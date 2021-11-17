Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211117/chem-seychas-dyshit-tashkent-sinoptiki-otsenili-kachestvo-vozduxa-v-stolitse-21386385.html
Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице
Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице
Синоптики оценили качество воздуха в столице после пыльно-песчаных бурь.
2021-11-17T11:05+0500
2021-11-17T11:05+0500
общество
ташкент
воздух
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0f/15794306_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_647a4e7c71f48fd15d40f04a9297fe35.jpg
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Ташкент постепенно восстанавливается после пыльной бури. Синоптики отметили, что с 11 по 16 ноября качество воздуха в городе улучшилось.По мнению специалистов, воздух очищается самостоятельно — это естественный процесс гравитационного оседания частиц. Также очистить столицу от пыли помогли недавно прошедшие дожди.Немаловажную роль сыграли и меры, которые приняли местные власти: были проведены муниципальные уборочные работы поливом и вывезен запыленный листовой опад.В Узгидромете заявили, что в большинстве регионов вскоре снова прольются дожди, что поможет Узбекистану окончательно оправиться после натиска пыльно-песчаной стихии."Пыльно-песчаная мгла" обрушилась на Узбекистан в начале месяца: буря затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Бурю, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.За последние 150 лет природная стихия подобного масштаба наблюдалась в Узбекистане впервые.Специалисты также проанализировали состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы были опасны для здоровья граждан.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-nasa-obyasnili-otkuda-vzyalas-pyl-nakryvshaya-uzbekistan-21349856.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/0f/15794306_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_a2553d6793f26a1a68aca3b6b5534632.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, воздух

Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице

11:05 17.11.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic Люди в защитных масках в автобусе, иллюстративное фото
 Люди в защитных масках в автобусе, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© AP Photo / Darko Vojinovic
Подписаться на
"Пыльно-песчаная мгла" обрушилась на Узбекистан в начале месяца. За последние 150 лет стихия подобного масштаба наблюдалась в стране впервые.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Ташкент постепенно восстанавливается после пыльной бури. Синоптики отметили, что с 11 по 16 ноября качество воздуха в городе улучшилось.
"Среднесуточное значение предельно допустимых концентраций взвешенных пылевых частиц в атмосферном воздухе снизилось с 1,3 до 0,3 ПДК (предельно допустимая концентрация. — Sputnik)", — отметили в Узгидромете.
По мнению специалистов, воздух очищается самостоятельно — это естественный процесс гравитационного оседания частиц. Также очистить столицу от пыли помогли недавно прошедшие дожди.
Немаловажную роль сыграли и меры, которые приняли местные власти: были проведены муниципальные уборочные работы поливом и вывезен запыленный листовой опад.
В Узгидромете заявили, что в большинстве регионов вскоре снова прольются дожди, что поможет Узбекистану окончательно оправиться после натиска пыльно-песчаной стихии.
"Пыльно-песчаная мгла" обрушилась на Узбекистан в начале месяца: буря затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.
В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Бурю, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.
За последние 150 лет природная стихия подобного масштаба наблюдалась в Узбекистане впервые.
Специалисты также проанализировали состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы были опасны для здоровья граждан.
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
Общество
Ученые объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан
15 ноября, 08:57
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:53В Наманганской области внук ограбил деда — он украл крупную сумму денег
11:35"Без сердца и мозга": Лукашенко показал миру темную сторону Польши
11:07Все ради хайпа: в Ташкенте школьник искупался посреди проезжей части — видео
11:05Чем сейчас дышит Ташкент: синоптики оценили качество воздуха в столице
10:39Корона на троих: названы сразу три "Мисс Казахстан"
10:29Прокладка труб обернулась трагедией в Бухарской области — есть погибшие
10:22Как Камчик очищают от снега – видео
10:01Еще восемь филиалов российских вузов откроют в Узбекистане
09:30Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами
09:17Принимать на работу родственников могут запретить
08:55Россия запускает проект дошкольного образования в Узбекистане
08:30Квоты для обучения в России студентов из Узбекистана вырастут втрое
08:00Пять причин есть капусту каждый день
07:01Ученые нашли опасные свойства серебра
ВчераСтейк из 3D-принтера уже в продаже
ВчераУзбекский народ – это все национальности республики. Видео со старта Недели толерантности
ВчераУзбекистан и Россия разработали новую концепцию образования
ВчераСамые красивые девушки Казахстана борются за корону
ВчераГорячая Центральная Азия: как страны региона интегрируют свои армии
ВчераВ Ташкенте пересмотрели расходы местного бюджета на 2022 год