Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211112/tashkentskaya-i-turkestanskaya-eparxiya-gotovit-yubileynye-vstrechi-v-2022-godu-21329362.html
Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году
Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году
В честь юбилея Ташкентской и Узбекистанской епархии в эти дни проводятся несколько важных мероприятий.
2021-11-12T15:40+0500
2021-11-12T15:40+0500
общество
ташкент
юбилей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0c/21329101_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_3cd222de84f45f1ee8498bc6c866fa13.jpg
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ташкентской и Туркестанской епархии исполняется 150 лет. Отметить это событие решили организацией серии мероприятий. Организовали, к примеру международную научно-просветительскую конференцию и выставки, чтобы рассказать об истории епархии, а также о жизни митрополита Гурия и его служении в Ташкентской епархии по случаю 130-летия со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе религиозного учреждения.Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий рассказал, что юбилейные торжества будут проходить не только в этом году, но и в следующем: 1872 год связан с приездом на кафедру первого правящего архиерея владыки Софония и с началом активной церковной жизни в новообразованной епархии.На конференцию пригласили главу дипмисии России в Узбекистане Олега Мальгинова, а также руководителей Русского, Туркменского, Кыргызского, Украинского, Белорусского, Польского, и Греческого культурных центров, а также ученых из Москвы и Краснодара.В сентябре в рамках 150-летнего юбилея Ташкентской и Туркестанской епархии были представлены две экспозиции: выставка фотографий Русского географического общества "Уникальная Россия" и выставка детского рисунка "Российская жемчужина".Организаторами мероприятий выступили Министерства культуры РФ и Узбекистана, а также посольство России в республике и Русский дом в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210927/poy-dusha-folklornye-kollektivy-iz-rossii-vystupili-v-tashkente--video-20662166.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/0c/21329101_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_ef5b0eb3acc9ac1db3a6e2d7235abb7e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, юбилей

Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году

15:40 12.11.2021
© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархииМитрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Посол России в Узбекистан Олег Мальгинов
Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Посол России в Узбекистан Олег Мальгинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии
Подписаться на
В честь юбилея Ташкентской и Узбекистанской епархии в эти дни проводятся несколько важных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ташкентской и Туркестанской епархии исполняется 150 лет. Отметить это событие решили организацией серии мероприятий.
Организовали, к примеру международную научно-просветительскую конференцию и выставки, чтобы рассказать об истории епархии, а также о жизни митрополита Гурия и его служении в Ташкентской епархии по случаю 130-летия со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе религиозного учреждения.
Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий рассказал, что юбилейные торжества будут проходить не только в этом году, но и в следующем: 1872 год связан с приездом на кафедру первого правящего архиерея владыки Софония и с началом активной церковной жизни в новообразованной епархии.
На конференцию пригласили главу дипмисии России в Узбекистане Олега Мальгинова, а также руководителей Русского, Туркменского, Кыргызского, Украинского, Белорусского, Польского, и Греческого культурных центров, а также ученых из Москвы и Краснодара.
Дни России открылись в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.09.2021
Культура
Пой, душа! Фольклорные коллективы из России выступили в Ташкенте — видео
27 сентября, 14:01
В сентябре в рамках 150-летнего юбилея Ташкентской и Туркестанской епархии были представлены две экспозиции: выставка фотографий Русского географического общества "Уникальная Россия" и выставка детского рисунка "Российская жемчужина".
Организаторами мероприятий выступили Министерства культуры РФ и Узбекистана, а также посольство России в республике и Русский дом в Ташкенте.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:19Стало известно, в какие страны экспортирует обувь Узбекистан
16:17Горячую воду и тепло отключили в трех районах Ташкента
15:45В Узбекистане может пройти Выставка промышленной кооперации СНГ
15:40Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году
14:39Бензин АИ-80 подорожал на 70%
14:29Когда Россия победит коронавирус — ответил вирусолог Альтштейн
12:46Как превратить Узбекистан в "инвестиционный хаб" — эксперт
12:34Подарок для болельщика: Абдулла Арипов получил именную футболку от ФК "Бавария" — фото
11:50В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону
11:38Почему экономика Узбекистана выстояла в кризис – эксперт
11:33Обыкновенный Донбасс. Дочь разорвало пополам, мне оторвало руку, сын стал инвалидом
11:01Нам нужен иммунитет к "вирусам XXI века": известны их главные разносчики
10:31Промышлял в семи мечетях: в Ташкенте задержан серийный вор-карманник
10:31"Росатом" выжал Америку досуха и уходит оттуда
10:05В Узбекистан пришли долгожданные дожди: где и когда они прольются
10:02Вынесен приговор учителю физкультуры за изнасилование восьмиклассницы
09:31Узбекистан закупит медоборудование на $100 млн
09:19Узбекистан снова "потрясло": удар приняла на себя Андижанская область
08:58Как катера ВМС Украины проникнут из Одессы в Бердянск
08:55К 2023 году иностранных студентов в России станет в разы больше