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https://uz.sputniknews.ru/20211117/sobytiya-v-afganistane-xorosho-skazalis-na-energetike-uzbekistana--zamministra-21392762.html
События в Афганистане хорошо сказались на энергетике Узбекистана – замминистра
События в Афганистане хорошо сказались на энергетике Узбекистана – замминистра
На фоне энергетического кризиса, Узбекистан экспортирует электричество в две страны: Афганистан и Кыргызстан. Почему это происходит и каковы плюсы для самой республики рассказал замминистра энергетики.
2021-11-17T14:34+0500
2021-11-17T15:29+0500
общество
узбекистан
экспорт
афганистан
энергетика
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ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Из-за небольшого количества осадков производство электроэнергии на ГЭС Узбекистана ниже ожидаемого, из-за чего происходят кратковременные отключения света.Тем не менее, на фоне энергетического кризиса страна продолжает экспортировать электричество. Почему так происходит объяснил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев в интервью опубликованном на сайте Министерства энергетики.По словам эксперта, в настоящий момент Узбекистан экспортирует электричество только в Афганистан. После смены власти в соседней стране, энергетики направили узбекским коллегам официальное обращение, предлагая наращивать сотрудничество в сфере энергетики.Сейчас Узбекистан экспортирует электричество в оговоренных объемах на 2021 год, поставка электричества идет равномерно, отмечает замминистра.Еще одной страной, куда республика может поставлять энергию, является Кыргызстан, который и сам производит и экспортирует электричество. Переговоры об этом вызвали общественный резонанс, поскольку отношения между двумя странами по вопросу использования воды и электроснабжения остаются напряженными. Ходжаев объяснил, зачем Узбекистану делиться своей электроэнергией с соседом.В период независимости эта система была нарушена, что привело к сложностям для обеих стран. В последние несколько лет сотрудничество между соседями возобновилось и энергетика вернулась к прежнему режиму работы.Проблема в том, что энергосистема Кыргызстана напрямую зависит от водных ресурсов. В холодный сезон, когда потребление электричества выше, приходится увеличивать выпуск воды из Токтогульского водохранилища, а потерянный объем воды пополнять весной и летом, прикрывая шлюзы.В Кыргызстане дефицит воды гораздо острее, чем в Узбекистане. Если Токтогульская ГЭС продолжит выпускать воду в таком же объеме, к весне водохранилище может опустеть. Поэтому две страны разработали трехлетнюю программу сотрудничества.Сезонный экспорт в соседнюю страну не сильно скажется на энергетике Узбекистана – объем экспорта равен всего лишь 1,5-дневному потреблению внутри самой республики. Зато для Кыргызстана, чья энергосистема в четыре раза меньше узбекской, это станет серьезным подспорьем.В 2020 году потребление электроэнергии в Узбекистане составило почти 70 миллиардов киловатт, и каждый год эта цифра увеличивается за счет роста населения, социальной сферы и промышленности. В стране идет модернизация энергетической системы, строительство "зеленых" электростанций, чтобы удовлетворить растущий спрос.Между тем, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/pochemu-net-sveta-v-uzbekistane-21333932.html
https://uz.sputniknews.ru/20211104/atom-ili-solntse-realna-li-energeticheskaya-konkurentsiya-v-uzbekistane-21220562.html
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узбекистан, экспорт, афганистан, энергетика

События в Афганистане хорошо сказались на энергетике Узбекистана – замминистра

14:34 17.11.2021 (обновлено: 15:29 17.11.2021)
© МинэнергоЗамминистра энергетики Шерзод Ходжаев
Замминистра энергетики Шерзод Ходжаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
© Минэнерго
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На фоне энергетического кризиса, Узбекистан экспортирует электричество в две страны: Афганистан и Кыргызстан. Почему это происходит и каковы плюсы для самой республики рассказал замминистра энергетики.
ТАШКЕНТ, 17 ноя – Sputnik. Из-за небольшого количества осадков производство электроэнергии на ГЭС Узбекистана ниже ожидаемого, из-за чего происходят кратковременные отключения света.
Тем не менее, на фоне энергетического кризиса страна продолжает экспортировать электричество. Почему так происходит объяснил заместитель министра энергетики Шерзод Ходжаев в интервью опубликованном на сайте Министерства энергетики.
По словам эксперта, в настоящий момент Узбекистан экспортирует электричество только в Афганистан. После смены власти в соседней стране, энергетики направили узбекским коллегам официальное обращение, предлагая наращивать сотрудничество в сфере энергетики.
"Примечательно то, и это нужно признать, что изменение политической обстановки в Афганистане оказало положительное влияние на энергетику нашей страны, - отметил Ходжаев. - До этого в Афганистане часто происходили случаи террористических актов, взрывы электросетей, на восстановление которых афганские энергетики расходовали много сил, средств и времени. В результате наша энергосистема была вынуждена претерпевать чрезвычайные неожиданные простои в работе или подключения после этих восстановительных работ".
Сейчас Узбекистан экспортирует электричество в оговоренных объемах на 2021 год, поставка электричества идет равномерно, отмечает замминистра.
Еще одной страной, куда республика может поставлять энергию, является Кыргызстан, который и сам производит и экспортирует электричество. Переговоры об этом вызвали общественный резонанс, поскольку отношения между двумя странами по вопросу использования воды и электроснабжения остаются напряженными. Ходжаев объяснил, зачем Узбекистану делиться своей электроэнергией с соседом.
"Энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана работают в параллельном режиме. То есть, в период электрификации в Центральной Азии было запланировано, что эти две энергосистемы будут работать в соответствии друг с другом и поддерживать друг друга, исходя из собственных особенностей", - пояснил он.
В период независимости эта система была нарушена, что привело к сложностям для обеих стран. В последние несколько лет сотрудничество между соседями возобновилось и энергетика вернулась к прежнему режиму работы.
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Проблема в том, что энергосистема Кыргызстана напрямую зависит от водных ресурсов. В холодный сезон, когда потребление электричества выше, приходится увеличивать выпуск воды из Токтогульского водохранилища, а потерянный объем воды пополнять весной и летом, прикрывая шлюзы.
"Конечно, эти приемы отрицательно сказываются в сельском хозяйстве наших Андижанской, Наманганской, Ферганской, Джизакской и Сырдарьинской областей. Поэтому страны долгое время придерживались данного взаимного сезонного обмена электроэнергией. Таким образом, гидроресурсы используются в основном в зимний период, а теплоэлектростанции - в летний".
В Кыргызстане дефицит воды гораздо острее, чем в Узбекистане. Если Токтогульская ГЭС продолжит выпускать воду в таком же объеме, к весне водохранилище может опустеть. Поэтому две страны разработали трехлетнюю программу сотрудничества.
"Согласно ей налажен сезонный энергообмен. Весной и осенью мы поставляем им электроэнергию, а они нам ее возвращают летом. В результате наше сельское хозяйство получает больше воды, а соседи получат возможность скопить в запас воды для зимнего периода" - пояснил эксперт.
Сезонный экспорт в соседнюю страну не сильно скажется на энергетике Узбекистана – объем экспорта равен всего лишь 1,5-дневному потреблению внутри самой республики. Зато для Кыргызстана, чья энергосистема в четыре раза меньше узбекской, это станет серьезным подспорьем.
В 2020 году потребление электроэнергии в Узбекистане составило почти 70 миллиардов киловатт, и каждый год эта цифра увеличивается за счет роста населения, социальной сферы и промышленности. В стране идет модернизация энергетической системы, строительство "зеленых" электростанций, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Между тем, Узбекистан участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС в "Тузкан" в Джизакской области мощностью 2,4 гигаватта. К 2030 году электростанция сможет давать около 15% электроэнергии в стране.
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