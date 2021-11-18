https://uz.sputniknews.ru/20211118/tysyachi-uzbekistantsev-otstranili-ot-raboty-za-otkaz-ot-vaktsinatsii-21422545.html
Тысячи узбекистанцев отстранили от работы за отказ от вакцинации
Тысячи узбекистанцев отстранили от работы за отказ от вакцинации
С августа месяца работодатель имеет право отстранить сотрудника от выполнения им своих трудовых обязанностей.
2021-11-18T20:24+0500
2021-11-18T20:24+0500
2021-11-18T20:24+0500
общество
узбекистанцы
вакцинация
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ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия раскрыла данные по количеству отстраненных от работы узбекистанцев за отказ от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.По данным ведомства, сотрудники службы провели порядка 28 тысяч проверок. Из них 20 тысяч прошли в бюджетных организациях, а 7 905 — на частных предприятиях.В общей сложности было выявлено чуть более 50 тысяч человек, не выполнивших требование об обязательной вакцинации. Более половины из них — 26 тысяч — отстранили от работы.Вместе с тем, в 2 225 случаях работодателей оштрафовали, а 175 объектов приостановили свою деятельность.Вакцинация населения от коронавируса началась в республике 1 апреля. Доступны к использованию китайский препарат Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.С 19 июля в стране в обязательном порядке вакцинируют от коронавируса работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также силовиков.Благодаря принятым изменениям в законодательство, с 3 августа работодатель официально может отстранить от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса.Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210925/uzbekistan-nameren-dobitsya-priznaniya-v-sng-sertifikatov-vaktsinatsii-ot-covid-20644366.html
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узбекистанцы, вакцинация
Тысячи узбекистанцев отстранили от работы за отказ от вакцинации
Сотрудники службы санэпидемблагополучия провели порядка 28 тысяч проверок и выявили свыше 50 тысяч человек, отказывающихся от обязательной вакцинации.
ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия раскрыла данные по количеству отстраненных от работы узбекистанцев за отказ от обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.
По данным
ведомства, сотрудники службы провели порядка 28 тысяч проверок. Из них 20 тысяч прошли в бюджетных организациях, а 7 905 — на частных предприятиях.
В общей сложности было выявлено чуть более 50 тысяч человек, не выполнивших требование об обязательной вакцинации. Более половины из них — 26 тысяч — отстранили от работы.
Вместе с тем, в 2 225 случаях работодателей оштрафовали, а 175 объектов приостановили свою деятельность.
Вакцинация населения от коронавируса началась в республике 1 апреля. Доступны к использованию китайский препарат Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, российский "Спутник V", шведско-британская AstraZeneca, американская Moderna и американо-немецкая Pfizer/BioNTech.
С 19 июля в стране в обязательном порядке вакцинируют от коронавируса работающих в сферах торговли, общепита, услуг и образования, а также силовиков.
Благодаря принятым изменениям в законодательство, с 3 августа работодатель официально может отстранить
от работы тех, кто отказался сделать прививку от коронавируса.
Таких сотрудников не увольняют, однако зарплата им начисляться не будет. Такая норма теперь содержится в Трудовом кодексе Узбекистана.