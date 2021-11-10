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Синоптики назвали самые "пыльные" регионы Узбекистана за неделю
Синоптики назвали самые "пыльные" регионы Узбекистана за неделю
В Узгидромете рассказали, в каких областях концентрация пыли и песка была наивысшей
2021-11-10T12:37+0500
2021-11-10T12:37+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В прошлый четверг Узбекистан накрыла пыльная буря. Наивысшая концентрация пыли 4 ноября была зафиксирована в Ташкенте — уровень загрязнения воздуха превысил норму в 33 раза.Синоптики озвучили, в каких еще городах показатели зашкаливали:В последующие дни — 5 и 6 ноября — содержание пыли и песка в воздухе начало снижаться, превышение составило от 2 до 8 ПДК (предельно допустимая концентрация). Днем 8 ноября ситуация показатели улучшились, но все еще отличались от нормы:Ранее президент Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистан столкнулся с пыльной стихией такой силы. Вице-премьер Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.Синоптики между тем отметили, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в Узбекистане впервые.
https://uz.sputniknews.ru/20211108/kak-vyglyadit-pylnaya-burya-v-uzbekistana-iz-kosmosa-21252899.html
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Синоптики назвали самые "пыльные" регионы Узбекистана за неделю

12:37 10.11.2021
© AFPПыльная буря, иллюстративное фото
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.11.2021
© AFP
Концентрация пыли и песка была настолько высокой, что люди жаловались на проблемы с дыханием.
ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. В прошлый четверг Узбекистан накрыла пыльная буря.
Наивысшая концентрация пыли 4 ноября была зафиксирована в Ташкенте — уровень загрязнения воздуха превысил норму в 33 раза.
Синоптики озвучили, в каких еще городах показатели зашкаливали:
Чирчик — в 26 раза выше нормы,
Гулистан и Алмалык — 20;
Бекабад — 18;
Бухара — 14;
Ангрен и Навои — 8;
Самарканд — 4;
Сариасия, Ургенч, Наманган, Фергана и Коканд — около 2.
В последующие дни — 5 и 6 ноября — содержание пыли и песка в воздухе начало снижаться, превышение составило от 2 до 8 ПДК (предельно допустимая концентрация).
Днем 8 ноября ситуация показатели улучшились, но все еще отличались от нормы:
Бекабад — 2,7 ПДК;
Фергана и Коканд — 2;
Самарканд — 1,5;
Гулистан, Чирчик и Алмалык — 1,3;
Бухара, Ангрен и Сариасия — 1,1;
Навои и Ургенч — 0,9;
Нукус — 0,7.
Ранее президент Шавкат Мирзиёев объяснил, почему Узбекистан столкнулся с пыльной стихией такой силы.
Вице-премьер Азиз Абдухакимов, в свою очередь, отметил, что пыльно-песчаные бури стали более частым явлением в Центральной Азии. Расширяется в том числе их география.
Синоптики между тем отметили, что за последние 150 лет подобная природная стихия наблюдалась в Узбекистане впервые.
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.11.2021
Общество
Как выглядит пыльная буря в Узбекистане из космоса
8 ноября, 09:08
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