https://uz.sputniknews.ru/20211117/prezident-uzbekistana-priedet-v-rossiyu-19-noyabrya-21398076.html

Президент Узбекистана приедет в Россию 19 ноября

Президент Узбекистана приедет в Россию 19 ноября

В эти минуты в Москве проходит пленарное заседание второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

2021-11-17T17:43+0500

2021-11-17T17:43+0500

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политика

шавкат мирзиёев

визит

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В эти минуты в Москве проходит пленарное заседание второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, выступая на открытии встречи заявил, что визит Шавката Мирзиеева состоится 19 ноября и станет первым государственным с момента переизбрания его на пост президента.Нынешний форум, на котором Узбекистан представлен на 100%, проводится в преддверии предстоящего визита.Шавкат Мирзиёев планировал отправиться в Москву в конце июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией визит решено было отложить.Сроки приезда в Москву государственной делегации два президента обговорили в телефонном разговоре 7 октября.

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шавкат мирзиёев, визит