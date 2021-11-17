https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekskaya-diaspora-poprosit-vlasti-rossii-pomoch-s-vaktsinatsiey-i-qr-kodami-21384315.html
Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами
Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами
Узбекистанцы, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с прививками и получением QR-кодов
2021-11-17T09:30+0500
2021-11-17T09:30+0500
2021-11-17T10:30+0500
общество
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qr-код
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские организации, помогающие трудовым мигрантам, готовят обращение в официальные инстанции РФ с просьбой об организации вакцинации от коронавируса и выдачи QR-кодов. Об этом сообщил председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.По его словам, сейчас трудовые мигранты из Узбекистана, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с вакцинацией от COVID-19 и получением QR-кодов.Жалоб на то, что мигранты не могут найти возможности вакцинироваться, поступает достаточно много, и те, кто не смог вакцинироваться, вынуждены сидеть дома и выходить только в продуктовый магазин, пояснил Худайбердиев. Он отметил, что мигрантские объединения готовят письмо в российские официальные структуры, чтобы мигрантам разрешили прививаться и получать QR-коды. Ранее в посольствах Узбекистана и Кыргызстана объяснили, как мигрантам в России избежать проблем с оформлением QR-кодов.
https://uz.sputniknews.ru/20211115/kosnutsya-li-inostrantsev-v-rossii-novye-mery-s-qr-kodami-21351193.html
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узбекская диаспора, qr-код, вакцинация
Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами
09:30 17.11.2021 (обновлено: 10:30 17.11.2021)
Трудовые мигранты из Узбекистана, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с прививками от COVID-19 и получением QR-кодов.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские организации, помогающие трудовым мигрантам, готовят обращение в официальные инстанции РФ с просьбой об организации вакцинации от коронавируса и выдачи QR-кодов.
Об этом сообщил председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.
По его словам, сейчас трудовые мигранты из Узбекистана, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с вакцинацией от COVID-19 и получением QR-кодов.
"Из регионов сообщают, что не разрешают иностранцам вакцинироваться, потому что они не граждане РФ. Не могут вакцинироваться, и дальше не дают коды", — сказал Худайбердиев РИА Новости.
Жалоб на то, что мигранты не могут найти возможности вакцинироваться, поступает достаточно много, и те, кто не смог вакцинироваться, вынуждены сидеть дома и выходить только в продуктовый магазин, пояснил Худайбердиев.
Он отметил, что мигрантские объединения готовят письмо в российские официальные структуры, чтобы мигрантам разрешили прививаться и получать QR-коды.
"Сейчас мы составляем такое письмо и решаем, кто его подпишет и куда направить — видимо, в Роспотребнадзор", — добавил председатель конгресса.
Ранее в посольствах Узбекистана и Кыргызстана объяснили
, как мигрантам в России избежать проблем с оформлением QR-кодов.