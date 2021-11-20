https://uz.sputniknews.ru/20211120/rossiyskie-prodyusery-podderjat-proekty-molodyx-kinodeyateley-uzbekistana-21449753.html
Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана
Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана
С участием представителей агентства кинематоргафии Узбекистана были организованы мастер-классы, гости познакомились также с условиями и возможностями обучения во ВГИКе.
2021-11-20T18:18+0500
2021-11-20T18:18+0500
2021-11-20T18:18+0500
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ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана стали участниками 41-го Международного фестиваля студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).Глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов встретился с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым и вручил ему нагрудный знак "30 лет независимости Республики Узбекистан". Он также встретился со студентами филиала ВГИКа в Ташкенте, которых агентство направило на обучение в Москву на 2 года. Были организованы мастер-классы, гости познакомились с условиями и возможностями обучения. Представители делегации пообщались с российскими продюсерами и кинематографистами и договорились о сотрудничестве по ряду ко-продукционных проектов, в том числе для поддержки молодых кинематографистов и раскрытия их талантов.Ранее мы сообщали, что 20-26 ноября в столице Беларуси пройдет 17-й Минский международный кинофестиваль "Листапад". Узбекские кинематографисты представят на нем картину "Илхак", повествующую о рассказывающую историю Зульфии, которая ждет с фронта пятерых своих сыновей.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/po-sledam-ali-xamraeva-vgik-v-tashkente-obyavil-konkursnyy-otbor-21315740.html
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узбекистан, кинематограф
Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана
С участием представителей агентства кинематоргафии Узбекистана были организованы мастер-классы, гости познакомились также с условиями и возможностями обучения во ВГИКе.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана стали участниками 41-го Международного фестиваля студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).
Глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов встретился с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым и вручил ему нагрудный знак "30 лет независимости Республики Узбекистан". Он также встретился со студентами филиала ВГИКа в Ташкенте, которых агентство направило на обучение в Москву на 2 года. Были организованы мастер-классы, гости познакомились с условиями и возможностями обучения.
Представители делегации пообщались с российскими продюсерами и кинематографистами и договорились о сотрудничестве по ряду ко-продукционных проектов, в том числе для поддержки молодых кинематографистов и раскрытия их талантов.
Ранее мы сообщали
, что 20-26 ноября в столице Беларуси пройдет 17-й Минский международный кинофестиваль "Листапад". Узбекские кинематографисты представят на нем картину "Илхак", повествующую о рассказывающую историю Зульфии, которая ждет с фронта пятерых своих сыновей.