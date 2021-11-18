https://uz.sputniknews.ru/20211118/nado-kovat-jelezo-poka-goryacho-uzbekistan-vozmetsya-za-turistov-iz-rossii-21407689.html

"Надо ковать железо, пока горячо": Узбекистан возьмется за туристов из России

"Надо ковать железо, пока горячо": Узбекистан возьмется за туристов из России

Пандемия — это именно тот период, "когда надо ковать железо, пока горячо", считают в Узбекистане.

2021-11-18T12:17+0500

2021-11-18T12:17+0500

2021-11-18T12:17+0500

общество

узбекистан

туристы

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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Узбекистан намерен увеличить туристический поток из России и повысить узнаваемость республики среди россиян. "Министерство туризма и спорта поставило перед собой конкретную задачу по развитию двусторонних отношений в туристической сфере и увеличению турпотока из России", — заявил первый замглавы ведомства Улугбек Азамов, выступая на Втором российско-узбекском межрегиональном форуме. В 2018 году Узбекистан посетили 371 тысяч туристов из России, в 2019-м — 455 тысяч. В 2020-м из-за пандемии поток снизился до 81,5 тысячи человек.Сейчас власти республики предпринимает шаги по продвижению туристического потенциала Узбекистана и повышению узнаваемости республики в российских регионах.В частности, в этом году делегация министерства и туроператоров провела мероприятие "Путешествуй в Узбекистан" в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Махачкале и Грозном.Азамов также отметил динамику совместной работы с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) по активному информационному продвижению Узбекистана на туристическом российском рынке. В частности, в рамках сотрудничества с АТОР министерство стало партнером ассоциации. Была организована академия, где проходит сертификация российских туристических компаний для работы по узбекскому направлению.По ее мнению, Узбекистан только начал использовать свои козыри по информационному продвижению своих турпродуктов. "Продвижение не бывает малым. Одна даже мощная акция, один яркий ролик — это все равно не достаточно, чтобы засветиться на туристическом рынке (России. — Sputnik)", — добавила Ломидзе.Ранее Узбекистан попал в топ-5 самых "умопомрачительных мест для отдыха". Рейтинг составила британская газета The Times.Страна также вошла в пятерку наиболее привлекательных мест для проведения новогодних праздников.

https://uz.sputniknews.ru/20211010/uzbekistan-popal-v-top-5-stran-gde-stoit-otmetit-novyy-god-20842077.html

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узбекистан, туристы