https://uz.sputniknews.ru/20211112/pochemu-net-sveta-v-uzbekistane-21333932.html
Почему нет света в Узбекистане?
Почему нет света в Узбекистане?
В 2022 году ожидается рост тарифов на свет и газ в Узбекистане. Продолжаются кратковременные отключения электричества из-за нехватки выработки энергии гидро- и теплоэлектростанциями в республике.
2021-11-12T20:51+0500
2021-11-12T20:51+0500
2021-11-12T21:52+0500
общество
узбекистан
тарифы
свет
электричество
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ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В этом году гидроэлектростанции сократили выработку электричества на 23%, а более 50 теплоэлектростанций не справляются с потребностями населения.Когда закончится вынужденный блэкаут в регионах республики и к какому году может быть решен вопрос дефицита электроэнергии, корреспондент Sputnik обсудила с заместителем руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергеем Кондратьевым.Как Узбекистан может восстановить электроснабжение граждан? Что мешает азиатским странам реанимировать единое энергетическое кольцо? Решит ли Рогунская ГЭС вопрос обеспечения региона ЦА электричеством? Ответы – в материале.Чем вызвана нехватка светаЗа 2020 год потребление электроэнергии по Узбекистану составило почти 70 миллиардов киловатт в час, и каждый год эта цифра увеличивается. Экономика Узбекистана развивается: население достигло 35 млн, растут производства, активно идет строительство жилья, заводов, фабрик, школ, больниц.Узбекские гидроэлектростанции (ГЭС) производят около 6,5 млрд кВт*ч в год — менее 10% всей электроэнергии в стране. Сокращение выработки электричества на ГЭС, на первый взгляд, ни на что не влияет, но это не так.Сергей Кондратьев не исключает, что придется договариваться о перетоках электроэнергии из соседних стран с учетом того, что в республике существует проблема в достаточно напряженном газовом балансе, особенно в осенне-зимний период.Это снижает возможности страны нарастить выработку электроэнергии за счет 50 теплоэлектростанций (ТЭС), общая установленная мощность которых составляет — 14,6 ГВт. Крупнейшие ТЭС Узбекистана: Сырьдарьинская ТЭС — 3,11 ГВт; Ташкентская ТЭС — 2,23 ГВт; Ново-Ангренская ТЭС — 2,10 ГВт.Эксперт напомнил еще один фактор снижения продуктивности ТЭС. Тепловая генерация производит фиксированные объемы и более дорогую электроэнергию, поэтому ТЭС не могут выступать стабилизирующим источником энергии.Где найти электроэнергиюВ 2020 году Минэнерго Узбекистана разработало концепцию обеспечения страны электроэнергией до 2030-го, в рамках которой предполагается ввод атомных электростанций (АЭС) в двухблочном исполнении. Два энергоблока обеспечат 15% электрогенерации, но этого может не хватить. Вероятно, возникнет потребность в новых энергоблоках.Атомная станция обеспечит рост производства электроэнергии на 18 млрд кВт*ч. Заметно вырастет и генерация возобновляемых источников энергии и газовых ТЭС.В Узбекистане доля возобновляемых источников электроэнергии (солнечная, ветряная) будет расти, по мнению эксперта. Стоимость "зеленой" энергии уже стала в узбекских условиях сопоставима со стоимостью традиционной генерации. В Минэнерго назвали водород энергией будущего, но этого можно ожидать нескоро.Сергей Кондратьев обратил внимание также, что в стране идет активная модернизация газовых электростанций, а выработка в ближайшие 10 лет может вырасти более чем на 10 млрд кВт*ч. Газовые станции будут за счет нового оборудования потреблять меньше природного газа для производства электроэнергии.Узбекская региональная энергокомпания впервые закупила электричество у жителя Ташкента Расулова Рахимжона, который установил небольшую солнечную фотоэлектрическую станцию у себя дома. Мощность этой станции составляет 6 кВт, что позволило узбекистанцу начать продавать излишки вырабатываемой энергии государству.По мнению эксперта, это вполне действенный метод — делать закупки энергии у частников. Такие источники энергии экологичны и позволяют снизить выброс парниковых газов в атмосферу. А большая устойчивость в снабжении потребителей работает на макроуровне.В Минэнерго отметили, что подобные соглашения может заключить каждый, у кого работают частные солнечные установки мощностью до 1 МВт.Позитивный эффект для Узбекистана, как считает специалист, можно получить от Рогунской ГЭС. Минус для республики в том, что пока таджикская ГЭС строится и заполняется водой, пройдут годы, за время которых будет водный дефицит. Прежде всего Рогун будет поставлять электроэнергию своим потребителям.Плюсы в том, что рост мощностей таджикской ГЭС в энергосистеме Центральной Азии позволит эффективнее регулировать внутридневную нагрузку. Для этого нужно создать единый рынок электроэнергии.Единое энергокольцоВопрос дефицита электроэнергии актуален не только для Узбекистана. Начались веерные отключения света в регионах Казахстана и Кыргызстана. Отдельные эксперты высказывают мнения, что можно увеличить каскад ГЭС в Киргизии и тем самым увеличить поставки электроэнергии в Узбекистан и страны региона ЦА.По мнению Сергея Кондратьева, строительство новых ГЭС и ТЭС в любой среднеазиатской республике потребует много времени и денег, поэтому это не актуально.В советское время гибкость обеспечивалась за счет Центральноазиатского энергетического кольца. Все электростанции входили в единый регулятор, и все это управлялось из Ташкента.За счет таджикской и кыргызской ГЭС и тепловых электростанций в Узбекистане и Казахстане можно эффективно распределять нагрузку и регулировать поставки электроэнергии, считает Кондратьев. Однако сейчас это политический вопрос: нужны договоренности на высшем уровне.Альтернативы у республики тоже есть – выстраивание изолированных энергосистем внутри Узбекистана. Но в таком случае стоимость электроэнергии будет выше, а возможностей для регулирования спроса – меньше. По мнению Кондратьева, такой путь проигрывает варианту с объединенной энергосистемой в регионе.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/tarify-na-svet-i-gaz-v-2022-godu-podrastut-21318001.html
https://uz.sputniknews.ru/20211109/ges-uzbekistana-sokratili-vyrabotku--elektrichestva-pochti-na-chetvert-v-chem-prichina-21285048.html
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узбекистан, тарифы, свет, электричество
Почему нет света в Узбекистане?
20:51 12.11.2021 (обновлено: 21:52 12.11.2021)
В 2022 году ожидается рост тарифов на свет и газ в Узбекистане. Продолжаются кратковременные отключения электричества из-за нехватки выработки энергии гидро- и теплоэлектростанциями в республике.
ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В этом году гидроэлектростанции сократили выработку электричества на 23%, а более 50 теплоэлектростанций не справляются с потребностями населения.
Когда закончится вынужденный блэкаут в регионах республики и к какому году может быть решен вопрос дефицита электроэнергии, корреспондент Sputnik обсудила с заместителем руководителя экономического департамента фонда "Институт энергетики и финансов" Сергеем Кондратьевым.
Как Узбекистан может восстановить электроснабжение граждан? Что мешает азиатским странам реанимировать единое энергетическое кольцо? Решит ли Рогунская ГЭС вопрос обеспечения региона ЦА электричеством?
Чем вызвана нехватка света
За 2020 год потребление электроэнергии по Узбекистану составило почти 70 миллиардов киловатт в час, и каждый год эта цифра увеличивается. Экономика Узбекистана развивается: население достигло 35 млн, растут производства, активно идет строительство жилья, заводов, фабрик, школ, больниц.
Узбекские гидроэлектростанции (ГЭС) производят около 6,5 млрд кВт*ч в год — менее 10% всей электроэнергии в стране. Сокращение выработки электричества на ГЭС, на первый взгляд, ни на что не влияет, но это не так.
"Эти 2-3% потери гидроэнергии могут оказаться тестом на прочность узбекской энергосистемы. ГЭС выполняют внутридневное регулирование нагрузки, а теперь его придется замещать за счет газовой генерации", — отмечает специалист.
Сергей Кондратьев не исключает, что придется договариваться о перетоках электроэнергии из соседних стран с учетом того, что в республике существует проблема в достаточно напряженном газовом балансе, особенно в осенне-зимний период.
Это снижает возможности страны нарастить выработку электроэнергии за счет 50 теплоэлектростанций (ТЭС), общая установленная мощность которых составляет — 14,6 ГВт. Крупнейшие ТЭС Узбекистана: Сырьдарьинская ТЭС — 3,11 ГВт; Ташкентская ТЭС — 2,23 ГВт; Ново-Ангренская ТЭС — 2,10 ГВт.
Эксперт напомнил еще один фактор снижения продуктивности ТЭС. Тепловая генерация производит фиксированные объемы и более дорогую электроэнергию, поэтому ТЭС не могут выступать стабилизирующим источником энергии.
"Часть газа, который поставляется на узбекские ТЭС, "Узтрансгаз" вынужден покупать по рыночным ценам: более 100 долларов за 1 тыс. кубометров газа", — разъясняет Кондратьев.
Где найти электроэнергию
В 2020 году Минэнерго Узбекистана разработало концепцию обеспечения страны электроэнергией до 2030-го, в рамках которой предполагается ввод атомных электростанций (АЭС) в двухблочном исполнении. Два энергоблока обеспечат 15% электрогенерации, но этого может не хватить. Вероятно, возникнет потребность в новых энергоблоках.
"К 2030 году энергопотребление в Узбекистане дойдет до 121 млрд кВт*ч в год. Более трети этого спроса будет обеспечено за счет ввода атомной генерации", — дает прогноз Сергей Кондратьев.
Атомная станция обеспечит рост производства электроэнергии на 18 млрд кВт*ч. Заметно вырастет и генерация возобновляемых источников энергии и газовых ТЭС.
В Узбекистане доля возобновляемых источников электроэнергии (солнечная, ветряная) будет расти, по мнению эксперта. Стоимость "зеленой" энергии уже стала в узбекских условиях сопоставима со стоимостью традиционной генерации. В Минэнерго назвали водород энергией будущего, но этого можно ожидать нескоро.
Сергей Кондратьев обратил внимание также, что в стране идет активная модернизация газовых электростанций, а выработка в ближайшие 10 лет может вырасти более чем на 10 млрд кВт*ч. Газовые станции будут за счет нового оборудования потреблять меньше природного газа для производства электроэнергии.
"Если эти планы будут реализованы, то к 2025-2030 годам Узбекистан выйдет на стабильную дорогу энергоснабжения своих граждан", — предположил эксперт.
Узбекская региональная энергокомпания впервые закупила электричество у жителя Ташкента Расулова Рахимжона, который установил небольшую солнечную фотоэлектрическую станцию у себя дома. Мощность этой станции составляет 6 кВт, что позволило узбекистанцу начать продавать излишки вырабатываемой энергии государству.
По мнению эксперта, это вполне действенный метод — делать закупки энергии у частников. Такие источники энергии экологичны и позволяют снизить выброс парниковых газов в атмосферу. А большая устойчивость в снабжении потребителей работает на макроуровне.
"Строительство маленьких электростанций выгодно для самих потребителей. Это также серьезное подспорье для большой государственной энергетики", — уверен эксперт.
В Минэнерго отметили, что подобные соглашения может заключить каждый, у кого работают частные солнечные установки мощностью до 1 МВт.
Позитивный эффект для Узбекистана, как считает специалист, можно получить от Рогунской ГЭС. Минус для республики в том, что пока таджикская ГЭС строится и заполняется водой, пройдут годы, за время которых будет водный дефицит. Прежде всего Рогун будет поставлять электроэнергию своим потребителям.
Плюсы в том, что рост мощностей таджикской ГЭС в энергосистеме Центральной Азии позволит эффективнее регулировать внутридневную нагрузку. Для этого нужно создать единый рынок электроэнергии.
Единое энергокольцо
Вопрос дефицита электроэнергии актуален не только для Узбекистана. Начались веерные отключения света в регионах Казахстана и Кыргызстана. Отдельные эксперты высказывают мнения, что можно увеличить каскад ГЭС в Киргизии и тем самым увеличить поставки электроэнергии в Узбекистан и страны региона ЦА.
По мнению Сергея Кондратьева, строительство новых ГЭС и ТЭС в любой среднеазиатской республике потребует много времени и денег, поэтому это не актуально.
"Ключевая проблема сейчас не в этом, а в необходимости выстраивания общего рынка электроэнергии. Нужно согласовать баланс и оплату за электроэнергию, чтобы не повторилась история с прекращением работы таджикской энергосистемы", - говорит спикер.
В советское время гибкость обеспечивалась за счет Центральноазиатского энергетического кольца. Все электростанции входили в единый регулятор, и все это управлялось из Ташкента.
"Создание такого энергоблока станет решением больного вопроса энергодефицита не только для Узбекистан, но и для соседних стран, особенно Таджикистана и Кыргызстана. В дальнейшем это откроет перспективы интеграции с энергосистемой России и выходы на рынки Южной Азии", — заявил эксперт.
За счет таджикской и кыргызской ГЭС и тепловых электростанций в Узбекистане и Казахстане можно эффективно распределять нагрузку и регулировать поставки электроэнергии, считает Кондратьев. Однако сейчас это политический вопрос: нужны договоренности на высшем уровне.
Альтернативы у республики тоже есть – выстраивание изолированных энергосистем внутри Узбекистана. Но в таком случае стоимость электроэнергии будет выше, а возможностей для регулирования спроса – меньше. По мнению Кондратьева, такой путь проигрывает варианту с объединенной энергосистемой в регионе.
"Единый регулятор позволит еще эффективнее распределять нагрузку электроэнергии по региону. Узбекистан добьется оптимальной выработки и получит доступ к дешевой электроэнергии", — подытожил специалист.