанской, Бухарской и Наманганской областей.Создана Республиканская комиссия по подготовке к осенне-зимнему сезону, в регионах действуют региональные штабы и аварийно-диспетчерские службы, готовые оперативно устранять неполадки.

https://uz.sputniknews.ru/20210626/tysyachi-km-teplosetey-v-uzbekistane-naxodyatsya-v-avariynom-sostoyanii-19421032.html

https://uz.sputniknews.ru/20210616/ispytaniya-teplovyx-setey-startuyut-v-tashkente-s-21-iyunya-19256592.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ремонт, министерство жилищно-коммунального обслуживания, теплоснабжение