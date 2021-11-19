https://uz.sputniknews.ru/20211119/onischenko-raskryl-zachem-ssha-nujna-voennaya-biolaboratoriya-v-kazaxstane--21429600.html
Онищенко раскрыл, зачем США нужна военная биолаборатория в Казахстане
Онищенко раскрыл, зачем США нужна военная биолаборатория в Казахстане
Американцы построят новую военную биолабораторию в Казахстане якобы для защиты населения. Но так ли это?
2021-11-19T12:50+0500
2021-11-19T12:50+0500
2021-11-19T12:50+0500
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Научная лаборатория повышенного уровня биологической безопасности и подземные хранилища для опасных и особо опасных штаммов вирусов строится в поселке Гвардейский Жамбылской области.Многие эксперты выражают опасение по поводу участия США в этом проекте. Строительство военной биолаборатории в Казахстане на американские деньги США —реальное основание для тревоги, считает врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, Пентагон финансирует подобные инициативы в странах СНГ якобы для защиты местного населения. Однако цель на самом деле иная.Подробнее о том, чем вызван интерес США к Казахстану и что делать России, в интервью Sputnik.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/chto-skryvaetsya-v-biolaboratoriyax-ssha-v-blijnem-zarubeje--21389100.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
сша, казахстан, геннадий онищенко, биолаборатории
Онищенко раскрыл, зачем США нужна военная биолаборатория в Казахстане
Американцы построят новую военную биолабораторию в Казахстане.
Научная лаборатория повышенного уровня биологической безопасности и подземные хранилища для опасных и особо опасных штаммов вирусов строится в поселке Гвардейский Жамбылской области.
Многие эксперты выражают опасение по поводу участия США в этом проекте.
Строительство военной биолаборатории в Казахстане на американские деньги США —реальное основание для тревоги, считает врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
По его словам, Пентагон финансирует подобные инициативы в странах СНГ якобы для защиты местного населения. Однако цель на самом деле иная.
Подробнее о том, чем вызван интерес США к Казахстану и что делать России, в интервью Sputnik.