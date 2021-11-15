https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-dubae-proydet-premera-baleta--lazgi--tanets-dushi-i-lyubvi--21353123.html

В Дубае пройдет премьера балета "Лазги – танец Души и Любви" – видео

В Дубае пройдет премьера балета "Лазги – танец Души и Любви" – видео

Показ состоится в рамках всемирной выставки "Expo-2020", во время которой также пройдут другие культурные мероприятия Узбекистана.

2021-11-15T12:31+0500

2021-11-15T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 15 ноя – Sputnik. Международная премьера балетной постановки "Лазги – танец Души и Любви" состоится на сцене Dubai Opera 27 ноября 2021 года в рамках всемирной выставки "Expo-2020".Во время выставки также пройдут другие мероприятия, направленные на продвижение культурного и туристического потенциала Узбекистана на международной площадке. В частности, с концертной программой выступит лауреат Международного конкурса пианистов в Лондоне Бехзод Абдураимов. Концерты талантливого узбекского музыканта популярны в США, Европе и Азии.К тому же в рамках "Expo-2020" в ресторане павильона "Узбекистан" проходит дегустация узбекских национальных блюд. Кроме того, на выставке демонстрируются научные и экономические достижения страны за последние годы, а также план развития Нового Узбекистана и инвестиционные возможности страны.Официальным партнером культурной программы выступает Фонд развития культуры и искусства республики. Всемирная выставка EXPO 2020 Dubai стартовала 1 октября этого года и продлится до 31 марта 2022-го. По ожиданиям, мероприятие собирается принять 25 млн гостей со всего мира. Турне балета "Лазги — танец души и любви" также состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и других городах России в рамках участия Узбекистана в IX Международном культурном форуме. Он пройдет в северной столице Российской Федерации в ноябре.

https://uz.sputniknews.ru/20190418/Uzbekistan-primet-uchastie-v-prestizhnoy-turisticheskoy-vystavke-v-Dubae-11274104.html

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