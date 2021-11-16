https://uz.sputniknews.ru/20211116/sbory-pri-pokupke-poderjannyx-avto-mogut-otmenit-s-1-yanvarya-21365993.html
Сборы при покупке подержанных авто могут отменить с 1 января
Сборы при покупке подержанных авто могут отменить с 1 января
В стране также вскоре снизят госпошлины за нотариальное оформление транспорта.
2021-11-16T08:55+0500
2021-11-16T08:55+0500
2021-11-16T09:20+0500
общество
покупка
автомобили
сбор
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ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2022 года могут полностью отменить сборы, взимаемые при покупке транспорта на вторичном рынке.Об этом сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев. Отдельное нововведение касается госпошлины за нотариальное оформление договора купли-продажи. Теперь сумма составит 810 тысяч сумов.Сейчас госпошлина равна 2-10 базовых расчетных величин (БРВ) и составляет 540 000-2 700 000 сумов.Данные меры позвонят существенно снизить стоимость регистрации автомобиля, приобретенного на вторичном рынке Узбекистана.Ранее аналитики сообщили, что цены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%. Это может быть связано с замедлением выпуска новых отечественных авто, что при неизменном уровне роста спроса привело к активизации вторичного рынка.
https://uz.sputniknews.ru/20211026/v-uzbekistane-prognoziruyut-snijenie-tsen-na-podderjannye-avto-21097951.html
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покупка, автомобили, сбор
Сборы при покупке подержанных авто могут отменить с 1 января
08:55 16.11.2021 (обновлено: 09:20 16.11.2021)
В стране также снизят госпошлины за нотариальное оформление транспорта.
ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2022 года могут полностью отменить сборы, взимаемые при покупке транспорта на вторичном рынке.
Об этом сообщил
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Дониёр Ганиев.
Отдельное нововведение касается госпошлины за нотариальное оформление договора купли-продажи. Теперь сумма составит 810 тысяч сумов.
Сейчас госпошлина равна 2-10 базовых расчетных величин (БРВ) и составляет 540 000-2 700 000 сумов.
Данные меры позвонят существенно снизить стоимость регистрации автомобиля, приобретенного на вторичном рынке Узбекистана.
Ранее аналитики сообщили
, что цены на авто на вторичном рынке в Узбекистане выросли до 18%. Это может быть связано с замедлением выпуска новых отечественных авто, что при неизменном уровне роста спроса привело к активизации вторичного рынка.