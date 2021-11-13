https://uz.sputniknews.ru/20211113/yunye-nasledniki-al-fergani-21335157.html

Юные наследники Аль-Фергани

Юные наследники Аль-Фергани

Названы победители первой международной олимпиады по физике в Узбекистане.

2021-11-13T08:30+0500

2021-11-13T08:30+0500

2021-11-13T08:30+0500

общество

узбекистан

физика

олимпиада

победители

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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Фергане завершилась Первая Международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани. Результаты интеллектуального состязания опубликовало Министерство образования республики.В олимпиаде, проходившей 8-13 ноября, приняли участие 130 школьников из 18 стран. Соревнование на знание физики проходило в два этапа в онлайн- и оффлан-форматах.По итогам олимпиады жюри определило 56 золотых, серебряных и бронзовых призеров.Больше всего золотых медалей досталось школьникам из России: победителями олимпиады стали четверо юных россиян, еще один член команды завоевал "серебро".Наибольшее число наград увезли домой казахстанцы: на их счету 11 медалей (2 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых).Юные узбекистанцы заняли одно первое, два вторых и пять третьих мест в олимпиаде.Кроме того, в число победителей вошли участники из Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Тайланда и Омана.Международному мероприятию присвоено имя Ахмада Аль-Фергани, средневекового ученого, астронома, физика и математика, известного в Европе под именем Альфраганус. Его труды по астрономии не раз переводились на западные языки, высоко ценились в Европе и использовались в качестве учебного пособия для студентов.

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узбекистан, физика, олимпиада, победители