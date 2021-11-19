https://uz.sputniknews.ru/20211119/gosdolg-uzbekistana-rastet---pochemu-eto-xorosho-21441536.html

Госдолг Узбекистана растет — почему это хорошо

Госдолг Узбекистана растет — почему это хорошо

Узбекистан, как и другие страны мира, сейчас вынужден наращивать расходную часть по поддержке здравоохранения и образования для перехода на новые виды взаимодействия в рамках преодоления последствий пандемии.

2021-11-19T19:58+0500

2021-11-19T19:58+0500

2021-11-19T20:45+0500

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интервью

госдолг

мнение эксперта

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Как Узбекистан формирует свой положительный имидж и на что занимает деньги, корреспонденту Sputnik объяснила доктор экономических наук Аза Мигранян.Экономист рассказала, что в мировой практике есть прецеденты издания подобных законов о госдолге. Но чаще госдолг регулируется в рамках стратегических программ и коммуникативных планов развития государств.Республика заботится о своем имидже, который должен продемонстрировать степень устойчивости государства с точки зрения финансовой ликвидности, возможности формирования инвестиционной привлекательности проектов и понимания правил игры для всех участников рынка, особенно внешних инвесторов.Такие законопроекты очень полезны, но нужно посмотреть, что именно будет включено в этот документ.По данным Центрального банка, на 1 июля 2021 года совокупный внешний долг Узбекистана, то есть долг государства и частного сектора, составлял 35,9 млрд долларов — около 57% к ВВП. С начала года он вырос на 6%, или на 2 млрд долларов.Аза Мигранян отметила, что здесь нужно принимать во внимание, что критерием устойчивости финансовой системы и ее безопасности является 60-процентный уровень госдолга к ВВП. Узбекистан приближается к этой величине, но нужно учитывать следующие моменты:во-первых, для республики не критично превышение вышеуказанного показателя по госдолгу, если это вложения в реальный сектор экономики, который точно принесет отдачу экономике: инвестиционные вливания в производства, проекты, развитие промышленности будут оправданы;во-вторых, безопасно для экономики государства кредитование инфраструктурных проектов, которые финансируются через внешние заимствования.Узбекистан, как и другие страны мира, сейчас вынужден наращивать расходную часть по поддержке здравоохранения и образования для перехода на новые виды взаимодействия в рамках преодоления последствий пандемии.Как правило, источник вливания в эти сферы идет из внешних финансовых заимствований.В Узбекистан инвестиции поступают в основном из России, Китая, Кореи на крупные инфраструктурные проекты, например строительство АЭС в республике.В рамках последних встреч в Москве Россия и Узбекистан договорились о совместных проектах на $3,6 млрд и подписали 28 соглашений.Более подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>

https://uz.sputniknews.ru/20210908/gosdolg-uzbekistana-prevysil-24-mlrd-komu-i-za-chto-doljna-strana-20405000.html

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интервью, госдолг, мнение эксперта