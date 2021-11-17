https://uz.sputniknews.ru/20211117/na-granitse-polshi-i-belarusi-v-punkte-propuska-bruzgi-net-ni-odnogo-bejentsa-21396506.html
На границе Польши и Беларуси в пункте пропуска "Брузги" нет ни одного беженца
На границе Польши и Беларуси в пункте пропуска "Брузги" нет ни одного беженца
На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь для мигрантов. Он насчитывал свыше двух тысяч человек. 17.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-17T16:41+0500
2021-11-17T16:41+0500
2021-11-17T16:41+0500
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. На границе Беларуси и Польши в пункте пропуска "Брузги", где накануне произошли столкновения ближневосточных беженцев с польскими силовиками, нет ни одного мигранта, передает РИА Новости.На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь беженцев. Он насчитывал свыше двух тысяч человек. Отмечается, что 15 ноября мигранты перебрались в сам пункт пропуска "Брузги". Уже на следующий день они предприняли попытку прорыва границы. Однако ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.Вечером власти Беларуси организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре. Отмечается, что некоторые мигранты перебрались туда из пункта пропуска "Брузги", а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью. Страны обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, но в белорусской столице все обвинения отвергают. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС. Из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил", добавил глава государства. Пограничники Минску неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Польшей, Литвой и Латвией на белорусскую территорию.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-znak-protesta-bejentsy-trebuyut-chtoby-polsha-propustila-ix-v-germaniyu--21362089.html
https://uz.sputniknews.ru/20211117/ugroza-dlya-uzbekistana--eksperty-o-krizise-s-bejentsami-v-polshe-21393053.html
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беларусь, польша, беженцы, граница
На границе Польши и Беларуси в пункте пропуска "Брузги" нет ни одного беженца
На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь для мигрантов. Он насчитывал свыше двух тысяч человек.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik.
На границе Беларуси и Польши в пункте пропуска "Брузги", где накануне произошли столкновения ближневосточных беженцев с польскими силовиками, нет ни одного мигранта, передает
РИА Новости.
На прошлой неделе в лесополосе у белорусско-польской границы был создан стихийный лагерь беженцев. Он насчитывал свыше двух тысяч человек.
Отмечается, что 15 ноября мигранты перебрались в сам пункт пропуска "Брузги". Уже на следующий день они предприняли попытку прорыва границы. Однако ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Вечером власти Беларуси организовали место для ночлега беженцев в находящемся рядом с границей транспортно-логистическом центре. Отмечается, что некоторые мигранты перебрались туда из пункта пропуска "Брузги", а часть вернулась в лагерь в лесной полосе.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляли о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Беларусью. Страны обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, но в белорусской столице все обвинения отвергают. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС. Из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил", добавил глава государства. Пограничники Минску неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Польшей, Литвой и Латвией на белорусскую территорию.