Экономика
Узбекистан и Россия обновили программу сотрудничества
22:02 19.11.2021 (обновлено: 22:12 19.11.2021)
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаМинистр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Новый документ учитывает современные механизмы взаимодействия: цифровизацию, электронную торговлю и новые технологии.
ТАШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Новую Комплексную программу экономического сотрудничества на 2022-2026 годы подписали представители России и Узбекистана в рамках Форума межрегионального сотрудничества в Москве, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций Узбекистана.
Подписи под документом поставили сопредседатели Межправительственной комиссии: министр экономического развития России Максим Решетников и министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.
Обновленная программа учитывает необходимость при экономическом взаимодействии использовать современные инструменты, в том числе электронную торговлю, цифровизацию экономики, новые энерго- и водосберегающие технологии и так далее.
"Появились новые вызовы, которые сильно изменили существующие экономические механизмы. Возникли и новые возможности благодаря цифровизации и внедрению технологий. Это потребовало модернизации базового документа, который определяет стратегические направления нашей совместной работы во всех отраслях", – подчеркнул Максим Решетников.
Страны договорились совместно бороться с COVID-19, обмениваться опытом и информацией по производству вакцины, профилактике лечению коронавируса.
Программа предусматривает сотрудничество и во всех традиционных сферах: торговле, промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и других.
"Программа построена на долгосрочную перспективу и ставит перед нами масштабные задачи, для реализации которых мы начнем работать уже начиная с сегодняшнего дня", – подчеркнул в своей речи Сардор Умурзаков.