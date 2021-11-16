https://uz.sputniknews.ru/20211116/odinakovy-s-litsa-v-uzbekistane-s-nachala-goda-poyavilis-na-svet-tysyachi-bliznetsov-21370091.html
Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов
Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов
С начала года в Узбекистане появились на свет несколько тысяч близнецов. Лидером по их рождаемости стал один из древних регионов республики.
2021-11-16T12:24+0500
2021-11-16T12:24+0500
2021-11-16T12:26+0500
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статистика
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В период с января по сентябрь 2021 года в Узбекистане родились 13 792 близнеца, сообщает пресс-служба Государственного комитета по статистике. Согласно данным Госкомстата, лидером по рождаемости близняшек является Самаркандская область - 1740 новорожденных, затем идет Андижанская область - 1428 младенцев. Третью позицию занимает Кашкадарьинская область - 1402 ребенка. В каких еще регионах родились близнецыРанее в Кашкадарье на свет появились девочки-тройняшки. Они родились 31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Малышкам дали имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон.К тому же на свет появились мальчики-тройняшки в Карши в День учителя и наставника. Им дали имена Шавкат, Миромон и Мирзиё.
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узбекистан, госкомстат, младенец, статистика
Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов
12:24 16.11.2021 (обновлено: 12:26 16.11.2021)
Согласно данным Госкомстата, лидером по рождаемости близняшек является Самаркандская область. Здесь новый мир увидели 1740 новорожденных.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik.
В период с января по сентябрь 2021 года в Узбекистане родились 13 792 близнеца, сообщает
пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Согласно данным Госкомстата, лидером по рождаемости близняшек является Самаркандская область - 1740 новорожденных, затем идет Андижанская область - 1428 младенцев. Третью позицию занимает Кашкадарьинская область - 1402 ребенка.
В каких еще регионах родились близнецы
Ферганская область - 1204.
Наманганская область - 1158.
Ташкентская область - 1149.
Сурхандарьинская область - 1109.
Хорезмская область - 691.
Джизакская область - 648.
Навоийская область - 479.
Сырдарьинская область - 414.
Ранее в Кашкадарье на свет появились девочки-тройняшки. Они родились
31 августа прямо накануне государственного праздника — Дня независимости Узбекистана. Малышкам дали имена двух дочерей и супруги президента — Шахнозахон, Саидахон и Зироатхон.
К тому же на свет появились
мальчики-тройняшки в Карши в День учителя и наставника. Им дали имена Шавкат, Миромон и Мирзиё.