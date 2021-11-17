https://uz.sputniknews.ru/20211117/chem-seychas-dyshit-tashkent-sinoptiki-otsenili-kachestvo-vozduxa-v-stolitse-21386385.html
Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице
Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице
Синоптики оценили качество воздуха в столице после пыльно-песчаных бурь.
2021-11-17T11:05+0500
2021-11-17T11:05+0500
2021-11-17T11:05+0500
общество
ташкент
воздух
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0f/15794306_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_647a4e7c71f48fd15d40f04a9297fe35.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Ташкент постепенно восстанавливается после пыльной бури. Синоптики отметили, что с 11 по 16 ноября качество воздуха в городе улучшилось.По мнению специалистов, воздух очищается самостоятельно — это естественный процесс гравитационного оседания частиц. Также очистить столицу от пыли помогли недавно прошедшие дожди.Немаловажную роль сыграли и меры, которые приняли местные власти: были проведены муниципальные уборочные работы поливом и вывезен запыленный листовой опад.В Узгидромете заявили, что в большинстве регионов вскоре снова прольются дожди, что поможет Узбекистану окончательно оправиться после натиска пыльно-песчаной стихии."Пыльно-песчаная мгла" обрушилась на Узбекистан в начале месяца: буря затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Бурю, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.За последние 150 лет природная стихия подобного масштаба наблюдалась в Узбекистане впервые.Специалисты также проанализировали состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы были опасны для здоровья граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-nasa-obyasnili-otkuda-vzyalas-pyl-nakryvshaya-uzbekistan-21349856.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0f/15794306_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_a2553d6793f26a1a68aca3b6b5534632.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, воздух
Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице
"Пыльно-песчаная мгла" обрушилась на Узбекистан в начале месяца. За последние 150 лет стихия подобного масштаба наблюдалась в стране впервые.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Ташкент постепенно восстанавливается после пыльной бури. Синоптики отметили, что с 11 по 16 ноября качество воздуха в городе улучшилось.
"Среднесуточное значение предельно допустимых концентраций взвешенных пылевых частиц в атмосферном воздухе снизилось с 1,3 до 0,3 ПДК (предельно допустимая концентрация. — Sputnik)", — отметили в Узгидромете.
По мнению специалистов, воздух очищается самостоятельно — это естественный процесс гравитационного оседания частиц. Также очистить столицу от пыли помогли недавно прошедшие дожди.
Немаловажную роль сыграли и меры, которые приняли местные власти: были проведены муниципальные уборочные работы поливом и вывезен запыленный листовой опад.
В Узгидромете заявили
, что в большинстве регионов вскоре снова прольются дожди, что поможет Узбекистану окончательно оправиться после натиска пыльно-песчаной стихии.
"Пыльно-песчаная мгла" обрушилась на Узбекистан в начале месяца: буря затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.
В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Бурю, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
За последние 150 лет природная стихия подобного масштаба наблюдалась в Узбекистане впервые.
Специалисты также проанализировали
состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы были опасны для здоровья граждан.