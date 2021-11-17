https://uz.sputniknews.ru/20211117/id-karta-vmesto-zachyotki-zachem-uzbekistan-perevodit-obrazovanie-na-tsifru-21391154.html

ID-карта вместо зачётки: зачем Узбекистан переводит образование на "цифру"

ID-карта вместо зачётки: зачем Узбекистан переводит образование на "цифру"

В Узбекистане вместо зачёток и студенческих билетов введут ID-карты. Расписание, задания и журналы тоже будут в электронном виде.

2021-11-17T17:20+0500

2021-11-17T17:20+0500

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Об этом заявил в начале недели глава Минвуза Узбекистана Абдукодир Тошкулов. Ректорам поручено ускорить процессы по полному переводу системы высшего образования в цифровой формат.Сколько займет процесс перехода от бумажных журналов, зачёток и студенческих к ID-картам? Как цифровизация отразится на узбекских учителях и студентах?Как в целом нововведение скажется на качестве высшего образования в Узбекистане?На эти вопросы корреспонденту Sputnik ответил заместитель директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, директор департамента гуманитарной политики Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ Елена Полушкина.Эксперт отметила, что Узбекистану следует обратить внимание на опыт своих соседей. В России, например, система "цифры" в образовательной сфере очень развита: работают электронные карты на вход в вузах, ведутся электронные дневники и журналы, идет информационная работа с педагогами, учащимися и родителями.Как отметила спикер, Узбекистан готовился к цифровизации высшего образования на протяжении нескольких лет, поэтому это "хорошо продуманный своевременный шаг". При этом Полушкина подчеркнула: ID-карты позитивно скажутся на процессе обучения. Проблемы с гаджетами у студентов Узбекистана возникнуть не должно — новая цифровая система не сделает высшее образование менее доступным для молодых узбекистанцев.Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211116/uzbekistan-i-rossiya-razrabotali-novuyu-kontseptsiyu-obrazovaniya-21381868.html

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