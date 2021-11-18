https://uz.sputniknews.ru/20211118/kak-svyazany-ekonomiki-uzbekistana-i-rossii-vajnoe-21415805.html

Как связаны экономики Узбекистана и России: важное

Как связаны экономики Узбекистана и России: важное

В настоящее время два государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд,

2021-11-18T15:58+0500

2021-11-18T15:58+0500

2021-11-18T16:26+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

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Узбекистан и Россия наращивают темпы сотрудничества, несмотря на продолжающуюся пандемию. Об этом 17 ноября в ходе II Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном заявил лидер республики Шавкат Мирзиёев.Официальный визит Главы Узбекистана в Россию назначен на 19 ноября. На фоне этого события Sputnik Узбекистан оценил уровень экономических отношений двух стран.ИнвестицииРоссия – один из основных инвесторов в экономику Узбекистана. Как отметил Мирзиёев, объем накопленных российских инвестиций в экономике республики превышает $10 млрд.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд, заявил президент России Владимир Путин.По состоянию на 1 ноября этого года РФ лидирует по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане (2 335 компаний). Российские инвестиции заложены в базовые отрасли экономики республики: горную металлургию, нефтегаз, энергетику, сельское хозяйство. Так, инвестиции ПАО "Лукойл" вложил в разведку и добычу газа на территории Узбекистана около $8 млрд.В разведку и добычу углеводородов на территории страны вкладывается ПАО "Газпром": с 2006 по 2013 годы компания инвестировала около $383 млн в проведение геологоразведки в Устюртском регионе.Кроме этого, Газпромбанк финансирует проект по добыче углеводородного сырья в Узбекистане. Общая стоимость проекта периодом в 2017-2021 годы - $3,9 млрд. А с Российским экспортным центром (АО "РЭЦ") Газпромбанк подписал соглашение о совместной реализации инвестпроектов на $3 млрд. Они касаются нефтегазохимической, горнодобывающей и металлургической отраслей.Более $1 млрд инвестировала в Узбекистан и российская компания "ВымпелКом". Другое российское предприятие – ПАО "Силовые машины" участвует в проектах по модернизации энергоблоков Сырдарьинской ТЭС ($177 млн) и Фархадской ГЭС (€ 56,5 млн).Особую важность Узбекистан и Россия придают и строительству АЭС в Джизакской области. В начале сентября 2018-го правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве АЭС на территории республики.В планах у госкорпорации "Росатом" — построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. В феврале 2019 года Шавкат Мирзиёев утвердил концепцию развития атомной энергетики в стране на 2019-2029 годы. Документ предусматривает, что строительство АЭС начнется в 2022-м с привлечением кредита правительства РФ.Внешняя торговляВзаимный товарооборот Узбекистана и России тоже отличается стабильным ростом. Ранее, в июне этого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в 2020 году торговля между странами выросла на 15% и достигла порядка $6 млрд.С января по сентябрь этого года, по данным Госкомстата, Узбекистан экспортировал в Россию продукцию на общую сумму $1,5 млрд. В основном страна закупает у республики текстиль, обувь, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, каучук, металлы и изделия из них.При этом у России Узбекистан закупил продукцию на $3,6 млрд. Это машины, оборудование, древесина, товары химической промышленности и минеральные продукты.МигрантыВ прошлом году мигранты из Узбекистана отправили денежные переводы на сумму более $6 млрд. По данным Евразийского банка развития, совокупные поступления денежных переводов мигрантов в республику обеспечили около 12% ВВП. Причем до пандемии, в 2018-2019 годах этот показатель равнялся 15%.Как отмечает директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец, во время пандемии денежные переводы стали огромной поддержкой для Узбекистана.Между тем, российский Центробанк опубликовал статистику по личным переводам из России в страны ближнего зарубежья. Всего за первые шесть месяцев 2021 года в страны СНГ было отправлено $5,44 млрд. Почти половина этих денег ушла в Узбекистан – около $2 млрд.

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2021

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

узбекистан, сотрудничество