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https://uz.sputniknews.ru/20211122/denejnye-perevody-uzbekskix-migrantov-sostavyat-svyshe-10--ekonomiki-strany--prognoz-vb-21465651.html
Денежные переводы узбекских мигрантов составят свыше 10 % экономики страны — прогноз ВБ
Денежные переводы узбекских мигрантов составят свыше 10 % экономики страны — прогноз ВБ
Согласно отчету Всемирного банка, в 2021-м объем денежных переводов трудовых мигрантов в странах с низким и средним уровнем дохода увеличился на 7,3%.
2021-11-22T13:52+0500
2021-11-22T13:56+0500
миграция
денежные переводы
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В 2021 году трудовые мигранты из Узбекистана отправят на родину около $7,6 млрд, информируется в отчете Всемирного банка.По данным финансового регулятора, в структуре ВВП страны переводы составят 11,6% .Согласно документу, в 2021-м объем денежных переводов трудовых мигрантов в странах с низким и средним уровнем дохода увеличился на 7,3%, — он достиг $589 млрд.Отмечается, что денежные переводы в странах Центральной Азии являются крупнейшим источником внешнего финансирования. В Кыргызстане и Таджикистане они составили свыше 25% по доле ВВП.Ранее российские банки запустили функцию перевода денежных средств в страны СНГ по номеру телефона. В настоящее время эта услуга доступна в двух организациях - "Тинькофф" и "Сбер". В Центробанке заявили, что в ближайшее время разработают собственный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).
https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-ostanetsya-v-liderax-po-denejnym-perevodam-iz-rf--ekspert-19805020.html
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денежные переводы, трудовые мигранты

Денежные переводы узбекских мигрантов составят свыше 10 % экономики страны — прогноз ВБ

13:52 22.11.2021 (обновлено: 13:56 22.11.2021)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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Согласно отчету Всемирного банка, в 2021-м объем денежных переводов трудовых мигрантов в странах с низким и средним уровнем дохода увеличился на 7,3% — он достиг $589 млрд.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В 2021 году трудовые мигранты из Узбекистана отправят на родину около $7,6 млрд, информируется в отчете Всемирного банка.
По данным финансового регулятора, в структуре ВВП страны переводы составят 11,6% .
Согласно документу, в 2021-м объем денежных переводов трудовых мигрантов в странах с низким и средним уровнем дохода увеличился на 7,3%, — он достиг $589 млрд.
Абдулла Абдукадиров, эксперт в области экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.07.2021
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23 июля, 19:46
Отмечается, что денежные переводы в странах Центральной Азии являются крупнейшим источником внешнего финансирования. В Кыргызстане и Таджикистане они составили свыше 25% по доле ВВП.
Ранее российские банки запустили функцию перевода денежных средств в страны СНГ по номеру телефона. В настоящее время эта услуга доступна в двух организациях - "Тинькофф" и "Сбер". В Центробанке заявили, что в ближайшее время разработают собственный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).
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