https://uz.sputniknews.ru/20211119/shavkat-mirziyoev-pribyl-s-vizitom-v-rossiyu-21431069.html

Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - фото

Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию - фото

Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2".

2021-11-19T13:19+0500

2021-11-19T13:19+0500

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шавкат мирзиёев

узбекистан

визит шавката мирзиёева в россию

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2".Главу Узбекистана встретили помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.В пятницу в Кремле Путин и Мирзиёев обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях.Кроме того, лидеры стран затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.Для Мирзиёева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост президента страны.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/video-glavy-mid-raskryli-povestku-vstrechi-mirziyoeva-i-putina-21423298.html

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шавкат мирзиёев, узбекистан