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На границе Польши и Беларуси в пункте пропуска "Брузги" нет ни одного беженца
На границе Польши и Беларуси в пункте пропуска "Брузги" нет ни одного беженца
На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь для мигрантов. Он насчитывал свыше двух тысяч человек. 17.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-17T16:41+0500
2021-11-17T16:41+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. На границе Беларуси и Польши в пункте пропуска "Брузги", где накануне произошли столкновения ближневосточных беженцев с польскими силовиками, нет ни одного мигранта, передает РИА Новости.На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь беженцев. Он насчитывал свыше двух тысяч человек. Отмечается, что 15 ноября мигранты перебрались в сам пункт пропуска "Брузги". Уже на следующий день они предприняли попытку прорыва границы. Однако ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Беларуси организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре. Отмечается, что некоторые мигранты перебрались туда из пункта пропуска "Брузги", а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью. Страны обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, но в белорусской столице все обвинения отвергают. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС. Из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил", добавил глава государства. Пограничники Минску неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Польшей, Литвой и Латвией на белорусскую территорию.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-znak-protesta-bejentsy-trebuyut-chtoby-polsha-propustila-ix-v-germaniyu--21362089.html
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беларусь, польша, беженцы, граница

На границе Польши и Беларуси в пункте пропуска "Брузги" нет ни одного беженца

16:41 17.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное
Лагерь беженцев на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
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На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь для мигрантов. Он насчитывал свыше двух тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. На границе Беларуси и Польши в пункте пропуска "Брузги", где накануне произошли столкновения ближневосточных беженцев с польскими силовиками, нет ни одного мигранта, передает РИА Новости.
На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь беженцев. Он насчитывал свыше двух тысяч человек.
В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
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В знак протеста: беженцы требуют, чтобы Польша пропустила их в Германию
15 ноября, 19:25
Отмечается, что 15 ноября мигранты перебрались в сам пункт пропуска "Брузги". Уже на следующий день они предприняли попытку прорыва границы. Однако ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Вечером власти Беларуси организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре. Отмечается, что некоторые мигранты перебрались туда из пункта пропуска "Брузги", а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.
Беженцы на белорусско-польской границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
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В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью. Страны обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, но в белорусской столице все обвинения отвергают. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС. Из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил", добавил глава государства. Пограничники Минску неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Польшей, Литвой и Латвией на белорусскую территорию.
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