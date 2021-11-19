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https://uz.sputniknews.ru/20211119/uzbekistan-i-rossiya-obnovili-programmu-sotrudnichestva-21443490.html
Узбекистан и Россия обновили программу сотрудничества
Узбекистан и Россия обновили программу сотрудничества
Новый документ учитывает современные механизмы взаимодействия: цифровизацию, электронную торговлю и новые технологии.
2021-11-19T22:02+0500
2021-11-19T22:12+0500
экономика
узбекистан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Новую Комплексную программу экономического сотрудничества на 2022-2026 годы подписали представители России и Узбекистана в рамках Форума межрегионального сотрудничества в Москве, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций Узбекистана.Подписи под документом поставили сопредседатели Межправительственной комиссии: министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.Обновленная программа учитывает необходимость при экономическом взаимодействии использовать современные инструменты, в том числе электронную торговлю, цифровизацию экономики, новые энерго- и водосберегающие технологии и так далее.Страны договорились совместно бороться с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, профилактике лечению коронавируса.Программа предусматривает сотрудничество и во всех традиционных сферах: торговле, промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и других.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/rossiya-vlojilas-v-nasosnyy-proekt-uzbekistana-za-577-mln-21421149.html
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узбекистан, сотрудничество

Узбекистан и Россия обновили программу сотрудничества

22:02 19.11.2021 (обновлено: 22:12 19.11.2021)
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаМинистр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков
Министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
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Новый документ учитывает современные механизмы взаимодействия: цифровизацию, электронную торговлю и новые технологии.
ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Новую Комплексную программу экономического сотрудничества на 2022-2026 годы подписали представители России и Узбекистана в рамках Форума межрегионального сотрудничества в Москве, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций Узбекистана.
Подписи под документом поставили сопредседатели Межправительственной комиссии: министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.
Обновленная программа учитывает необходимость при экономическом взаимодействии использовать современные инструменты, в том числе электронную торговлю, цифровизацию экономики, новые энерго- и водосберегающие технологии и так далее.
"Появились новые вызовы, которые сильно изменили существующие экономические механизмы. Возникли и новые возможности благодаря цифровизации и внедрению технологий. Это потребовало модернизации базового документа, который определяет стратегические направления нашей совместной работы во всех отраслях", ­– подчеркнул Максим Решетников.
Страны договорились совместно бороться с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, профилактике лечению коронавируса.
Программа предусматривает сотрудничество и во всех традиционных сферах: торговле, промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и других.

­"Программа построена на долгосрочную перспективу и ставит перед нами масштабные задачи, для реализации которых мы начнем работать уже начиная с сегодняшнего дня", – подчеркнул в своей речи Сардор Умурзаков.

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