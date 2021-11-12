https://uz.sputniknews.ru/20211112/v-aktashe-vyrubili-svyshe-50-derevev--narushiteley-nakajut-po-zakonu-21326228.html

В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону

В Акташе вырубили свыше 50 деревьев — нарушителей накажут по закону

Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело.

2021-11-12T11:50+0500

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общество

госкомэкологии

деревья

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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В Акташе Бостанлыкского района Ташкентской области незаконно вырубили многолетние деревья, среди них 53 ясеня, два тополя и дерево боярышника, сообщает пресс-служба Госкомэкологии. Отмечается, что причиненный ущерб природе составил 288 млн сумов. Согласно данным Генпрокуратуры, в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение или уничтожение посевов, леса, деревьев либо других растений" Уголовного кодекса Узбекистана. Расследование продолжается. В августе президент продлил мораторий на вырубку ценных пород деревьев и кустарников до 2024 года. К тому же в пять раз увеличен размер штрафа, а компенсация за причиненный вред природе возросла в два раза.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/rasul-kusherbaev-v-kurortnoy-zone-amirsay-vyrubleno-okolo-700-derevev--20495353.html

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госкомэкологии, деревья