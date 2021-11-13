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Юные наследники Аль-Фергани
Юные наследники Аль-Фергани
Названы победители первой международной олимпиады по физике в Узбекистане.
2021-11-13T08:30+0500
2021-11-13T08:30+0500
общество
узбекистан
физика
олимпиада
победители
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ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Фергане завершилась Первая Международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани. Результаты интеллектуального состязания опубликовало Министерство образования республики.В олимпиаде, проходившей 8-13 ноября, приняли участие 130 школьников из 18 стран. Соревнование на знание физики проходило в два этапа в онлайн- и оффлан-форматах.По итогам олимпиады жюри определило 56 золотых, серебряных и бронзовых призеров.Больше всего золотых медалей досталось школьникам из России: победителями олимпиады стали четверо юных россиян, еще один член команды завоевал "серебро".Наибольшее число наград увезли домой казахстанцы: на их счету 11 медалей (2 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых).Юные узбекистанцы заняли одно первое, два вторых и пять третьих мест в олимпиаде.Кроме того, в число победителей вошли участники из Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Тайланда и Омана.Международному мероприятию присвоено имя Ахмада Аль-Фергани, средневекового ученого, астронома, физика и математика, известного в Европе под именем Альфраганус. Его труды по астрономии не раз переводились на западные языки, высоко ценились в Европе и использовались в качестве учебного пособия для студентов.
https://uz.sputniknews.ru/20211013/na-organizatsiyu-igr-zakovat-ejegodno-budut-vydelyat-50-mlrd-sumov-20890700.html
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узбекистан, физика, олимпиада, победители

Юные наследники Аль-Фергани

08:30 13.11.2021
© Министерство народного образования УзбекистанаПобедители Международной олимпиады по физике им. Аль-Фергани
Победители Международной олимпиады по физике им. Аль-Фергани - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.11.2021
© Министерство народного образования Узбекистана
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Названы победители Первой Международной олимпиады по физике в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 13 ноя – Sputnik. В Фергане завершилась Первая Международная олимпиада по физике имени Ахмада Аль-Фергани. Результаты интеллектуального состязания опубликовало Министерство образования республики.
В олимпиаде, проходившей 8-13 ноября, приняли участие 130 школьников из 18 стран. Соревнование на знание физики проходило в два этапа в онлайн- и оффлан-форматах.
По итогам олимпиады жюри определило 56 золотых, серебряных и бронзовых призеров.
Больше всего золотых медалей досталось школьникам из России: победителями олимпиады стали четверо юных россиян, еще один член команды завоевал "серебро".
Наибольшее число наград увезли домой казахстанцы: на их счету 11 медалей (2 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых).
Юные узбекистанцы заняли одно первое, два вторых и пять третьих мест в олимпиаде.
Кроме того, в число победителей вошли участники из Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана, Беларуси, Тайланда и Омана.
Международному мероприятию присвоено имя Ахмада Аль-Фергани, средневекового ученого, астронома, физика и математика, известного в Европе под именем Альфраганус. Его труды по астрономии не раз переводились на западные языки, высоко ценились в Европе и использовались в качестве учебного пособия для студентов.
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