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Видео: что молодые таджикистанцы знают о Достоевском
Видео: что молодые таджикистанцы знают о Достоевском
Жители Душанбе по-прежнему читают произведения классика и рассуждают о судьбе его персонажей.
2021-11-11T21:36+0500
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общество
таджикистан
юбилей
достоевский
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ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. К 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского наши коллеги, корреспонденты Sputnik Таджикистан провели опрос на улицах Душанбе. Оказалось, что произведения русского классика хорошо знакомы не только старшему поколению, но и молодым таджикистанцам.Случайные прохожие не только назвали известные произведения писателя, но и с интересом порассуждали о судьбе его персонажей и мотивах их поступков.Тем временем, к юбилею писателя Национальный центр по правам человека Узбекистана издал сборник цитат Федора Михайловича "Достоевский: жизненная мудрость в изречениях" на узбекском языке.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/priuchit-detey-chitat-uchitelnitsa-uzbekskogo-pobedila-na-mejdunarodnom-konkurse-pedagogov-21301175.html
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таджикистан, юбилей, достоевский

Видео: что молодые таджикистанцы знают о Достоевском

21:36 11.11.2021 (обновлено: 21:48 11.11.2021)
© Sputnik / Руслан КривобокПамятник Ф.М.Достоевскому в Москве
Памятник Ф.М.Достоевскому в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Руслан Кривобок
Жители Душанбе по-прежнему читают произведения классика и рассуждают о судьбе его персонажей.
ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. К 200-летнему юбилею Федора Михайловича Достоевского наши коллеги, корреспонденты Sputnik Таджикистан провели опрос на улицах Душанбе. Оказалось, что произведения русского классика хорошо знакомы не только старшему поколению, но и молодым таджикистанцам.
Случайные прохожие не только назвали известные произведения писателя, но и с интересом порассуждали о судьбе его персонажей и мотивах их поступков.
Тем временем, к юбилею писателя Национальный центр по правам человека Узбекистана издал сборник цитат Федора Михайловича "Достоевский: жизненная мудрость в изречениях" на узбекском языке.
Учительница узбекского языка Нигора Холмухамедова, победительница международного конкурса педагогов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
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