https://uz.sputniknews.ru/20211116/ekspert-obyasnil-zachem-shavkat-mirziyoev-edet-v-rossiyu--video-21366234.html

Эксперт объяснил, зачем Шавкат Мирзиёев едет в Россию — видео

Эксперт объяснил, зачем Шавкат Мирзиёев едет в Россию — видео

Это первый зарубежный государственный визит Мирзиёева после прошедших выборов. Первым делом президент посетит Москву.

2021-11-16T09:15+0500

2021-11-16T09:15+0500

2021-11-16T09:15+0500

видео

узбекистан

шавкат мирзиёев

москва

государственный визит

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То, что Мирзиёев решил первым делом посетить именно Москву, совсем не удивительно, считают эксперты.По их мнению, развитие отношений с Россией — один из приоритетов во внешней политике Узбекистана.В ходе визита Мирзиёев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Что обсудят лидеры двух стран? Почему министр по образованию Узбекистана уже в России? Чего ожидать от Российско-узбекского образовательного форума? На эти вопросы в интервью Sputnik ответил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

https://uz.sputniknews.ru/20211115/vtoroy-obrazovatelnyy-forum-rossii-i-uzbekistana-gde-i-kogda-proydet-21353532.html

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узбекистан, шавкат мирзиёев, москва, государственный визит