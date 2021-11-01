https://uz.sputniknews.ru/20211101/voennye-uzbekistana-i-kazaxstana-provodyat-sovmestnye-ucheniya-kalkan-2021-21188520.html
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
Мероприятие направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T22:07+0500
2021-11-01T22:07+0500
2021-11-01T22:11+0500
общество
узбекистан
казахстан
военные учения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/01/21188489_0:2:1280:722_1920x0_80_0_0_06611ea1f47f27800e18ca604fad663b.jpg
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназначения вооруженных сил Узбекистана и Казахстана "Калкан-2021" стартовали в Гвардейском гарнизоне, сообщает пресс-служба Минобороны соседней республики. По информации министерства, от Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, 10 единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.Отмечается, что учения направлены на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие международного военного сотрудничества.В октябре этого года состоялись совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана из-за тревожной обстановки в Афганистане. В учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" было задействовано свыше пяти тысяч человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html
https://uz.sputniknews.ru/20211008/ucheniya-odkb-k-chemu-gotovyatsya-voennye-20833978.html
узбекистан
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/01/21188489_158:0:1122:723_1920x0_80_0_0_495cd3b0c5012309b56a448d5c93372b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, казахстан, военные учения
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
22:07 01.11.2021 (обновлено: 22:11 01.11.2021)
Мероприятие направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие международного военного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik.
Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназначения вооруженных сил Узбекистана и Казахстана "Калкан-2021" стартовали в Гвардейском гарнизоне, сообщает
пресс-служба Минобороны соседней республики.
По информации министерства, от Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, 10 единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.
Отмечается, что учения направлены на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие международного военного сотрудничества.
В октябре этого года состоялись
совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана из-за тревожной обстановки в Афганистане. В учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" было задействовано свыше пяти тысяч человек.