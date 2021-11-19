https://uz.sputniknews.ru/20211119/chto-agroekspress-vezet-iz-moskvy-v-tashkent-i-s-chem-priedet-obratno-21416894.html

Что "Агроэкспресс" везет из Москвы в Ташкент и с чем приедет обратно

Что "Агроэкспресс" везет из Москвы в Ташкент и с чем приедет обратно

Эксперт рассказала, как часто будут ходить "Агроэкспрессы" между Россией и Узбекистаном, и что этот проект значит для обеих стран.

2021-11-19T12:37+0500

2021-11-19T12:37+0500

2021-11-19T12:37+0500

экономика

ржд

"агроэкспрессы"

ташкент

москва

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Россия и Узбекистан запустили первый "Агроэкспресс". Пилотная контейнерная партия, формирующая ускоренные поставки продукции между странами, отправилась в понедельник.О подробностях запуска "агрокоридора" между Россией и Узбекистаном и том, какие перспективы открывает этот проект для обеих стран, в интервью Sputnik рассказала руководитель Проектного офиса АО "РЖД Логистика", доктор технических наук Алевтина Кириллова. Как быстро "Агроэкспресс" доберется до ТашкентаЭксперт отметила, что товарный поезд будет находиться в пути пять-шесть суток. Грузовые контейнеры пока тестируются в пилотном режиме, подчеркнула Кириллова. В пути тестируется, как будут пройдены границы, сохранится ли качество груза и продовольственные характеристики, и уже к запуску полносоставного поезда все оставшиеся проблемы и барьеры будут устранены.Это важно для того, чтобы потребители обеих стран смогли получать свежий и качественный продукт. В среднем, полносоставный ускоренный поезд будет идти пять суток по маршруту: станция "Селятино" Московской железной дороги — станция "Сергели" Узбекских железных дорог.Что страны будут отправлять друг другуПо данным Минсельхоза, Россия ежегодно наращивает объем экспорта в Узбекистан. Так, с 2018 по 2020 год показатель вырос в два раза.Основными товарными позициями являются сахар, шоколадные и кондитерские изделия, масло-жировая, мясо-молочная и другая продукция агропромышленного комплекса. Узбекистан, в свою очередь, поставляет в Россию весной-летом — черешню, персики, абрикосы, винограды, арбузы, дыни, а осенью-зимой — баклажаны, морковь, лук, чеснок, капусту, дыни, хурму.Также есть внесезонная продукция: орехи, изюм, сухофрукты. Это и будут доставлять "Агроэкспрессы". На первом этапе планируется отправлять один поезд в неделю. Далее стороны будут увеличивать количество составов с учетом прироста и динамики внешней торговли.Эксперт добавила, что сейчас из Ташкента в тестовом режиме поедет свежая хурма. Дальше ассортимент плодоовощной продукции будет расширятьсяЧем "Агроэкспресс" привлекают экспортеровСервис "Агроэкспрессов" эффективно работает, если процесс осуществляется регулярно, подчеркнула Кириллова.Еще один привлекательный момент: бесшовный таможенный и фитосанитарный коридоры, которые создает сервис "Агроэкспрессов".Сейчас пилотная отправка происходит под непрерывным мониторингом Федеральной таможенной службы (ФТС) России и Россельхознадзора, а также аналогичных органов узбекской стороны, отметила эксперт. Это нужно, чтобы, к примеру, отбор проб Россельхознадзором на какую-то плодоовощную продукцию происходил уже на момент отправки. Когда узбекская продукция прибудет в Россию, уже будут готовы все анализы. Данная система позволит оперативно, практически сразу выпускать груз. Это важный фактор построения бесшовного коридора, подчеркнула Кириллова. По ее словам, между таможенными органами России и Узбекистана уже подписано соглашение об упрощенном таможенном коридоре. Сейчас в рамках договоренностей таможенные и фитосанитарные органы стран мониторят прохождение груза в обе стороны.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/pervyy-agroekspress-otpravilsya-iz-rossii-v-uzbekistan-21404030.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

ржд, "агроэкспрессы", ташкент, москва