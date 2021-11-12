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https://uz.sputniknews.ru/20211112/v-aktashe-vyrubili-svyshe-50-derevev--narushiteley-nakajut-po-zakonu-21326228.html
В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону
В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону
Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело.
2021-11-12T11:50+0500
2021-11-12T12:46+0500
общество
госкомэкологии
деревья
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Акташе Бостанлыкского района Ташкентской области незаконно вырубили многолетние деревья, среди них 53 ясеня, два тополя и дерево боярышника, сообщает пресс-служба Госкомэкологии. Отмечается, что причиненный ущерб природе составил 288 млн сумов. Согласно данным Генпрокуратуры, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений" Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование продолжается. В августе президент продлил мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников до 2024 года. К тому же в пять раз увеличен размер штрафа, а компенсация за причиненный вред природе возросла в два раза.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/rasul-kusherbaev-v-kurortnoy-zone-amirsay-vyrubleno-okolo-700-derevev--20495353.html
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госкомэкологии, деревья

В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону

11:50 12.11.2021 (обновлено: 12:46 12.11.2021)
© Sputnik / Иван ДенисенкоОсень
Осень - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Иван Денисенко
Причиненный ущерб природе составил 288 млн сумов. Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Акташе Бостанлыкского района Ташкентской области незаконно вырубили многолетние деревья, среди них 53 ясеня, два тополя и дерево боярышника, сообщает пресс-служба Госкомэкологии.

Отмечается, что причиненный ущерб природе составил 288 млн сумов.
Вырубка деревьев в курортной зоне Амирсай под Ташкентом - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Общество
Расул Кушербаев: в курортной зоне "Амирсай" вырублено около 700 деревьев
14 сентября, 21:15
Согласно данным Генпрокуратуры, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений" Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование продолжается.
В августе президент продлил мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников до 2024 года. К тому же в пять раз увеличен размер штрафа, а компенсация за причиненный вред природе возросла в два раза.
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