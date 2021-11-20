https://uz.sputniknews.ru/20211120/rossiyskie-prodyusery-podderjat-proekty-molodyx-kinodeyateley-uzbekistana-21449753.html

Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана

Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана

С участием представителей агентства кинематоргафии Узбекистана были организованы мастер-классы, гости познакомились также с условиями и возможностями обучения во ВГИКе.

2021-11-20T18:18+0500

2021-11-20T18:18+0500

2021-11-20T18:18+0500

культура

узбекистан

кинематограф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21449568_0:1:1281:721_1920x0_80_0_0_06f37e852b3c32e930d58eb22d58bba9.jpg

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана стали участниками 41-го Международного фестиваля студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).Глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов встретился с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым и вручил ему нагрудный знак "30 лет независимости Республики Узбекистан". Он также встретился со студентами филиала ВГИКа в Ташкенте, которых агентство направило на обучение в Москву на 2 года. Были организованы мастер-классы, гости познакомились с условиями и возможностями обучения. Представители делегации пообщались с российскими продюсерами и кинематографистами и договорились о сотрудничестве по ряду ко-продукционных проектов, в том числе для поддержки молодых кинематографистов и раскрытия их талантов.Ранее мы сообщали, что 20-26 ноября в столице Беларуси пройдет 17-й Минский международный кинофестиваль "Листапад". Узбекские кинематографисты представят на нем картину "Илхак", повествующую о рассказывающую историю Зульфии, которая ждет с фронта пятерых своих сыновей.

https://uz.sputniknews.ru/20211111/po-sledam-ali-xamraeva-vgik-v-tashkente-obyavil-konkursnyy-otbor-21315740.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, кинематограф