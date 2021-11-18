https://uz.sputniknews.ru/20211118/pochemu-rossiyskie-brendy-skupayut-uzbekskiy-tekstil-21423573.html
Почему российские бренды скупают узбекский текстиль
Почему российские бренды скупают узбекский текстиль
Глава исполнительного аппарата Ассоциации текстильных предприятий Узбекистана Джасур Рустамбеков встретился с российскими коллегами в Москве. 18.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-18T22:06+0500
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В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан он объяснил, чего не хватает национальной текстильной отрасли и чем новые льготы помогут кластерам и частным производителям. Что происходит с ценами на текстиль и пряжу? Почему растет спрос на узбекский текстиль в России? Как повысить урожайность хлопка и снизить потребление им воды? В чем нуждается текстильная отрасль? Подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , узбекистан, москва, текстиль, видео
Почему российские бренды скупают узбекский текстиль
Глава исполнительного аппарата Ассоциации текстильных предприятий Узбекистана Джасур Рустамбеков встретился с российскими коллегами в Москве.
В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан
он объяснил, чего не хватает национальной текстильной отрасли и чем новые льготы помогут кластерам и частным производителям.
Что происходит с ценами на текстиль и пряжу? Почему растет спрос на узбекский текстиль в России? Как повысить урожайность хлопка и снизить потребление им воды? В чем нуждается текстильная отрасль?
Подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.