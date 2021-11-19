Визит Шавката Мирзиёева в Россию
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
В Кремле началась встреча Путина и Мирзиёева
17:13 19.11.2021 (обновлено: 17:26 19.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом РФ Владимиром Путиным
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты России и Узбекистана поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik.В Кремле стартовала встреча лидеров России Владимира Путина и Узбекистана Шавката Мирзиёева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Шерзод Асадов.
Президенты поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВстреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом РФ Владимиром Путиным
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом РФ Владимиром Путиным
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для Мирзиёева визит в Россию стал первым после его переизбрания на пост главы государства.
Ожидается, что в рамках встречи лидеры стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-узбекских отношений, а также затронут международную и региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане.
Шавкат Мирзиёев прибыл в столицу России сегодня, в пятницу. Самолет главы государства приземлился в аэропорту "Внуково-2". Его встретил помощник президента России Максим Орешкин и другие официальные лица.
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