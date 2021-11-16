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Эксперт объяснил, зачем Шавкат Мирзиёев едет в Россию — видео
Эксперт объяснил, зачем Шавкат Мирзиёев едет в Россию — видео
Это первый зарубежный государственный визит Мирзиёева после прошедших выборов. Первым делом президент посетит Москву.
2021-11-16T09:15+0500
2021-11-16T09:15+0500
видео
узбекистан
шавкат мирзиёев
москва
государственный визит
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То, что Мирзиёев решил первым делом посетить именно Москву, совсем не удивительно, считают эксперты.По их мнению, развитие отношений с Россией — один из приоритетов во внешней политике Узбекистана.В ходе визита Мирзиёев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Что обсудят лидеры двух стран? Почему министр по образованию Узбекистана уже в России? Чего ожидать от Российско-узбекского образовательного форума? На эти вопросы в интервью Sputnik ответил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/vtoroy-obrazovatelnyy-forum-rossii-i-uzbekistana-gde-i-kogda-proydet-21353532.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, москва, государственный визит

Эксперт объяснил, зачем Шавкат Мирзиёев едет в Россию — видео

09:15 16.11.2021
© Sputnik
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Глава Узбекистана едет в Москву. Это первый зарубежный государственный визит Шавката Мирзиёева после прошедших президентских выборов.
То, что Мирзиёев решил первым делом посетить именно Москву, совсем не удивительно, считают эксперты.
По их мнению, развитие отношений с Россией — один из приоритетов во внешней политике Узбекистана.
В ходе визита Мирзиёев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.
Что обсудят лидеры двух стран? Почему министр по образованию Узбекистана уже в России? Чего ожидать от Российско-узбекского образовательного форума?
На эти вопросы в интервью Sputnik ответил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
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