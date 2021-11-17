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Президент Узбекистана приедет в Россию 19 ноября
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20211117/prezident-uzbekistana-priedet-v-rossiyu-19-noyabrya-21398076.html
Президент Узбекистана приедет в Россию 19 ноября
Президент Узбекистана приедет в Россию 19 ноября
В эти минуты в Москве проходит пленарное заседание второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
2021-11-17T17:43+0500
2021-11-17T17:58+0500
политика
шавкат мирзиёев
визит
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В эти минуты в Москве проходит пленарное заседание второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, выступая на открытии встречи заявил, что визит Шавката Мирзиеева состоится 19 ноября и станет первым государственным с момента переизбрания его на пост президента.Нынешний форум, на котором Узбекистан представлен на 100%, проводится в преддверии предстоящего визита.Шавкат Мирзиёев планировал отправиться в Москву в конце июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией визит решено было отложить.Сроки приезда в Москву государственной делегации два президента обговорили в телефонном разговоре 7 октября.
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шавкат мирзиёев, визит

Президент Узбекистана приедет в Россию 19 ноября

17:43 17.11.2021 (обновлено: 17:58 17.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаИнаугурация Шавкат Мирзиёев 2021
Инаугурация Шавкат Мирзиёев 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В эти минуты в Москве проходит пленарное заседание второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. В эти минуты в Москве проходит пленарное заседание второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, выступая на открытии встречи заявил, что визит Шавката Мирзиеева состоится 19 ноября и станет первым государственным с момента переизбрания его на пост президента.
Нынешний форум, на котором Узбекистан представлен на 100%, проводится в преддверии предстоящего визита.
Шавкат Мирзиёев планировал отправиться в Москву в конце июля 2020 года, но в связи с эпидемиологической ситуацией визит решено было отложить.
Сроки приезда в Москву государственной делегации два президента обговорили в телефонном разговоре 7 октября.
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