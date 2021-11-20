https://uz.sputniknews.ru/20211120/mirziyoev-i-putin-podpisali-18-dokumentov---o-chem-dogovorilis-lidery-21444761.html

Мирзиёев и Путин подписали 18 документов - о чем договорились лидеры

Мирзиёев и Путин подписали 18 документов - о чем договорились лидеры

Россия приветствовала предпринимаемые Узбекистаном шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.

2021-11-20T11:01+0500

2021-11-20T11:01+0500

2021-11-20T11:04+0500

визит шавката мирзиёева в россию

узбекистан

владимир путин

шавкат мирзиёев

афганистан

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21444735_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_6e678a656ffa33417b2483a965db4825.jpg

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В ходе визита президента Узбекистана в Россию подписано в общей сложности 18 документов. Главы государств, в частности, приняли Совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. Итогами встречи поделились в пресс-службе Шавката Мирзиёева.Президенты признали необходимость усиления координации деятельности в ООН и на других международных площадках по вопросам совершенствования управления сетью Интернет. Речь, в частности, об обеспечении равных прав государств на участие в процессе управления сетью Интернет и повышении роли Международного союза электросвязи.Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и ситуации в Афганистане и договорились продолжать двусторонние консультации между внешнеполитическими и оборонными ведомствами. При этом российская сторона приветствовала предпринимаемые Узбекистаном шаги по содействию мирному процессу в Афганистане.Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СНГ, ШОС и других международных структур.Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ и министерство народного образования Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве в области образования. Меморандумы о взаимопонимании подписаны между министерствами транспорта, энергетики двух стран, министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и министерством строительства Узбекистана, министерством промышленности и торговли РФ и министерством экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20211117/uzbekistan-i-rossiya-obedinyat-svoi-sistemy-obrazovaniya-chto-vajno-znat-21395060.html

узбекистан

афганистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиёев, афганистан, сотрудничество