https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-namangane-zaderjana-gore-mat-pri-popytke-prodaji-docheri--21373889.html
В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери
В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери
Женщина в возрасте 37-ет хотела избавиться от ребенка, появившегося на свет 11 июня 2021 года.
2021-11-16T14:57+0500
2021-11-16T14:57+0500
2021-11-16T14:59+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Наманганской области правоохранители задержали женщину при попытке продажи дочери за 7 млн сумов, сообщает пресс-служба регионального УВД. По информации силового ведомства, 37-летняя горе-мать пыталась избавиться от ребенка, родившегося 11 июня этого года. Ее поймали с поличным во время передачи аванса в размере трех млн сумов и $100.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" Уголовного кодекса.Ранее в Самарканде шестикратной чемпионке Узбекистана вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 4,5 года за торговлю людьми. Она была задержана правоохранителями во время продажи новорожденного ребенка за $2,5 тысячи.
https://uz.sputniknews.ru/20210428/ne-materinskoe-serdtse-jenschina-pytalas-prodat-3-letnyuyu-doch-za-57-tys-18538398.html
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В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери
14:57 16.11.2021 (обновлено: 14:59 16.11.2021)
По информации силового ведомства, 37-летняя женщина пыталась за деньги избавиться от ребенка, родившегося 11 июня этого года.
ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik.
В Наманганской области правоохранители задержали женщину при попытке продажи дочери за 7 млн сумов, сообщает
пресс-служба регионального УВД.
По информации силового ведомства, 37-летняя горе-мать пыталась избавиться от ребенка, родившегося 11 июня этого года. Ее поймали с поличным во время передачи аванса в размере трех млн сумов и $100.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" Уголовного кодекса.
Ранее в Самарканде шестикратной чемпионке Узбекистана вынесли приговор
в виде лишения свободы сроком на 4,5 года за торговлю людьми. Она была задержана правоохранителями во время продажи новорожденного ребенка за $2,5 тысячи.