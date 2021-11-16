https://uz.sputniknews.ru/20211116/odinakovy-s-litsa-v-uzbekistane-s-nachala-goda-poyavilis-na-svet-tysyachi-bliznetsov-21370091.html

Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов

Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов

С начала года в Узбекистане появились на свет несколько тысяч близнецов. Лидером по их рождаемости стал один из древних регионов республики.

2021-11-16T12:24+0500

2021-11-16T12:24+0500

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В период с января по сентябрь 2021 года в Узбекистане родились 13 792 близнеца, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, лидером по рождаемости близняшек является Самаркандская область - 1740 новорожденных, затем идет Андижанская область - 1428 младенцев. Третью позицию занимает Кашкадарьинская область - 1402 ребенка. В каких еще регионах родились близнецыРанее в Кашкадарье на свет появились девочки-тройняшки. Они родились 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Малышкам дали имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон.К тому же на свет появились мальчики-тройняшки в Карши в День учителя и наставника. Им дали имена Шавкат, Миромон и Мирзиё.

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