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В Кремле началась встреча Путина и Мирзиёева
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Визит Шавката Мирзиёева в Россию
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/shavkat-mirziyoev-pribyl-s-vizitom-v-rossiyu-21431069.html
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - фото
Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - фото
Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2".
2021-11-19T13:19+0500
2021-11-19T15:17+0500
шавкат мирзиёев
узбекистан
визит шавката мирзиёева в россию
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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2".Главу Узбекистана встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.В пятницу в Кремле Путин и Мирзиёев обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях.Кроме того, лидеры стран затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.Для Мирзиёева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/video-glavy-mid-raskryli-povestku-vstrechi-mirziyoeva-i-putina-21423298.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан

Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - фото

13:19 19.11.2021 (обновлено: 15:17 19.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Главу Узбекистана встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
1/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
2/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
3/3
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию
Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2".
Главу Узбекистана встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.
В пятницу в Кремле Путин и Мирзиёев обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях.
Кроме того, лидеры стран затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.
Для Мирзиёева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.11.2021
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Видео: главы МИД раскрыли повестку встречи Мирзиёева и Путина
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