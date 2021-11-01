https://uz.sputniknews.ru/20211101/voennye-uzbekistana-i-kazaxstana-provodyat-sovmestnye-ucheniya-kalkan-2021-21188520.html

Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения

Военные Узбекистана и Казахстана проводят совместные учения

Мероприятие направлено на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие... 01.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-01T22:07+0500

2021-11-01T22:07+0500

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общество

узбекистан

казахстан

военные учения

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ТАШКЕНТ, 1 ноя — Sputnik. Совместные тактико-специальные учения подразделений спецназначения вооруженных сил Узбекистана и Казахстана "Калкан-2021" стартовали в Гвардейском гарнизоне, сообщает пресс-служба Минобороны соседней республики. По информации министерства, от Казахстана участвуют около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной техники, 10 единиц авиационной техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.Отмечается, что учения направлены на совершенствование слаженности действий органов управления и подразделений во время проведения спецопераций, а также развитие международного военного сотрудничества.В октябре этого года состоялись совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана из-за тревожной обстановки в Афганистане. В учениях ОДКБ "Боевое братство-2021" было задействовано свыше пяти тысяч человек.

https://uz.sputniknews.ru/20210924/mirnaya-missiya--2021-kak-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-shos--video-20631620.html

https://uz.sputniknews.ru/20211008/ucheniya-odkb-k-chemu-gotovyatsya-voennye-20833978.html

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узбекистан, казахстан, военные учения