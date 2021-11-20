Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20211120/rossiyskie-prodyusery-podderjat-proekty-molodyx-kinodeyateley-uzbekistana-21449753.html
Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана
Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана
С участием представителей агентства кинематоргафии Узбекистана были организованы мастер-классы, гости познакомились также с условиями и возможностями обучения во ВГИКе.
2021-11-20T18:18+0500
2021-11-20T18:18+0500
культура
узбекистан
кинематограф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21449568_0:1:1281:721_1920x0_80_0_0_06f37e852b3c32e930d58eb22d58bba9.jpg
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана стали участниками 41-го Международного фестиваля студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).Глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов встретился с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым и вручил ему нагрудный знак "30 лет независимости Республики Узбекистан". Он также встретился со студентами филиала ВГИКа в Ташкенте, которых агентство направило на обучение в Москву на 2 года. Были организованы мастер-классы, гости познакомились с условиями и возможностями обучения. Представители делегации пообщались с российскими продюсерами и кинематографистами и договорились о сотрудничестве по ряду ко-продукционных проектов, в том числе для поддержки молодых кинематографистов и раскрытия их талантов.Ранее мы сообщали, что 20-26 ноября в столице Беларуси пройдет 17-й Минский международный кинофестиваль "Листапад". Узбекские кинематографисты представят на нем картину "Илхак", повествующую о рассказывающую историю Зульфии, которая ждет с фронта пятерых своих сыновей.
https://uz.sputniknews.ru/20211111/po-sledam-ali-xamraeva-vgik-v-tashkente-obyavil-konkursnyy-otbor-21315740.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21449568_158:0:1121:722_1920x0_80_0_0_38a06513b12686ff13ae2515de4eb358.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, кинематограф

Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана

18:18 20.11.2021
© Пресс-служба Агентства кинематографии УзбекистанаМеждународный фестиваль студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК)
Международный фестиваль студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
© Пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана
Подписаться на
С участием представителей агентства кинематоргафии Узбекистана были организованы мастер-классы, гости познакомились также с условиями и возможностями обучения во ВГИКе.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Кинематографисты Узбекистана стали участниками 41-го Международного фестиваля студентов Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).
Глава Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов встретился с ректором ВГИКа Владимиром Малышевым и вручил ему нагрудный знак "30 лет независимости Республики Узбекистан". Он также встретился со студентами филиала ВГИКа в Ташкенте, которых агентство направило на обучение в Москву на 2 года. Были организованы мастер-классы, гости познакомились с условиями и возможностями обучения.
Представители делегации пообщались с российскими продюсерами и кинематографистами и договорились о сотрудничестве по ряду ко-продукционных проектов, в том числе для поддержки молодых кинематографистов и раскрытия их талантов.
Открытие скульптуры в память о знаменитых выпускниках ВГИКа - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.11.2021
Культура
По следам Али Хамраева: ВГИК в Ташкенте объявил конкурсный отбор
11 ноября, 18:03
Ранее мы сообщали, что 20-26 ноября в столице Беларуси пройдет 17-й Минский международный кинофестиваль "Листапад". Узбекские кинематографисты представят на нем картину "Илхак", повествующую о рассказывающую историю Зульфии, которая ждет с фронта пятерых своих сыновей.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:01Создана первая искусственная геномная ДНК
19:07На что пойдет узбекский хлопок: экспорт или переработка
18:18Российские продюсеры поддержат проекты молодых кинодеятелей Узбекистана
15:34В Ташкенте открылся самый крупный в Центральной Азии склад вакцин
14:51Заводы по производству сельхозтехники перенесут в Ташобласть – причина
14:05Джоан Роулинг лишили "Гарри Поттера": при чем тут наша интеллигенция
13:51Зажигательная зарядка от Эльмиры Баситхановой в Экопарке – видео
13:03Скончался народный артист РФ Валерий Гаркалин
12:49США проиграли схватку за XXI век: "историки изучат этот момент"
12:35В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана
12:01Боксер из Узбекистана подтвердил звание чемпиона мира
11:35Узбекистан и Россия сфокусируются на поиске совместных инвестпроектов
11:01Мирзиёев и Путин подписали 18 документов - о чем договорились лидеры
10:31UzAuto Motors остановила продажу Chevrolet Captiva 5
08:00Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022
07:30В каждом регионе — своя: учимся готовить настоящую армянскую толму
ВчераУзбекистан и Россия обновили программу экономического сотрудничества
ВчераСамые забавные фото животных этого года
ВчераОткровенное интервью министра иностранных дел ДНР — видео
ВчераУченые объяснили, почему хочется спать