https://uz.sputniknews.ru/20211119/v-kremle-nachalas-vstrecha-putina-i-mirziyoeva-21437425.html

В Кремле началась встреча Путина и Мирзиёева

В Кремле началась встреча Путина и Мирзиёева

Президенты России и Узбекистана поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.

2021-11-19T17:13+0500

2021-11-19T17:13+0500

2021-11-19T17:26+0500

владимир путин

шавкат мирзиёев

кремль

визит шавката мирзиёева в россию

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ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.В Кремле стартовала встреча лидеров России Владимира Путина и Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Шерзод Асадов.Президенты поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.Для Мирзиёева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост главы государства.Ожидается, что в рамках встречи лидеры стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений, а также затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу России сегодня, в пятницу. Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2". Его встретил помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.Новость дополняется.

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владимир путин, шавкат мирзиёев, кремль