Визит Шавката Мирзиёева в Россию
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - фото
13:19 19.11.2021 (обновлено: 15:17 19.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Главу Узбекистана встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2".
Главу Узбекистана встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.
В пятницу в Кремле Путин и Мирзиёев обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях.
Кроме того, лидеры стран затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.
Для Мирзиёева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны.