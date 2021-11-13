https://uz.sputniknews.ru/20211113/simvol-beskonechnogo-koshmara-kitay-pobejdaet-ameriku-boevymi-printsessami-21339335.html

Символ бесконечного кошмара: Китай побеждает Америку боевыми принцессами

Символ бесконечного кошмара: Китай побеждает Америку боевыми принцессами

Из мелких новостей китайского бизнеса: имя очередной "принцессы Huawei" теперь стало зарегистрированной торговой маркой.

2021-11-13T17:09+0500

2021-11-13T17:09+0500

2021-11-13T17:09+0500

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сша

китай

америка

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Из мелких новостей китайского бизнеса: имя очередной "принцессы Huawei" теперь стало зарегистрированной торговой маркой. Зовут принцессу Яо Сывэй, ее европейские имена — Анна и Аннабель, вот это и зарегистрировано. Это еще одна дочь основателя компании Жэнь Чжэнфэя, а другая известная принцесса, Мэн Ваньчжоу, которую пытались экстрадировать в США из Канады, отдыхает в родной стране и тоже чувствует себя хорошо.То есть эта высокотехнологичная корпорация вместе с ее владельцами сейчас для Китая — национальный символ успеха, хайтекового гламура и глобального превосходства. А вот для главного конкурента Поднебесной, США, та же корпорация — символ нескончаемого кошмара. И из Америки по этому поводу постоянно доносится злобное рычание, хотя иногда и пессимистичный стон.Перед нами две публикации на эту тему, два автора — свирепая женщина (публикуется в National Interest) и мрачный мужчина (Foreign Affairs). Подходят к вопросу они по-разному.Женщина, Дайана Фрэнсис, говорит: корпорация, о которой речь, — это оружие Пекина, уже две трети стран покупают ее оборудование для сетей 5G, которые становятся "позвоночником" для функционирования завтрашнего мира, наполненного триллионами систем и механизмов. Это угроза для всех демократий. Это не бизнес, а война, потому что Huawei действует с помощью воровства технологий и при мощной поддержке китайского правительства.Возникает вопрос, что делать. Дайана говорит, что недостаточно начавшихся еще в 2017 году санкций Вашингтона против корпорации, всех этих запретов на продажу ее продукции на территории Штатов, а потом и давления на союзников, чтобы заставить их сделать то же. Недостаточно и не пускать в Китай любые американские товары и технологии, которые могут быть задействованы местными инновационными предприятиями.Этого мало, потому что следует организовать глобальную интервенцию — коалицию технологически продвинутых стран во главе с США, и она смогла бы создать "открытую, прозрачную" операционную систему 5G для всего мира, которая убрала бы с рынка китайского конкурента.И, говорит она, это уже происходит — идут консультации в рамках старых альянсов (например, разведывательный "Пять глаз" — США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия) и Quad, куда входят также Япония и Индия. Но подключаются и союзники по Евросоюзу, "Семерке" и прочим структурам.Теперь посмотрим, как подходит к делу Джонатан Хилман, один из тех людей, кто пытается в разных исследовательских центрах разобраться, как вернуть американское влияние в Азии. Он, конечно, начинает разговор с традиционной пятиминутки ненависти в адрес Huawei (это обязательно), но дальше говорит: все наши санкции не работают, корпорация отлично себя чувствует, развивая бизнес в странах-гигантах типа Бразилии, Индонезии или Нигерии.И дальше — главная его идея: плохо работаем, надо учиться у китайцев, у этой корпорации и других. Посмотрите, как они действуют в развивающихся странах, которые и правда (в отличие от Запада) развиваются, и телекоммуникационный бизнес там по обороту вдвое превышает тот, что в "уже развитых". И это притом что половина человечества еще живет без интернета — так ведь кто-то его там в ближайшее время организует. В общем, китайцы с их тактикой работать на рынках с низкими доходами, но быстрым развитием просто оказались умнее. Да ведь они до 2017 года отлично работали и в самих США — но в глубинке, а местный хайтек проигрывал им конкуренцию.Здесь у нас предельно интересная дискуссия, она касается будущего не только инновационного, а любого бизнеса на планете в обозримый период. По каким принципам он будет развиваться? Нетрудно заметить, что главное обвинение против китайцев в том, что у них государство помогает глобальному продвижению своих компаний.Но это не китайское изобретение. Оно скорее японское и южнокорейское, именно так — при поддержке властей, включая дешевое финансирование, — начиналось в 1960-е годы экономическое чудо в этих странах. Потом ровно ту же стратегию применила новая волна азиатских тигров типа Сингапура или Малайзии. И далее везде. Так что можно забыть про унылые обвинения в адрес Пекина в том, что он продвигает по всему миру инновационный авторитаризм: здесь речь всего лишь об удачном сочетании рыночных механизмов с господдержкой, которые могут работать при любой политической системе.Стандартные обвинения всех и всяких китайцев в воровстве технологий тоже не вызывают уважения. Считается, например, что все та же Huawei удачно использовала некие инновации канадской Nortel. Хорошо, но что же мешало самим канадцам или их замечательным южным соседям применить эти свои разработки так, как это сделали китайцы, — демократия и "свободный рынок" помешали?Давайте не будем углубляться в дискуссии о том, насколько свободны от государства какие угодно корпорации США или их союзников — это старая история. Но сейчас развивается новая, когда уже на Западе предлагается особая модель государственно-частного партнерства как минимум в сфере самых передовых технологий. И одни мыслители считают правильным создать фактически военно-шпионскую закрытую систему, технологии эти разрабатывающую и продвигающую, а значит, эти надсмотрщики будут контролировать и их применение. То есть делать надо ровно то же, в чем обвиняют китайцев (говоря, что они будут держать руку на рубильнике систем завтрашнего дня). Другие мыслители говорят, по сути, то же: надо заимствовать китайскую модель, в данном случае модель освоения рынков. И делать то же, что делают конкуренты, потому что то, как мы работаем, не работает.То есть поражение Запада по части создания и продвижения технологий нового поколения — очевидный факт, и этот факт был бы даже скучным, если бы не потоки яростного или тоскливого красноречия проигравших, оживляющие картину.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20211111/kitay-gotovitsya-proyti-mejdu-tretey-mirovoy-voynoy-i-novoy-revolyutsiey-21308830.html

https://uz.sputniknews.ru/20211024/kitay-otomstil-zapadu-za-svoyu-printsessu-21049634.html

https://uz.sputniknews.ru/20211015/amerika-porvala-v-klochya-esche-i-kitay-20918268.html

https://uz.sputniknews.ru/20210928/kitay-sderjanno-prazdnuet-pobedu-nad-ssha-20673351.html

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