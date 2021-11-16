https://uz.sputniknews.ru/20211116/deputaty-odobrili-novyy-zakonoproekt---on-kosnetsya-lyudey-mladshe-21-goda-21367818.html

Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года

Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года

В Узбекистане проект закона направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего молодых людей, не достигших 21-летнего возраста.

2021-11-16T10:39+0500

2021-11-16T10:39+0500

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общество

законопроект

алкоголь

табак

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана могут запретить продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 21 года. Проект закона был одобрен депутатами, сообщает пресс-служба Народно-демократической партии.Данная инициатива рассмотрена в рамках обсуждения законопроекта "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" на очередном заседании НДП в законодательной палате Олий Мажлиса.Проект направлен на защиту здоровья граждан, прежде всего молодых людей, не достигших 21-летнего возраста, от вредного воздействия потребления алкогольной и табачной продукции.По данным партии, при разработке законопроекта был изучен опыт ряда зарубежных стран: США, Казахстана, Туркменистана, Индонезии, Индии. В этих государствах возрастной запрет на употребление алкогольной и табачной продукции повышен до 21 года.Ранее законопроект "Об ограничении распространения и потребления алкогольной и табачной продукции" приняли нижней палатой парламента в первом чтении. В соответствии с документом, предлагалось также обязать продавцов алкогольной и табачной продукции требовать удостоверение личности у покупателя, который выглядит моложе 21 года.

https://uz.sputniknews.ru/20210601/v-uzbekistane-vveli-sbor-zdorovya-dlya-proizvoditeley-alkogolya-i-sigaret-19014531.html

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законопроект, алкоголь, табак