Общество
В Узбекистане свыше 4 млн семей получают пенсии и пособия
18:03 17.11.2021 (обновлено: 18:05 17.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
С начала года в Узбекистане пенсию назначили 327,5 тысячам граждан, из них 161,5 тысяч (49,3%) – женщины.
ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Общая численность пенсионеров и получателей пособий, состоящих на учете в территориальных районных (городских) отделениях Внебюджетного пенсионного фонда на 1 ноября достигла свыше 4 млн человек, из них 2,27 млн (56,7%) – женщины, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе ВПФ.
С начала года в Узбекистане пенсию назначили 327,5 тысячам граждан, из них 161,5 тысяч (49,3%) – женщины.
Из общего числа пенсионеров: 74,1% получают пенсии по возрасту, 9,9% - по инвалидности, 5% - пенсию по потере кормильца и 11% - социальные пособия.
Отмечается, что с 1 сентября размеры пенсий и пособий увеличились на 10% и на сегодняшний день они составляют:
565 тысяч сумов в месяц — размер пенсии по возрасту;
622 тысячи сумов в месяц — размер пособия детям с инвалидностью;
440 тысяч сумов в месяц — размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы;
440 тысяч сумов в месяц — минимальный размер пенсии при неполном стаже работы с учетом доплаты;
до 623 тысячи сумов в месяц — размер пенсий по возрасту и инвалидности лиц, получающих пенсии в размере от установленного минимального размера пенсии по возрасту;
2,75 миллиона сумов в месяц — размер пенсий, включая надбавки, инвалидам и участникам войны 1941−1945 годов, а также бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и лицам, работавшим в период блокады города Ленинграда;
440 тысяч сумов в месяц — минимальный размер пенсии на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пенсии по потере кормильца с выплатой пенсии каждому следующему нетрудоспособному члену семьи согласно действующему порядку;
440 тысяч сумов в месяц — размер пособия на одного нетрудоспособного члена семьи получателя пособия по потере кормильца и прибавление по 165 тысяч сумов на каждого следующего нетрудоспособного члена таких семей.
Ранее на Едином портале интерактивных государственных услуг my.gov.uz была запущена новая услуга, посредством которой узбекистанцы теперь смогут узнать сумму своих пенсионных накоплений онлайн.