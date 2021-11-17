https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekskaya-diaspora-poprosit-vlasti-rossii-pomoch-s-vaktsinatsiey-i-qr-kodami-21384315.html

Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами

Узбекская диаспора попросит власти России помочь с вакцинацией и QR-кодами

Узбекистанцы, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с прививками и получением QR-кодов

2021-11-17T09:30+0500

2021-11-17T09:30+0500

2021-11-17T10:30+0500

общество

узбекская диаспора

qr-код

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Российские организации, помогающие трудовым мигрантам, готовят обращение в официальные инстанции РФ с просьбой об организации вакцинации от коронавируса и выдачи QR-кодов. Об этом сообщил председатель Всероссийского конгресса узбеков, узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.По его словам, сейчас трудовые мигранты из Узбекистана, работающие в российских регионах, жалуются на сложности с вакцинацией от COVID-19 и получением QR-кодов.Жалоб на то, что мигранты не могут найти возможности вакцинироваться, поступает достаточно много, и те, кто не смог вакцинироваться, вынуждены сидеть дома и выходить только в продуктовый магазин, пояснил Худайбердиев. Он отметил, что мигрантские объединения готовят письмо в российские официальные структуры, чтобы мигрантам разрешили прививаться и получать QR-коды. Ранее в посольствах Узбекистана и Кыргызстана объяснили, как мигрантам в России избежать проблем с оформлением QR-кодов.

https://uz.sputniknews.ru/20211115/kosnutsya-li-inostrantsev-v-rossii-novye-mery-s-qr-kodami-21351193.html

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узбекская диаспора, qr-код, вакцинация