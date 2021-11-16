https://uz.sputniknews.ru/20211116/plov-v-pyat-utra-i-pin-kod-bankovskoy-karty-chto-udivlyaet-turistov-v-uzbekistane-21365454.html

Плов в пять утра и ПИН-код банковской карты: что удивляет туристов в Узбекистане

Плов в пять утра и ПИН-код банковской карты: что удивляет туристов в Узбекистане

Иностранные гости рассказали о том, какие особенности уклада жизни в Узбекистане поразили их больше всего.

2021-11-16T08:30+0500

2021-11-16T08:30+0500

2021-11-16T09:21+0500

общество

узбекистан

плов

банковская карта

туристы

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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. С начала года Узбекистан посетило около 1,2 миллиона туристов. Кроме старинной архитектуры и красивой природы, им запоминаются самобытные узбекские традиции и привычки коренных жителей.Узбекистанские пользователи соцсетей рассказали корреспонденту Sputnik, какие особенности местного уклада жизни поразили их иностранных гостей больше всего.Кто ходит в гости по утрамВсе знают, что на Востоке развито гостеприимство. Однако не подозревают, до какой степени, рассказывает пользователь Раззо, пригласивший друзей из России и Грузии на свадьбу брата.Впрочем, чтобы удивиться местным гастрономическим привычкам, необязательно идти на свадьбу — можно пойти на обед в обычной заводской столовой, говорит Ольга."Приехали партнеры из Санкт-Петербурга. Обед. В одной тарелке подают гарнир двух видов — гречку и пюре. У них вопрос: как можно есть два гарнира? А в Узбекистане такой гарнир зовется сложным. Рассказала им, что у нас и четыре гарнира кладут в одну тарелку, а сверху — котлету. Они были удивлены такому гарниру, а мы — их реакции", — рассказывает она.Чай с уважением и безРазве может быть жизнь без чая? В Узбекистане — точно нет. Москвичка Инга долгое время находила это удивительным."В Узбекистан я впервые поехала, потому что моими соседями по лестничной клетке оказались узбеки, — вспоминает она. — Я позвала их в гости и, чтобы показать, что мне ничего от гостей не жалко, налила каждому полную кружку – еще и чашки выбрала самые большие. Потом, когда уже в Ташкенте узнала, что в Узбекистане в знак уважения наливают наоборот, мне стало немного стыдно. А еще до поездки я пила максимум три чашки в день, теперь оценила прелесть долгих посиделок за чаем".Иногда чайные церемонии удивляют и этнических узбеков, пишет Рахим. "Наливаю чай в малюсенькие пиалушки гостям-узбекам, уехавшим за границу детьми. Чай зеленый, особый, очень редкий, китайский. Хорошо пьётся.После второй пиалушки один из них говорит:— Что так мало наливаете?Остальные его поддерживают.— Из-за высокого уважения к вам.— А можно всем без уважения?"А хотели как лучше."Как можно сообщить ПИН-код официанту?"Обычно иностранцев больше всего изумляет, что в Узбекистане люди спокойно сообщают ПИН-код от своей платежной карты официанту, и он… уходит с этой картой для оплаты, рассказывает Виктория.Сами людиУзбекистан — страна многонациональная, и это восхищает, рассказывает Юлдуз. "Я пригласила в гости друзей из Франции, с которыми наша семья познакомилась на отдыхе. Так больше всего их удивили наши соседи-корейцы, говорящие на русском языке".А иностранных гостей Ферузы поразила киноповесть "Ты не сирота". "Они интересуются кинематографом, и я посоветовала посмотреть им этот фильм. Друзья были в шоке, когда узнали, что фильм основан на реальных событиях. Сказали, что теперь понимают, почему они еще летели в самолете, а сидевший в соседнем кресле пассажир спрашивал, встречают ли их в аэропорту и нужна ли им помощь".Юрия же удивило, что ему просто так дали телефон. "Вернее, как сказать дали — дали и ушли, — поясняет он. — Мне срочно нужно было позвонить в гостиницу, а мой телефон сел. Зашел в первый попавшийся магазин, стал объяснить ситуацию — продавец даже до конца не дослушал, сразу отдал свой мобильник и ушел на склад, у него там, видимо, какие-то дела были. Потом я его спрашивал: а если бы я ушел с этим телефоном? В общем, удивительные в Узбекистане люди живут".

https://uz.sputniknews.ru/20211022/uzbekskiy-povar-raskryl-kakoy-plov-el-tamerlan-chtoby-ostavatsya-v-forme-21020771.html

https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-popal-v-top-5-stran-gde-stoit-otmetit-novyy-god-20842077.html

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