https://uz.sputniknews.ru/20211119/uzbekistan-i-rossiya-obnovili-programmu-sotrudnichestva-21443490.html

Узбекистан и Россия обновили программу сотрудничества

Узбекистан и Россия обновили программу сотрудничества

Новый документ учитывает современные механизмы взаимодействия: цифровизацию, электронную торговлю и новые технологии.

2021-11-19T22:02+0500

2021-11-19T22:02+0500

2021-11-19T22:12+0500

экономика

узбекистан

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Новую Комплексную программу экономического сотрудничества на 2022-2026 годы подписали представители России и Узбекистана в рамках Форума межрегионального сотрудничества в Москве, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций Узбекистана.Подписи под документом поставили сопредседатели Межправительственной комиссии: министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.Обновленная программа учитывает необходимость при экономическом взаимодействии использовать современные инструменты, в том числе электронную торговлю, цифровизацию экономики, новые энерго- и водосберегающие технологии и так далее.Страны договорились совместно бороться с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, профилактике лечению коронавируса.Программа предусматривает сотрудничество и во всех традиционных сферах: торговле, промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и других.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/rossiya-vlojilas-v-nasosnyy-proekt-uzbekistana-za-577-mln-21421149.html

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узбекистан, сотрудничество