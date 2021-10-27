https://uz.sputniknews.ru/20211027/banki-rossii-razreshat-perevodit-dengi-v-strany-sng-po-nomeru-telefona-21106726.html

Банки России разрешат переводить деньги в страны СНГ по номеру телефона

Банки России разрешат переводить деньги в страны СНГ по номеру телефона

Деньги из РФ перечисляют миллионы трудовых мигрантов, а объем рынка исчисляется миллиардами долларов. 27.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-27T09:20+0500

2021-10-27T09:20+0500

2021-10-27T09:20+0500

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ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Российские банки запускают функцию перевода денег в страны СНГ по номеру телефона. Об этом сообщают "Известия".Сейчас эта функция доступна в "Тинькофф" и "Сбере". В 2022-м эту возможность, как ожидается, получат клиенты "Юнистрим", МКБ и ДОМ.РФ.На данный момент, в ЦБ РФ разрабатывают собственный аналогичный сервис на базе Системы быстрых платежей (СБП).Представители "Сбера" в беседе с изданием уточнили, что перечисления по номеру телефона уже сейчас идут из РФ в страны Центральной Азии, а также Беларусь, Армению, Азербайджан и Молдову.С 11 октября для трудовых мигрантов открылась возможность отправлять в кредит переводы из РФ домой. "Занять" иностранцы смогут 5-15 тысяч рублей. Первое время проценты начисляться не будут.Эксперты между тем отмечают: работающие в России трудовые мигранты могут быть привлекательными заемщиками, однако в выдаче им кредитов на совершение денежных переводов есть несколько сложностей.

https://uz.sputniknews.ru/20210723/uzbekistan-ostanetsya-v-liderax-po-denejnym-perevodam-iz-rf--ekspert-19805020.html

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