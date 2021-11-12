https://uz.sputniknews.ru/20211112/tashkentskaya-i-turkestanskaya-eparxiya-gotovit-yubileynye-vstrechi-v-2022-godu-21329362.html

Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году

Ташкентская и Туркестанская епархия готовит юбилейные встречи в 2022 году

В честь юбилея Ташкентской и Узбекистанской епархии в эти дни проводятся несколько важных мероприятий.

2021-11-12T15:40+0500

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ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 ноя – Sputnik. Ташкентской и Туркестанской епархии исполняется 150 лет. Отметить это событие решили организацией серии мероприятий. Организовали, к примеру международную научно-просветительскую конференцию и выставки, чтобы рассказать об истории епархии, а также о жизни митрополита Гурия и его служении в Ташкентской епархии по случаю 130-летия со дня его рождения. Об этом сообщили в пресс-службе религиозного учреждения.Глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий рассказал, что юбилейные торжества будут проходить не только в этом году, но и в следующем: 1872 год связан с приездом на кафедру первого правящего архиерея владыки Софония и с началом активной церковной жизни в новообразованной епархии.На конференцию пригласили главу дипмисии России в Узбекистане Олега Мальгинова, а также руководителей Русского, Туркменского, Кыргызского, Украинского, Белорусского, Польского, и Греческого культурных центров, а также ученых из Москвы и Краснодара.В сентябре в рамках 150-летнего юбилея Ташкентской и Туркестанской епархии были представлены две экспозиции: выставка фотографий Русского географического общества "Уникальная Россия" и выставка детского рисунка "Российская жемчужина".Организаторами мероприятий выступили Министерства культуры РФ и Узбекистана, а также посольство России в республике и Русский дом в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210927/poy-dusha-folklornye-kollektivy-iz-rossii-vystupili-v-tashkente--video-20662166.html

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