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Министр образования Шерзод Шерматов вернется на прежний пост
Министр образования Шерзод Шерматов вернется на прежний пост
Министр Шерзод Шерматов возвращается в Мининфоком. На заседании в пятницу депутаты закпалаты внесли корректировки в состав Кабинета министров.
2021-11-17T14:20+0500
2021-11-17T14:20+0500
политика
образование
шерзод шерматов
министр
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Узбекистане нашли замену главе Мининфокома, уволенного из-за скандала с блокировкой соцсетей в начале ноября.Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на очередном заседании в среду одобрили на пост министра по развитию информационных технологий и коммуникаций кандидатуру Шерзода Шерматова. С 2018 года он возглавлял министерство народного образования Узбекистана.Для министра эта отрасль не нова. С 2012 по 2014 год он был заместителем председателя Госкомитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, с 2016 года работал первым замминистра Мининфокома, а в 2017-ом возглавил его с приставкой и.о.В промежутке между 2014 и 2016 годами руководил Университетом Инха в Ташкенте.Освободившееся кресло министра народного образования займет Бахтиер Саидов. Ранее он возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана сразу в нескольких странах: был послом в Китае, Монголии и на Филиппинах с резиденцией в Пекине.Скандал в информационной сфере Узбекистана разразился в начале месяца. 3 ноября по всей стране перестали работать все соцсети. Ограничения на них наложил Узкомназорат в связи с ужесточением законодательства страны о персональных данных.Это стало причиной практически моментального увольнения главы комитета Голибшера Зияева. Действия Узкомназорат президент назвал "односторонними”, “ошибочными” и “не продуманными до конца”.Вскоре после этого Мининфоком опубликовал опровержение информации о намеренной блокировке, объяснив ее неполадками в сетях АК “Узбектелеком”.Спустя время было объявлено и об увольнении главы министерства Шухрата Садикова. Это вакантное место сегодня занял Шерматов.
https://uz.sputniknews.ru/20211116/uzbekistan-i-rossiya-razrabotali-novuyu-kontseptsiyu-obrazovaniya-21381868.html
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образование, шерзод шерматов, министр

Министр образования Шерзод Шерматов вернется на прежний пост

14:20 17.11.2021
© Sputnik / Рамиз БахтияровШерзод Шерматов
Шерзод Шерматов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Депутаты Законодательной палаты Узбекистана рассмотрели кадровые вопросы в составе Кабмина и одобрили кандидатуры двух новых министров.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В Узбекистане нашли замену главе Мининфокома, уволенного из-за скандала с блокировкой соцсетей в начале ноября.
Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на очередном заседании в среду одобрили на пост министра по развитию информационных технологий и коммуникаций кандидатуру Шерзода Шерматова. С 2018 года он возглавлял министерство народного образования Узбекистана.
Для министра эта отрасль не нова. С 2012 по 2014 год он был заместителем председателя Госкомитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий, с 2016 года работал первым замминистра Мининфокома, а в 2017-ом возглавил его с приставкой и.о.
В промежутке между 2014 и 2016 годами руководил Университетом Инха в Ташкенте.
Освободившееся кресло министра народного образования займет Бахтиер Саидов. Ранее он возглавлял дипломатическую миссию Узбекистана сразу в нескольких странах: был послом в Китае, Монголии и на Филиппинах с резиденцией в Пекине.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаМинистр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов
Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Скандал в информационной сфере Узбекистана разразился в начале месяца. 3 ноября по всей стране перестали работать все соцсети. Ограничения на них наложил Узкомназорат в связи с ужесточением законодательства страны о персональных данных.
Это стало причиной практически моментального увольнения главы комитета Голибшера Зияева. Действия Узкомназорат президент назвал "односторонними”, “ошибочными” и “не продуманными до конца”.
Вскоре после этого Мининфоком опубликовал опровержение информации о намеренной блокировке, объяснив ее неполадками в сетях АК “Узбектелеком”.
Спустя время было объявлено и об увольнении главы министерства Шухрата Садикова. Это вакантное место сегодня занял Шерматов.
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