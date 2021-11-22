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Эксперт рассказал, как заработать на продаже авто
Эксперт рассказал, как заработать на продаже авто
UzAuto Motors остановила продажу Chevrolet Captiva 5, которую ожидали узбекистанцы. В соцсетях обсуждают, какие автомобили и по каким ценам можно купить в условиях кризиса.
2021-11-22T20:52+0500
2021-11-22T20:56+0500
видео
автомобили
captiva
uzauto motors
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Что ждет авторынок в мире и в Узбекистане, корреспонденту Sputnik объяснил автомобильный эксперт Андрей Осипов.Когда узбекистанцы получат доступные машины? Как заработать на перепродаже авто в кризис? Что лучше Lada или Chevrolet? Ответы - в материале и видео Sputnik Узбекистан. В Узбекистане UzAuto Motors отменила продажи Chevrolet Captiva-5, объяснив это тем, что мировой автопром сегодня переживает не самые лучшие времена. Как альтернативу покупателям предлагают приобрести модели Equinox или Tracker. Кроме того, в Узбекистане в течение года начнут серийное производство Lada Vesta SW, планируют выпуск машин Hyundai. Также идет сборка авто Kia и Renault. По мнению эксперта, такое расширение сборочных производств даст узбекистанцам возможность выбора. У Lada есть свои перспективы на авторынке республики, она ничем не уступает Chevrolet по качеству и технаполнению. Но все зависит от того, по какой цене выйдут российские Lada на рынок Узбекистана и соседних стран."В Узбекистане потребитель голосует кошельком", - объясняет автомобильный эксперт Андрей Осипов ситуацию на национальном авторынке.Сейчас цены на авто огромные. Самое печальное то, что на заказ авто стоят очереди не только в Узбекистане, но и во всем мире. Автопром не успевает удовлетворять нужды потребителей. Такая ситуация может продлиться до середины 2022 года.Подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан &gt;&gt;
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Анна Черкасова
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автомобили, видео, captiva, uzauto motors

Эксперт рассказал, как заработать на продаже авто

20:52 22.11.2021 (обновлено: 20:56 22.11.2021)
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Анна Черкасова
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UzAuto Motors остановила продажу Chevrolet Captiva 5, которую ожидали узбекистанцы. В соцсетях обсуждают, какие автомобили и по каким ценам можно купить в условиях кризиса.
Что ждет авторынок в мире и в Узбекистане, корреспонденту Sputnik объяснил автомобильный эксперт Андрей Осипов.
Когда узбекистанцы получат доступные машины? Как заработать на перепродаже авто в кризис? Что лучше Lada или Chevrolet? Ответы - в материале и видео Sputnik Узбекистан.
В Узбекистане UzAuto Motors отменила продажи Chevrolet Captiva-5, объяснив это тем, что мировой автопром сегодня переживает не самые лучшие времена. Как альтернативу покупателям предлагают приобрести модели Equinox или Tracker.
Кроме того, в Узбекистане в течение года начнут серийное производство Lada Vesta SW, планируют выпуск машин Hyundai. Также идет сборка авто Kia и Renault.
По мнению эксперта, такое расширение сборочных производств даст узбекистанцам возможность выбора. У Lada есть свои перспективы на авторынке республики, она ничем не уступает Chevrolet по качеству и технаполнению. Но все зависит от того, по какой цене выйдут российские Lada на рынок Узбекистана и соседних стран.
"В Узбекистане потребитель голосует кошельком", - объясняет автомобильный эксперт Андрей Осипов ситуацию на национальном авторынке.
Сейчас цены на авто огромные. Самое печальное то, что на заказ авто стоят очереди не только в Узбекистане, но и во всем мире. Автопром не успевает удовлетворять нужды потребителей. Такая ситуация может продлиться до середины 2022 года.
Я бы сейчас не переплачивал деньги за покупку авто. А вот на продаже машины, можно и заработать в условиях роста цен на авторынке.
Автоэксперт Андрей Осипов - Sputnik Узбекистан
Андрей Осипов
Автомобильный эксперт
Подробные ответы на вопросы ищите в полной версии интервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан >>
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