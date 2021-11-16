Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-namangane-zaderjana-gore-mat-pri-popytke-prodaji-docheri--21373889.html
В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери
В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери
Женщина в возрасте 37-ет хотела избавиться от ребенка, появившегося на свет 11 июня 2021 года.
2021-11-16T14:57+0500
2021-11-16T14:59+0500
общество
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0b/20035913_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2d34db42670f93a9f8380aa465d0c701.jpg
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Наманганской области правоохранители задержали женщину при попытке продажи дочери за 7 млн сумов, сообщает пресс-служба регионального УВД. По информации силового ведомства, 37-летняя горе-мать пыталась избавиться от ребенка, родившегося 11 июня этого года. Ее поймали с поличным во время передачи аванса в размере трех млн сумов и $100.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" Уголовного кодекса.Ранее в Самарканде шестикратной чемпионке Узбекистана вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 4,5 года за торговлю людьми. Она была задержана правоохранителями во время продажи новорожденного ребенка за $2,5 тысячи.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/ne-materinskoe-serdtse-jenschina-pytalas-prodat-3-letnyuyu-doch-za-57-tys-18538398.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/0b/20035913_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_ba43c6b1b6ceef355d8bd7ae0281eed3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан

В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери

14:57 16.11.2021 (обновлено: 14:59 16.11.2021)
© SputnikРуки в наручниках.
Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.11.2021
© Sputnik
Подписаться на
По информации силового ведомства, 37-летняя женщина пыталась за деньги избавиться от ребенка, родившегося 11 июня этого года.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Наманганской области правоохранители задержали женщину при попытке продажи дочери за 7 млн сумов, сообщает пресс-служба регионального УВД.
По информации силового ведомства, 37-летняя горе-мать пыталась избавиться от ребенка, родившегося 11 июня этого года. Ее поймали с поличным во время передачи аванса в размере трех млн сумов и $100.
Мать с ребенком, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.04.2021
Происшествия
Не материнское сердце: женщина пыталась продать 3-летнюю дочь за $5,7 тыс.
28 апреля, 17:22
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" Уголовного кодекса.
Ранее в Самарканде шестикратной чемпионке Узбекистана вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 4,5 года за торговлю людьми. Она была задержана правоохранителями во время продажи новорожденного ребенка за $2,5 тысячи.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:21Россия поможет модернизировать метро в Ташкенте: что будет сделано
17:04Путин отметил успехи сотрудничества России и Узбекистана в образовании
16:39Кому Узбекистан продает обувь
16:11В Ташкенте построят новую подземную линию метро
15:48"Он материл меня": Каниза о скандале с пьяным мужчиной на свадьбе — видео
15:35В Андижане задержали столичных стритартеров за нанесение запрещенных граффити
14:59Сборная Узбекистана по футболу уступила Грузии в товарищеском матче
14:57В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери
14:31Насколько безопасна назальная вакцина от коронавируса
14:11Сенаторы рассмотрят важные для Узбекистана законы
13:50В Турции массово закрываются отели
13:23Шторм, туман и гололедица: перевал Камчик накроет снежная буря
12:39Таджикистан отмечает День президента
12:36Кто имеет право на пособие в размере 100% от зарплаты
12:24Одинаковы с лица: в Узбекистане с начала года появились на свет тысячи близнецов
11:59"У них нет другого пути": Камилов оценил, выполнят ли талибы свои обещания
11:26Америка, как и грозилась, отключила нефтегазопровод
11:08Ничего личного: что Турция намерена сделать с Россией
10:39Депутаты одобрили новый законопроект — он коснется людей младше 21 года
10:33В Ташкенте бушует инфекция: детские больницы приготовились к наплыву