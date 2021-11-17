https://uz.sputniknews.ru/20211117/v-uzbekistane-svyshe-4-mln-semey-poluchayut--pensii-i-posobiya-21398818.html

В Узбекистане свыше 4 млн семей получают пенсии и пособия

В Узбекистане свыше 4 млн семей получают пенсии и пособия

Из общего числа пенсионеров: 74,1% получают пенсии по возрасту, 9,9% - по инвалидности, 5% - пенсию по потере кормильца и 11% - социальные пособия.

2021-11-17T18:03+0500

2021-11-17T18:03+0500

2021-11-17T18:05+0500

общество

пенсионный фонд

пенсия

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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Общая численность пенсионеров и получателей пособий, состоящих на учете в территориальных районных (городских) отделениях Внебюджетного пенсионного фонда на 1 ноября достигла свыше 4 млн человек, из них 2,27 млн (56,7%) – женщины, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе ВПФ. С начала года в Узбекистане пенсию назначили 327,5 тысячам граждан, из них 161,5 тысяч (49,3%) – женщины.Из общего числа пенсионеров: 74,1% получают пенсии по возрасту, 9,9% - по инвалидности, 5% - пенсию по потере кормильца и 11% - социальные пособия.Отмечается, что с 1 сентября размеры пенсий и пособий увеличились на 10% и на сегодняшний день они составляют: Ранее на Едином портале интерактивных государственных услуг my.gov.uz была запущена новая услуга, посредством которой узбекистанцы теперь смогут узнать сумму своих пенсионных накоплений онлайн.

https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-uzbekistane-nekotorym-grajdanam-uvelichat-pensiyu-do-20-17980098.html

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пенсионный фонд, пенсия