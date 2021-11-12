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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211112/pochemu-net-sveta-v-uzbekistane-21333932.html
Почему нет света в Узбекистане?
Почему нет света в Узбекистане?
В 2022 году ожидается рост тарифов на свет и газ в Узбекистане. Продолжаются кратковременные отключения электричества из-за нехватки выработки энергии гидро- и теплоэлектростанциями в республике.
2021-11-12T20:51+0500
2021-11-12T21:52+0500
общество
узбекистан
тарифы
свет
электричество
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В этом году гидроэлектростанции сократили выработку электричества на 23%, а более 50 теплоэлектростанций не справляются с потребностями населения.Когда закончится вынужденный блэкаут в регионах республики и к какому году может быть решен вопрос дефицита электроэнергии, корреспондент Sputnik обсудила с заместителем руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергеем Кондратьевым.Как Узбекистан может восстановить электроснабжение граждан? Что мешает азиатским странам реанимировать единое энергетическое кольцо? Решит ли Рогунская ГЭС вопрос обеспечения региона ЦА электричеством? Ответы – в материале.Чем вызвана нехватка светаЗа 2020 год потребление электроэнергии по Узбекистану составило почти 70 миллиардов киловатт в час, и каждый год эта цифра увеличивается. Экономика Узбекистана развивается: население достигло 35 млн, растут производства, активно идет строительство жилья, заводов, фабрик, школ, больниц.Узбекские гидроэлектростанции (ГЭС) производят около 6,5 млрд кВт*ч в год — менее 10% всей электроэнергии в стране. Сокращение выработки электричества на ГЭС, на первый взгляд, ни на что не влияет, но это не так.Сергей Кондратьев не исключает, что придется договариваться о перетоках электроэнергии из соседних стран с учетом того, что в республике существует проблема в достаточно напряженном газовом балансе, особенно в осенне-зимний период.Это снижает возможности страны нарастить выработку электроэнергии за счет 50 теплоэлектростанций (ТЭС), общая установленная мощность которых составляет — 14,6 ГВт. Крупнейшие ТЭС Узбекистана: Сырьдарьинская ТЭС — 3,11 ГВт; Ташкентская ТЭС — 2,23 ГВт; Ново-Ангренская ТЭС — 2,10 ГВт.Эксперт напомнил еще один фактор снижения продуктивности ТЭС. Тепловая генерация производит фиксированные объемы и более дорогую электроэнергию, поэтому ТЭС не могут выступать стабилизирующим источником энергии.Где найти электроэнергиюВ 2020 году Минэнерго Узбекистана разработало концепцию обеспечения страны электроэнергией до 2030-го, в рамках которой предполагается ввод атомных электростанций (АЭС) в двухблочном исполнении. Два энергоблока обеспечат 15% электрогенерации, но этого может не хватить. Вероятно, возникнет потребность в новых энергоблоках.Атомная станция обеспечит рост производства электроэнергии на 18 млрд кВт*ч. Заметно вырастет и генерация возобновляемых источников энергии и газовых ТЭС.В Узбекистане доля возобновляемых источников электроэнергии (солнечная, ветряная) будет расти, по мнению эксперта. Стоимость "зеленой" энергии уже стала в узбекских условиях сопоставима со стоимостью традиционной генерации. В Минэнерго назвали водород энергией будущего, но этого можно ожидать нескоро.Сергей Кондратьев обратил внимание также, что в стране идет активная модернизация газовых электростанций, а выработка в ближайшие 10 лет может вырасти более чем на 10 млрд кВт*ч. Газовые станции будут за счет нового оборудования потреблять меньше природного газа для производства электроэнергии.Узбекская региональная энергокомпания впервые закупила электричество у жителя Ташкента Расулова Рахимжона, который установил небольшую солнечную фотоэлектрическую станцию у себя дома. Мощность этой станции составляет 6 кВт, что позволило узбекистанцу начать продавать излишки вырабатываемой энергии государству.По мнению эксперта, это вполне действенный метод — делать закупки энергии у частников. Такие источники энергии экологичны и позволяют снизить выброс парниковых газов в атмосферу. А большая устойчивость в снабжении потребителей работает на макроуровне.В Минэнерго отметили, что подобные соглашения может заключить каждый, у кого работают частные солнечные установки мощностью до 1 МВт.Позитивный эффект для Узбекистана, как считает специалист, можно получить от Рогунской ГЭС. Минус для республики в том, что пока таджикская ГЭС строится и заполняется водой, пройдут годы, за время которых будет водный дефицит. Прежде всего Рогун будет поставлять электроэнергию своим потребителям.Плюсы в том, что рост мощностей таджикской ГЭС в энергосистеме Центральной Азии позволит эффективнее регулировать внутридневную нагрузку. Для этого нужно создать единый рынок электроэнергии.Единое энергокольцоВопрос дефицита электроэнергии актуален не только для Узбекистана. Начались веерные отключения света в регионах Казахстана и Кыргызстана. Отдельные эксперты высказывают мнения, что можно увеличить каскад ГЭС в Киргизии и тем самым увеличить поставки электроэнергии в Узбекистан и страны региона ЦА.По мнению Сергея Кондратьева, строительство новых ГЭС и ТЭС в любой среднеазиатской республике потребует много времени и денег, поэтому это не актуально.В советское время гибкость обеспечивалась за счет Центральноазиатского энергетического кольца. Все электростанции входили в единый регулятор, и все это управлялось из Ташкента.За счет таджикской и кыргызской ГЭС и тепловых электростанций в Узбекистане и Казахстане можно эффективно распределять нагрузку и регулировать поставки электроэнергии, считает Кондратьев. Однако сейчас это политический вопрос: нужны договоренности на высшем уровне.Альтернативы у республики тоже есть – выстраивание изолированных энергосистем внутри Узбекистана. Но в таком случае стоимость электроэнергии будет выше, а возможностей для регулирования спроса – меньше. По мнению Кондратьева, такой путь проигрывает варианту с объединенной энергосистемой в регионе.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/tarify-na-svet-i-gaz-v-2022-godu-podrastut-21318001.html
https://uz.sputniknews.ru/20211109/ges-uzbekistana-sokratili-vyrabotku--elektrichestva-pochti-na-chetvert-v-chem-prichina-21285048.html
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узбекистан, тарифы, свет, электричество

Почему нет света в Узбекистане?

20:51 12.11.2021 (обновлено: 21:52 12.11.2021)
© МинэнергоОткрытие обновленной ГЭС-14
Открытие обновленной ГЭС-14 - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.11.2021
© Минэнерго
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Анна Черкасова
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В 2022 году ожидается рост тарифов на свет и газ в Узбекистане. Продолжаются кратковременные отключения электричества из-за нехватки выработки энергии гидро- и теплоэлектростанциями в республике.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В этом году гидроэлектростанции сократили выработку электричества на 23%, а более 50 теплоэлектростанций не справляются с потребностями населения.
Когда закончится вынужденный блэкаут в регионах республики и к какому году может быть решен вопрос дефицита электроэнергии, корреспондент Sputnik обсудила с заместителем руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергеем Кондратьевым.
Как Узбекистан может восстановить электроснабжение граждан? Что мешает азиатским странам реанимировать единое энергетическое кольцо? Решит ли Рогунская ГЭС вопрос обеспечения региона ЦА электричеством?
Ответы – в материале.

Чем вызвана нехватка света

За 2020 год потребление электроэнергии по Узбекистану составило почти 70 миллиардов киловатт в час, и каждый год эта цифра увеличивается. Экономика Узбекистана развивается: население достигло 35 млн, растут производства, активно идет строительство жилья, заводов, фабрик, школ, больниц.
Узбекские гидроэлектростанции (ГЭС) производят около 6,5 млрд кВт*ч в год — менее 10% всей электроэнергии в стране. Сокращение выработки электричества на ГЭС, на первый взгляд, ни на что не влияет, но это не так.

"Эти 2-3% потери гидроэнергии могут оказаться тестом на прочность узбекской энергосистемы. ГЭС выполняют внутридневное регулирование нагрузки, а теперь его придется замещать за счет газовой генерации", — отмечает специалист.

Сергей Кондратьев не исключает, что придется договариваться о перетоках электроэнергии из соседних стран с учетом того, что в республике существует проблема в достаточно напряженном газовом балансе, особенно в осенне-зимний период.
Это снижает возможности страны нарастить выработку электроэнергии за счет 50 теплоэлектростанций (ТЭС), общая установленная мощность которых составляет — 14,6 ГВт. Крупнейшие ТЭС Узбекистана: Сырьдарьинская ТЭС — 3,11 ГВт; Ташкентская ТЭС — 2,23 ГВт; Ново-Ангренская ТЭС — 2,10 ГВт.
Эксперт напомнил еще один фактор снижения продуктивности ТЭС. Тепловая генерация производит фиксированные объемы и более дорогую электроэнергию, поэтому ТЭС не могут выступать стабилизирующим источником энергии.

"Часть газа, который поставляется на узбекские ТЭС, "Узтрансгаз" вынужден покупать по рыночным ценам: более 100 долларов за 1 тыс. кубометров газа", — разъясняет Кондратьев.

Где найти электроэнергию

В 2020 году Минэнерго Узбекистана разработало концепцию обеспечения страны электроэнергией до 2030-го, в рамках которой предполагается ввод атомных электростанций (АЭС) в двухблочном исполнении. Два энергоблока обеспечат 15% электрогенерации, но этого может не хватить. Вероятно, возникнет потребность в новых энергоблоках.

"К 2030 году энергопотребление в Узбекистане дойдет до 121 млрд кВт*ч в год. Более трети этого спроса будет обеспечено за счет ввода атомной генерации", — дает прогноз Сергей Кондратьев.

Атомная станция обеспечит рост производства электроэнергии на 18 млрд кВт*ч. Заметно вырастет и генерация возобновляемых источников энергии и газовых ТЭС.
В Узбекистане доля возобновляемых источников электроэнергии (солнечная, ветряная) будет расти, по мнению эксперта. Стоимость "зеленой" энергии уже стала в узбекских условиях сопоставима со стоимостью традиционной генерации. В Минэнерго назвали водород энергией будущего, но этого можно ожидать нескоро.
Газ - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
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Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут
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Сергей Кондратьев обратил внимание также, что в стране идет активная модернизация газовых электростанций, а выработка в ближайшие 10 лет может вырасти более чем на 10 млрд кВт*ч. Газовые станции будут за счет нового оборудования потреблять меньше природного газа для производства электроэнергии.

"Если эти планы будут реализованы, то к 2025-2030 годам Узбекистан выйдет на стабильную дорогу энергоснабжения своих граждан", — предположил эксперт.

Узбекская региональная энергокомпания впервые закупила электричество у жителя Ташкента Расулова Рахимжона, который установил небольшую солнечную фотоэлектрическую станцию у себя дома. Мощность этой станции составляет 6 кВт, что позволило узбекистанцу начать продавать излишки вырабатываемой энергии государству.
По мнению эксперта, это вполне действенный метод — делать закупки энергии у частников. Такие источники энергии экологичны и позволяют снизить выброс парниковых газов в атмосферу. А большая устойчивость в снабжении потребителей работает на макроуровне.

"Строительство маленьких электростанций выгодно для самих потребителей. Это также серьезное подспорье для большой государственной энергетики", — уверен эксперт.

В Минэнерго отметили, что подобные соглашения может заключить каждый, у кого работают частные солнечные установки мощностью до 1 МВт.
Позитивный эффект для Узбекистана, как считает специалист, можно получить от Рогунской ГЭС. Минус для республики в том, что пока таджикская ГЭС строится и заполняется водой, пройдут годы, за время которых будет водный дефицит. Прежде всего Рогун будет поставлять электроэнергию своим потребителям.
Плюсы в том, что рост мощностей таджикской ГЭС в энергосистеме Центральной Азии позволит эффективнее регулировать внутридневную нагрузку. Для этого нужно создать единый рынок электроэнергии.

Единое энергокольцо

Вопрос дефицита электроэнергии актуален не только для Узбекистана. Начались веерные отключения света в регионах Казахстана и Кыргызстана. Отдельные эксперты высказывают мнения, что можно увеличить каскад ГЭС в Киргизии и тем самым увеличить поставки электроэнергии в Узбекистан и страны региона ЦА.
По мнению Сергея Кондратьева, строительство новых ГЭС и ТЭС в любой среднеазиатской республике потребует много времени и денег, поэтому это не актуально.

"Ключевая проблема сейчас не в этом, а в необходимости выстраивания общего рынка электроэнергии. Нужно согласовать баланс и оплату за электроэнергию, чтобы не повторилась история с прекращением работы таджикской энергосистемы", - говорит спикер.

В советское время гибкость обеспечивалась за счет Центральноазиатского энергетического кольца. Все электростанции входили в единый регулятор, и все это управлялось из Ташкента.

"Создание такого энергоблока станет решением больного вопроса энергодефицита не только для Узбекистан, но и для соседних стран, особенно Таджикистана и Кыргызстана. В дальнейшем это откроет перспективы интеграции с энергосистемой России и выходы на рынки Южной Азии", — заявил эксперт.

За счет таджикской и кыргызской ГЭС и тепловых электростанций в Узбекистане и Казахстане можно эффективно распределять нагрузку и регулировать поставки электроэнергии, считает Кондратьев. Однако сейчас это политический вопрос: нужны договоренности на высшем уровне.
Альтернативы у республики тоже есть – выстраивание изолированных энергосистем внутри Узбекистана. Но в таком случае стоимость электроэнергии будет выше, а возможностей для регулирования спроса – меньше. По мнению Кондратьева, такой путь проигрывает варианту с объединенной энергосистемой в регионе.

"Единый регулятор позволит еще эффективнее распределять нагрузку электроэнергии по региону. Узбекистан добьется оптимальной выработки и получит доступ к дешевой электроэнергии", — подытожил специалист.

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