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Шавкат Мирзиеев прибыл с официальным визитом в Россию - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.11.2021
Визит Шавката Мирзиёева в Россию
19 ноября 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Россию, где проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
https://uz.sputniknews.ru/20211120/mirziyoev-i-putin-podpisali-18-dokumentov---o-chem-dogovorilis-lidery-21444761.html
Мирзиёев и Путин подписали 18 документов - о чем договорились лидеры
Мирзиёев и Путин подписали 18 документов - о чем договорились лидеры
Россия приветствовала предпринимаемые Узбекистаном шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.
2021-11-20T11:01+0500
2021-11-20T11:04+0500
визит шавката мирзиёева в россию
узбекистан
владимир путин
шавкат мирзиёев
афганистан
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Итогами встречи поделились в пресс-службе Шавката Мирзиёева.Президенты признали необходимость усиления координации деятельности в ООН и на других международных площадках по вопросам совершенствования управления сетью Интернет. Речь, в частности, об обеспечении равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и повышении роли Международного союза электросвязи.Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане и договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами. При этом российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерствами транспорта, энергетики двух стран, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством строительства Узбекистана, министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-obedinyat-svoi-sistemy-obrazovaniya-chto-vajno-znat-21395060.html
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узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, афганистан, сотрудничество

Мирзиёев и Путин подписали 18 документов - о чем договорились лидеры

11:01 20.11.2021 (обновлено: 11:04 20.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Владимир Путин
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Россия приветствовала предпринимаемые Узбекистаном шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Итогами встречи поделились в пресс-службе Шавката Мирзиёева.
Президенты признали необходимость усиления координации деятельности в ООН и на других международных площадках по вопросам совершенствования управления сетью Интернет. Речь, в частности, об обеспечении равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и повышении роли Международного союза электросвязи.
Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане и договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами.
При этом российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.
Ректор МГУ Виктор Садовничий и ректор НУУз Ином Маджидов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
Визит Шавката Мирзиёева в Россию
Узбекистан и Россия объединят свои системы образования — ректор МГУ
17 ноября, 16:34
Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования.
Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерствами транспорта, энергетики двух стран, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством строительства Узбекистана, министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.
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