https://uz.sputniknews.ru/20211120/na-chto-poydet-uzbekskiy-xlopok-prodaja-ili-pererabotka-21450019.html

На что пойдет узбекский хлопок: экспорт или переработка

На что пойдет узбекский хлопок: экспорт или переработка

В этом году Узбекистан собрал более 3,4 млн тонн хлопка-сырца и получил 1,1 млн тонн хлопкового волокна. Рынок текстиля в республике динамично развивается и растет.

2021-11-20T19:07+0500

2021-11-20T19:07+0500

2021-11-20T19:11+0500

экономика

сельское хозяйство

текстильная продукция

узтекстильпром

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ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. В эксклюзивном интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан руководитель исполнительного аппарата Ассоциации "Узтекстильпром" Джасур Рустамбеков объяснил, что тормозит развитие национальной текстильной отрасли и чем новые льготы помогут кластерам и частным производителям.Кто покупает узбекский текстиль и пряжуУзбекистан производит качественные и дорогие материалы из хлопка. Спрос на них в России, Европе и Восточной Азии увеличивается с каждым годом.На сегодня основными рынками сбыта узбекского текстиля являются Россия, Китай. Турция и Кыргызстан. На их долю приходится более 82% от общего объема экспорта текстиля.Эксперт обратил внимание, что по итогам десяти месяцев 2021 года поставки текстиля на рынок России составили $769,7 млн. Это 32,1% от суммарного объема экспорта.Также эксперт отметил, что ведется большая работа по улучшению качества продукции, в частности готовой, с внедрением Европейских и международных стандартов на предприятиях.Интеграция с РоссиейРоссийский рынок продолжает оставаться для узбекских поставщиков одним из самых важных. Объемы этого сегмента из года в год растут. Так, например, за последние 4 года объем экспорта текстиля в Россию вырос почти в два раза: с $338 млн в 2016 году до $665 млн в 2020 году. В текущем году узбекские производители ожидают еще большего роста.Российские текстильщики особенно внушительно поддерживают узбекских производителей, подчеркнул Джасур Рустамбеков.Спикер отметил, что Узбекистан видит дальнейшее сотрудничество с Россией в создании совместных предприятий. У стран наработан огромный опыт в формировании производственных цепочек в промышленной кооперации.Узбекские текстильные производители полуфабрикатов отправляют продукцию в Россию. Она подвергается дополнительной доработке и уходит на внутренние рынки или на рынки других стран, например в Европу.Чем помогут льготы хлопково-текстильным кластерамСегодня в Узбекистане приняты значительные меры для развития хлопково-текстильные кластеров и сельского хозяйства. Они, в первую очередь, направлены на снижение себестоимости текстильной продукции и повышение уровня производительности отрасли.Для развития сельского хозяйства и хлопководства республика выделяет 5 трлн сумов безвозмездно и 7,5 трлн сумов на льготные кредиты на выращивание культуры. Их смогут получить хлопково-текстильные кластеры и фермерские хозяйства. Эксперт пояснил, что эти меры приняты государством для устранения последствий пандемии и дальнейшего роста экономики.Однако, по словам Рустамбекова, предприятия в полной мере не используют представленные льготы.В то же время, текстильная отрасль потеряла меньше чем другие сферы во время пандемии. Джасур Рустамбеков объяснил, что в Узбекистане были обеспечены условия для бесперебойной работы предприятий в новых условиях пандемии.В пик пандемии со стороны узбекского правительства были приняты меры, которые позволили не только остаться на плаву предприятиям отрасли, но и сохранить темпы роста производства и экспорта.Эксперт напомнил, что по итогам 7 месяцев прошлого года свыше $1 млрд текстильной продукции было направлено на экспорт. Правительство выдавало субсидии экспортерам по покрытию транспортных расходов при отправке товара.По его словам, в самый острый период локдауна объем экспорта из Узбекистана составлял 1 млн долларов в сутки.Благодаря мерам поддержки текстильной отрасли в кризисное время, по итогам 2020 года рост производства экспорта продукции не снизился, а даже поднялся на 20%. В этом году Узтекстильпром ожидает показатели еще выше.В заключение Джасур Рустамбеков сказал, что важно сбалансированно подходить к планированию по сбору хлопка и сглаживать острые моменты, связанные с сезонным изменением цен и сложностями в логистикеПредприятия сами разрабатывают свои проекты, исходя из среднесрочных и долгосрочных планов. Введена практика обсуждения проблем отрасли с правительством и министерствами.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/pochemu-rossiyskie-brendy-skupayut-uzbekskiy-tekstil-21423573.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

сельское хозяйство, текстильная продукция, узтекстильпром