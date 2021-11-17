https://uz.sputniknews.ru/20211117/shavkat-mirziyoev-nazval-prioritetnye-napravleniya-sotrudnichestva-s-rossiey-21399311.html
Какие направления сотрудничества с Россией имеют приоритет — Мирзиёев
Какие направления сотрудничества с Россией имеют приоритет — Мирзиёев
Узбекистан заинтересован в широком внедрении новых агротехнологий и реализации совместных программ в области селекции.
2021-11-17T18:21+0500
2021-11-17T18:21+0500
2021-11-17T18:41+0500
экономика
шавкат мирзиёев
форум
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Приветствуя участников второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, Шавкат Мирзиёев озвучил основные достижения двустороннего взаимодействия:Президент назвал самые заметные примеры сотрудничества двух стран: Узбекистан работает с Татарстаном над созданием высокотехнологического индустриального парка, а в Джизакской области инвесторы из Московской области запускают Многофункциональный агрологистический центр. Планируется развивать взаимодействие в сельском хозяйстве. Регионы России и Узбекистана взаимно дополняют друг друга и могут вместе создавать крупные агропромышленные кластеры и складские терминалы, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.Республика заинтересована в широком внедрении новых агротехнологий и реализации совместных программ в области селекции.При этом сотрудничество между регионами обладает потенциалом дальнейшего развития. Речь идет, прежде всего, о металлургии, энергетике, нефтехимии, текстиле и фармацевтике.Следующий форум межрегионального сотрудничества состоится в 2022 году в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев пригласил всех принять в нем участие.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/prezident-uzbekistana-priedet-v-rossiyu-19-noyabrya-21398076.html
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Какие направления сотрудничества с Россией имеют приоритет — Мирзиёев
18:21 17.11.2021 (обновлено: 18:41 17.11.2021)
Узбекистан заинтересован в широком внедрении новых агротехнологий и реализации совместных программ в области селекции.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Приветствуя участников второго форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, Шавкат Мирзиёев озвучил основные достижения двустороннего взаимодействия:
По итогам выставки "Иннопром", прошедшей в Узбекистане в апреле этого года, страны подписали 21 соглашение. Теперь она станет ежегодной;
Двусторонний товарооборот превысил показатель в $6 млрд;
В этом году состоялись выставки регионов Узбекистана в Санкт-Петербурге, Самаре и Казани;
Накопленные российские инвестиции превышают $10 млрд долларов, и этот показатель продолжает динамично расти;
Президент назвал самые заметные примеры сотрудничества двух стран: Узбекистан работает с Татарстаном над созданием высокотехнологического индустриального парка, а в Джизакской области инвесторы из Московской области запускают Многофункциональный агрологистический центр.
Планируется развивать взаимодействие в сельском хозяйстве. Регионы России и Узбекистана взаимно дополняют друг друга и могут вместе создавать крупные агропромышленные кластеры и складские терминалы, подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Республика заинтересована в широком внедрении новых агротехнологий и реализации совместных программ в области селекции.
При этом сотрудничество между регионами обладает потенциалом дальнейшего развития. Речь идет, прежде всего, о металлургии, энергетике, нефтехимии, текстиле и фармацевтике.
Следующий форум межрегионального сотрудничества состоится в 2022 году в Узбекистане. Шавкат Мирзиёев пригласил всех принять в нем участие.