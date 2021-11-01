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Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения
Мероприятие направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-01T22:07+0500
2021-11-01T22:11+0500
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узбекистан
казахстан
военные учения
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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназначения вооруженных сил Узбекистана и Казахстана "Калкан-2021" стартовали в Гвардейском гарнизоне, сообщает пресс-служба Минобороны соседней республики. По информации министерства, от Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, 10 единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.Отмечается, что учения направлены на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие международного военного сотрудничества.В октябре этого года состоялись совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана из-за тревожной обстановки в Афганистане. В учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" было задействовано свыше пяти тысяч человек.
https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html
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узбекистан, казахстан, военные учения

Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения

22:07 01.11.2021 (обновлено: 22:11 01.11.2021)
© Министерство обороны КазахстанаВоеннослужащие Узбекистана и Казахстана
Военнослужащие Узбекистана и Казахстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.11.2021
© Министерство обороны Казахстана
Мероприятие направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие международного военного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназначения вооруженных сил Узбекистана и Казахстана "Калкан-2021" стартовали в Гвардейском гарнизоне, сообщает пресс-служба Минобороны соседней республики.
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По информации министерства, от Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, 10 единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.
Отмечается, что учения направлены на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие международного военного сотрудничества.
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