https://uz.sputniknews.ru/20211118/baxtiyor-saidov-stal-ministrom-narodnogo-obrazovaniya-21410491.html
Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
По данным МНО, соответствующий указ о назначении подписал президент Республики Узбекистан.
2021-11-18T12:30+0500
2021-11-18T12:30+0500
2021-11-18T12:34+0500
политика
министерство народного образования узбекистана
назначение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21391981_0:100:892:602_1920x0_80_0_0_2b07e3afff347b3aea8de6fea6c1cb70.jpg
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бахтиёр Саидов занял пост министра народного образования, сообщает пресс-служба МНО.По данным министерства, соответствующий указ о назначении подписал президент республики. Накануне его кандидатура была одобрена на этот пост Законодательной палатой Олий Мажлиса.Ранее он работал в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли. Также Саидов возглавлял дипмиссию Узбекистана сразу в нескольких странах — Китае, Монголии и на Филиппинах с резиденцией в Пекине.Экс-министр народного образования Шерзод Шерматов, занимавший пост с лета 2018 года, указом президента вновь назначен на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.
https://uz.sputniknews.ru/20190521/U-ministra-narodnogo-obrazovaniya-Uzbekistana--novyy-zamestitel-11560382.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/11/21391981_0:60:892:729_1920x0_80_0_0_5749c76a660c43dc4cc440b8ec0d3058.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство народного образования узбекистана, назначение
Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
12:30 18.11.2021 (обновлено: 12:34 18.11.2021)
По данным пресс-службы МНО, соответствующий указ о назначении подписал президент Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik.
Бахтиёр Саидов занял пост министра народного образования, сообщает
пресс-служба МНО.
По данным министерства, соответствующий указ о назначении подписал президент республики.
Накануне его кандидатура была одобрена
на этот пост Законодательной палатой Олий Мажлиса.
Ранее он работал в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли. Также Саидов возглавлял дипмиссию Узбекистана сразу в нескольких странах — Китае, Монголии и на Филиппинах с резиденцией в Пекине.
Экс-министр народного образования Шерзод Шерматов, занимавший пост с лета 2018 года, указом президента вновь назначен
на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.