Что "Агроэкспресс" везет из Москвы в Ташкент и с чем приедет обратно

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Россия и Узбекистан запустили первый "Агроэкспресс". Пилотная контейнерная партия, формирующая ускоренные поставки продукции между странами, отправилась в понедельник.О подробностях запуска "агрокоридора" между Россией и Узбекистаном и том, какие перспективы открывает этот проект для обеих стран, в интервью Sputnik рассказала руководитель Проектного офиса АО "РЖД Логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова. Как быстро "Агроэкспресс" доберется до ТашкентаЭксперт отметила, что товарный поезд будет находиться в пути пять-шесть суток. Грузовые контейнеры пока тестируются в пилотном режиме, подчеркнула Кириллова. В пути тестируется, как будут пройдены границы, сохранится ли качество груза и продовольственные характеристики, и уже к запуску полносоставного поезда все оставшиеся проблемы и барьеры будут устранены.Это важно для того, чтобы потребители обеих стран смогли получать свежий и качественный продукт. В среднем, полносоставный ускоренный поезд будет идти пять суток по маршруту: станция "Селятино" Московской железной дороги — станция "Сергели" Узбекских железных дорог.Что страны будут отправлять друг другуПо данным Минсельхоза, Россия ежегодно наращивает объем экспорта в Узбекистан. Так, с 2018 по 2020 год показатель вырос в два раза.Основными товарными позициями являются сахар, шоколадные и кондитерские изделия, масло-жировая, мясо-молочная и другая продукция агропромышленного комплекса. Узбекистан, в свою очередь, поставляет в Россию весной-летом — черешню, персики, абрикосы, винограды, арбузы, дыни, а осенью-зимой — баклажаны, морковь, лук, чеснок, капусту, дыни, хурму.Также есть внесезонная продукция: орехи, изюм, сухофрукты. Это и будут доставлять "Агроэкспрессы". На первом этапе планируется отправлять один поезд в неделю. Далее стороны будут увеличивать количество составов с учетом прироста и динамики внешней торговли.Эксперт добавила, что сейчас из Ташкента в тестовом режиме поедет свежая хурма. Дальше ассортимент плодоовощной продукции будет расширятьсяЧем "Агроэкспресс" привлекают экспортеровСервис "Агроэкспрессов" эффективно работает, если процесс осуществляется регулярно, подчеркнула Кириллова.Еще один привлекательный момент: бесшовный таможенный и фитосанитарный коридоры, которые создает сервис "Агроэкспрессов".Сейчас пилотная отправка происходит под непрерывным мониторингом Федеральной таможенной службы (ФТС) России и Россельхознадзора, а также аналогичных органов узбекской стороны, отметила эксперт. Это нужно, чтобы, к примеру, отбор проб Россельхознадзором на какую-то плодоовощную продукцию происходил уже на момент отправки. Когда узбекская продукция прибудет в Россию, уже будут готовы все анализы. Данная система позволит оперативно, практически сразу выпускать груз. Это важный фактор построения бесшовного коридора, подчеркнула Кириллова. По ее словам, между таможенными органами России и Узбекистана уже подписано соглашение об упрощенном таможенном коридоре. Сейчас в рамках договоренностей таможенные и фитосанитарные органы стран мониторят прохождение груза в обе стороны.
Как часто будут ходить "Агроэкспрессы", какую продукцию перевозить и в чем выгода от проекта экспортерам, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Россия и Узбекистан запустили первый "Агроэкспресс". Пилотная контейнерная партия, формирующая ускоренные поставки продукции между странами, отправилась в понедельник.
О подробностях запуска "агрокоридора" между Россией и Узбекистаном и том, какие перспективы открывает этот проект для обеих стран, в интервью Sputnik рассказала руководитель Проектного офиса АО "РЖД Логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова.
Эксперт отметила, что товарный поезд будет находиться в пути пять-шесть суток. Грузовые контейнеры пока тестируются в пилотном режиме, подчеркнула Кириллова.
В пути тестируется, как будут пройдены границы, сохранится ли качество груза и продовольственные характеристики, и уже к запуску полносоставного поезда все оставшиеся проблемы и барьеры будут устранены.
"Агропоезда — это автономные модели рефрижераторных контейнеров. Важно посмотреть на работу оборудования, проверить, как держится температурный режим. Проход таможни и границы тоже нужно протестировать, причем в обе стороны".
Алевтина Кириллова
Руководитель Проектного офиса АО "РЖД Логистика", доктор технических наук
Это важно для того, чтобы потребители обеих стран смогли получать свежий и качественный продукт. В среднем, полносоставный ускоренный поезд будет идти пять суток по маршруту: станция "Селятино" Московской железной дороги — станция "Сергели" Узбекских железных дорог.
Что страны будут отправлять друг другу
По данным Минсельхоза, Россия ежегодно наращивает объем экспорта в Узбекистан. Так, с 2018 по 2020 год показатель вырос в два раза.
Основными товарными позициями являются сахар, шоколадные и кондитерские изделия, масло-жировая, мясо-молочная и другая продукция агропромышленного комплекса.
Узбекистан, в свою очередь, поставляет в Россию весной-летом — черешню, персики, абрикосы, винограды, арбузы, дыни, а осенью-зимой — баклажаны, морковь, лук, чеснок, капусту, дыни, хурму.
Также есть внесезонная продукция: орехи, изюм, сухофрукты. Это и будут доставлять "Агроэкспрессы".
На первом этапе планируется отправлять один поезд в неделю. Далее стороны будут увеличивать количество составов с учетом прироста и динамики внешней торговли.
"Мы рассчитываем, что на первом этапе объемы дойдут до 60 тысяч тонн. Далее мы планируем идти на целевой рубеж, близкий к 1 миллиону тонн. Это ожидается к 2030 году, когда поезда будут ходить регулярно".
Алевтина Кириллова
Руководитель Проектного офиса АО "РЖД Логистика", доктор технических наук
Эксперт добавила, что сейчас из Ташкента в тестовом режиме поедет свежая хурма. Дальше ассортимент плодоовощной продукции будет расширяться
Чем "Агроэкспресс" привлекают экспортеров
Сервис "Агроэкспрессов" эффективно работает, если процесс осуществляется регулярно, подчеркнула Кириллова.
"Экспортер будет иметь информацию, что каждую неделю по вторникам с конкретной станции отправляется грузовой ускоренный поезд в Ташкент. И может купить так называемый "грузовой билет": на один или несколько контейнеров на свою экспортную продукцию".
Алевтина Кириллова
Руководитель Проектного офиса АО "РЖД Логистика", доктор технических наук
Еще один привлекательный момент: бесшовный таможенный и фитосанитарный коридоры, которые создает сервис "Агроэкспрессов".
Что такое бесшовный коридор?
Бесшовность транспортного обслуживания означает, что все компоненты транспортной системы, вовлечённые в создание услуги по обеспечению мобильности, должны быть плотно, устойчиво и непрерывно интегрированы между собой.
Сейчас пилотная отправка происходит под непрерывным мониторингом Федеральной таможенной службы (ФТС) России и Россельхознадзора, а также аналогичных органов узбекской стороны, отметила эксперт.
Это нужно, чтобы, к примеру, отбор проб Россельхознадзором на какую-то плодоовощную продукцию происходил уже на момент отправки.
Когда узбекская продукция прибудет в Россию, уже будут готовы все анализы. Данная система позволит оперативно, практически сразу выпускать груз. Это важный фактор построения бесшовного коридора, подчеркнула Кириллова.
По ее словам, между таможенными органами России и Узбекистана уже подписано соглашение об упрощенном таможенном коридоре.
Сейчас в рамках договоренностей таможенные и фитосанитарные органы стран мониторят прохождение груза в обе стороны.
"Напомним, что сейчас осуществляется первая тестовая отправка, и от ее результатов будет зависеть дальнейшее развитие проекта".
Алевтина Кириллова
Руководитель Проектного офиса АО "РЖД Логистика", доктор технических наук