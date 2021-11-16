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Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года
Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года
В Узбекистане проект закона направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего молодых людей, не достигших 21-летнего возраста.
2021-11-16T10:39+0500
2021-11-16T10:41+0500
общество
законопроект
алкоголь
табак
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана могут запретить продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года. Проект закона был одобрен депутатами, сообщает пресс-служба Народно-демократической партии.Данная инициатива рассмотрена в рамках обсуждения законопроекта "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" на очередном заседании НДП в законодательной палате Олий Мажлиса.Проект направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего молодых людей, не достигших 21-летнего возраста, от вредного воздействия потребления алкогольной и табачной продукции.По данным партии, при разработке законопроекта был изучен опыт ряда зарубежных стран: США, Казахстана, Туркменистана, Индонезии, Индии. В этих государствах возрастной запрет на употребление алкогольной и табачной продукции повышен до 21 года.Ранее законопроект "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" приняли нижней палатой парламента в первом чтении. В соответствии с документом, предлагалось также обязать продавцов алкогольной и табачной продукции требовать удостоверение личности у покупателя, который выглядит моложе 21 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-uzbekistane-vveli-sbor-zdorovya-dlya-proizvoditeley-alkogolya-i-sigaret-19014531.html
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законопроект, алкоголь, табак

Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года

10:39 16.11.2021 (обновлено: 10:41 16.11.2021)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка пьет вино
Девушка пьет вино - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Проект направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего молодых людей, не достигших 21-летнего возраста.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана могут запретить продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года. Проект закона был одобрен депутатами, сообщает пресс-служба Народно-демократической партии.
Данная инициатива рассмотрена в рамках обсуждения законопроекта "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" на очередном заседании НДП в законодательной палате Олий Мажлиса.
Проект направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего молодых людей, не достигших 21-летнего возраста, от вредного воздействия потребления алкогольной и табачной продукции.
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По данным партии, при разработке законопроекта был изучен опыт ряда зарубежных стран: США, Казахстана, Туркменистана, Индонезии, Индии. В этих государствах возрастной запрет на употребление алкогольной и табачной продукции повышен до 21 года.
Ранее законопроект "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" приняли нижней палатой парламента в первом чтении. В соответствии с документом, предлагалось также обязать продавцов алкогольной и табачной продукции требовать удостоверение личности у покупателя, который выглядит моложе 21 года.
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