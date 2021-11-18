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https://uz.sputniknews.ru/20211118/baxtiyor-saidov-stal-ministrom-narodnogo-obrazovaniya-21410491.html
Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
Бахтиёр Саидов стал министром народного образования
По данным МНО, соответствующий указ о назначении подписал президент Республики Узбекистан.
2021-11-18T12:30+0500
2021-11-18T12:34+0500
политика
министерство народного образования узбекистана
назначение
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бахтиёр Саидов занял пост министра народного образования, сообщает пресс-служба МНО.По данным министерства, соответствующий указ о назначении подписал президент республики. Накануне его кандидатура была одобрена на этот пост Законодательной палатой Олий Мажлиса.Ранее он работал в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли. Также Саидов возглавлял дипмиссию Узбекистана сразу в нескольких странах — Китае, Монголии и на Филиппинах с резиденцией в Пекине.Экс-министр народного образования Шерзод Шерматов, занимавший пост с лета 2018 года, указом президента вновь назначен на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.
https://uz.sputniknews.ru/20190521/U-ministra-narodnogo-obrazovaniya-Uzbekistana--novyy-zamestitel-11560382.html
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министерство народного образования узбекистана, назначение

Бахтиёр Саидов стал министром народного образования

12:30 18.11.2021 (обновлено: 12:34 18.11.2021)
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаМинистр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов
Министр народного образования Узбекистана Бахтиёр Саидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
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По данным пресс-службы МНО, соответствующий указ о назначении подписал президент Республики Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Бахтиёр Саидов занял пост министра народного образования, сообщает пресс-служба МНО.
По данным министерства, соответствующий указ о назначении подписал президент республики.
Накануне его кандидатура была одобрена на этот пост Законодательной палатой Олий Мажлиса.
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Ранее он работал в Кабинете министров и Министерстве инвестиций и внешней торговли. Также Саидов возглавлял дипмиссию Узбекистана сразу в нескольких странах — Китае, Монголии и на Филиппинах с резиденцией в Пекине.
Экс-министр народного образования Шерзод Шерматов, занимавший пост с лета 2018 года, указом президента вновь назначен на должность министра по развитию информационных технологий и коммуникаций.
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