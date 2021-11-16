https://uz.sputniknews.ru/20211116/v-namangane-zaderjana-gore-mat-pri-popytke-prodaji-docheri--21373889.html

В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери

В Намангане задержана горе-мать при попытке продажи дочери

Женщина в возрасте 37-ет хотела избавиться от ребенка, появившегося на свет 11 июня 2021 года.

2021-11-16T14:57+0500

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общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 16 ноя – Sputnik. В Наманганской области правоохранители задержали женщину при попытке продажи дочери за 7 млн сумов, сообщает пресс-служба регионального УВД. По информации силового ведомства, 37-летняя горе-мать пыталась избавиться от ребенка, родившегося 11 июня этого года. Ее поймали с поличным во время передачи аванса в размере трех млн сумов и $100.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми" Уголовного кодекса.Ранее в Самарканде шестикратной чемпионке Узбекистана вынесли приговор в виде лишения свободы сроком на 4,5 года за торговлю людьми. Она была задержана правоохранителями во время продажи новорожденного ребенка за $2,5 тысячи.

https://uz.sputniknews.ru/20210428/ne-materinskoe-serdtse-jenschina-pytalas-prodat-3-letnyuyu-doch-za-57-tys-18538398.html

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