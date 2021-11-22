https://uz.sputniknews.ru/20211122/proekt-anti-rossiya-pochemu-v-latvii-zapreschayut-georgievskie-lenty-21470856.html

Проект "анти-Россия": почему в Латвии запрещают георгиевские ленты

Проект "анти-Россия": почему в Латвии запрещают георгиевские ленты

Запрет на ношение георгиевской ленточки на публичных мероприятиях в Латвии выставляет в неприглядном свете именно Ригу, но никак не ленту на лацкане ветерана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

2021-11-22T19:07+0500

2021-11-22T19:07+0500

2021-11-22T19:08+0500

в мире

латвия

день победы

георгиевская ленточка

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Сейм Латвии 11 ноября принял в окончательном чтении поправки, запрещающие публичное ношение георгиевской ленты. Изменения внесены в закон "О безопасности на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях" и "О праздничных и памятных днях", передает Sputnik Латвия.В МИД России резко отреагировали на это противоречащее букве Нюрнберга решение властей Латвии, назвав его попыткой переписать историю. России в этом контексте нужно усиливать позитивную повестку в Латвии, продолжить защиту исторической правды на международных площадках, прозвучало на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, комментируя этот запрет, отметил, что решение Сейма нельзя расценивать иначе как очередной недружественный шаг. По мнению депутата, инициаторы законопроекта рассчитывали, что он вступит в силу до 9 мая, чтобы у ветеранов не было возможности выйти на улицы с георгиевской ленточкой. Властям ничего не остается как "разыгрывать антисоветскую русофобскую карту", поскольку через год выборы в Сейм и никаких достижений нет.Он также подчеркнул, что решение о запрете ленточек - не первое звено в цепи антироссийских шагов латвийских властей, уже есть запрет на ношение орденов, советской формы, запрещена трансляция российских каналов. Ленточка оставалась чуть ли не единственным символом общего прошлого.В заключение Хинштейн отметил, что с подобными проявлениями надо бороться всеми доступными методами, в том числе экономическими. Важное значение мог бы иметь и закон о запрете на въезд в РФ тех, кто подобные законопроекты инициирует.Попытки разорвать связь, переписать общую историю продолжатся, и здесь важно, чтобы граждане понимали, что происходит, и давали оценку. В этом контексте очень важно вести просветительскую работу, считает депутат.Шеф-редактор Baltnews Андрей Стариков, оценивая действия властей Латвии, прямо назвал тех, кто инициировал запрет на ношение ленточек, мерзавцами.Предложило ввести запрет Национальное объединение, по сути, это ультранационалисты, но это рукопожатная, системообразующая коалиционная партия.Стариков отметил, что смысл атаки на георгиевскую ленточку – в подавлении русского самосознания внутри Латвии, разрушении духовных связей русских в Латвии с исторической родиной. И это только один из элементов такой политики, среди других - запрет на ношение советской формы, использование советской символики, доктрина "советской оккупации", требование компенсаций, атака на русский язык в сфере публичного использования, атака на российские СМИ, телеканалы."Все это одна стратегия. Почему так происходит? В своей статье по Украине президент РФ Владимир Путин использовал емкое слово – анти-Россия. Проект "анти-Россия" в Прибалтике реализуется с 1991 года, с начала постсоветской жизни. Почему? Ответ в том, кто формировал эту политику. Ее формировали мигрантские круги, те, кто бежал на Запад после войны, те, кто сотрудничал с нацистами, в перестроечные годы они стали возвращаться и предлагать свое видение исторических нарративов. Ими был запущен проект "анти-Россия" в Латвии", – сказал Стариков.По его мнению, инструменты борьбы с этим есть, хотя их и немного – изменить враждебную по определению юрисдикцию, сложно.Первое – перестать питать иллюзии по поводу политического режима в Латвии. Нужно поддерживать те силы в республике, которые симпатизируют России, они есть, и в достаточном количестве, это люди, которые ежедневно противятся злу. Поменять эту антироссийскую систему они не могут, но могут замедлить процессы, они аккумулируют вокруг себя друзей РФ и тех политиков, с которыми Россия будет контактировать завтра, когда модель анти-Россия уйдет, а она уйдет, возможно, под внешним воздействием, но, скорее всего, она погубит себя изнутри. И тогда Россия сможет заполнить этот вакуум дружественным содержанием, считает Стариков.По его мнению, важно поддерживать иммунный ответ на такие мерзкие акции внутри самой России. Нужно охранять исторический нарратив, усиливать работу по линии политики памяти, защищать итоги победы, если потребуется – жестко, пресекать попытки прославления нацизма внутри самой России, должна быть усилена матрица культурно-нравственных ориентиров по вопросу исторической памяти.В Латвии также усиливать позитивную повестку – масштабировать акцию "Бессмертный полк", создавать условия для того, чтобы о 9 мая помнили каждый день.Об одном из проектов рассказала зампредседателя комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, лидер общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. По ее словам, в 2022 году планируют запустить международный видеоархив воспоминаний ветеранов Второй мировой войны, сейчас идет сбор материалов для создания единого ресурса в удобном формате.Спикер отметила, что разные организации "на протяжении многих лет собирали воспоминания свидетелей, ветеранов Великой Отечественной войны"."Только в нашем движении хранится более 10 тысяч таких видеовоспоминаний. Но, к сожалению, нет единого ресурса, куда можно обратиться и в удобном формате использовать видеовоспоминания, например, при составлении уроков в школе. Кроме того, у нас очень мало свидетельств и воспоминаний тех людей, которые в настоящий момент проживают на территории других государств, и как нам кажется, как раз именно этой части нам не хватает, и это обязательно нужно успеть записать. Мы предлагаем объединить усилия и создать международный архив. Сам портал начнет действовать со следующего года", – сообщила Амельченкова.В свою очередь шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем отметил, что запрет георгиевской ленточки в Латвии – итог планомерной деятельности по дискредитации и очернению этого символа в публичном пространстве в Латвии, в том числе в СМИ, начиная с 2014 года, после событий на Украине.Касем подчеркнул, что у любого закона и любого преступления есть имя и фамилия, в случае одобрения запрета на ношение лент, можно говорить о депутате Артуссе Кайминьше, который, кстати, наполовину является русским, его отец русский, чего он очень стесняется.По мнению журналиста, в этом контексте очень важен закон о запрете на въезд русофобски настроенным политикам, о котором говорил Александр Хинштейн.Также Касем отметил, что мы зачастую делаем все задним числом, когда обсуждался запрет ленточек, казалось, что это делают какие-то "фриковатые депутаты", но к такому надо изначально относиться серьезно, такие политики обычно доводят дело до конца, сказал Касем и призвал уже сегодня обратить самое пристальное внимание на инициативы о сносе памятника Освободителям в Риге."Надо на ранней стадии прекращать эти разговоры, чтобы эти метастазы были удалены на ранней стадии", – сказал Касем.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая специально к пресс-конференции записала видеообращение, указала, что латвийская администрация предпринимает шаги, направленные на последовательную реинкарнацию как националистических, так и фашистских, неонацистских идей, заявила Мария Захарова в своем обращении. Она отметила, что Рига еще в 2013 году полностью вывела за рамки закона советскую символику, в том числе герб СССР, а значит, и Знамя Победы. В прошлом году была запрещена советская форма Красной армии, теперь добрались до георгиевской ленточки."Обратите внимание, с какой настойчивостью власти страны пытаются заретушировать сознание своих граждан, но и не только – мы понимаем, что речь идет о государстве ЕС – о подвиге собственных предков. Все эти запреты направлены в том числе и против старшего поколения", – сказала Захарова, отметив, что Рига таким образом пытается размыть историческое значение Великой Победы и, как следствие, основанный на уставе ООН международно-правовой порядок.Захарова заверила, что Россия продолжит отстаивать историческую правду на всех международных площадках. Она подчеркнула, что георгиевская ленточка – это символ победы добра над злом, находящийся вне рамок идеологий или узкокорыстных концепций политиков.В свою очередь научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что в Латвии в очередной раз начинают переписывать историю."Они просто надругались над правдой Великой Отечественной войны. Георгиевская ленточка – это символ победы, символ сопричастности всех тех, кто считает себя наследниками Великой Победы над нацизмом. Мы сегодня видим, что страны Прибалтики неуклонно скатываются в нацистскую идеологию. Идут марши людей, которые поддерживают дивизии СС, охранные батальоны. Это происходит и на Украине, и в других странах, в том числе в Восточной Европе. Это грозит тем, что ростки неонацизма сегодня возрастут на пространстве Европы. Причем Евросоюз, Европарламент смотрят на это сквозь пальцы – это им как будто нравится", – сказал Мягков.Он заявил, что ЕС сегодня полностью расписался в собственной недееспособности."Кого они воспитывают? Они воспитывают русофобов, которые будут смотреть на нас через перекрестие прицела", – сказал историк.По его словам, сегодня в Латвии, запрещая георгиевскую ленточку, надругались над буквой и духом Нюрнбергского процесса.В этой ситуации, по его словам, необходимо отстаивать правду на всех площадках."Если бы не советский народ, не было бы ни Прибалтики, ни Латвии, на латвийского народа, а было бы сплошное поле концлагерей, связанных немецкими автобанами", –сказал историк.Он добавил, что России нужно доказывать, что она этого не пропустит, не вассалам, а тем, кто ими руководит. "Россия всегда стояла на страже истории, и никому нее не удастся переписать", – заключил Мягков.

https://uz.sputniknews.ru/20210408/voyna-latvii-s-rossiyskimi-smi-kak-boryutsya-s-neugodnymi-jurnalistami-18231214.html

https://uz.sputniknews.ru/20210322/litva-latviya-i-estonii-reshili-vnov-obedinitsya-17884549.html

https://uz.sputniknews.ru/20190522/Kak-v-Latvii-otbirayut-georgievskie-lentochki-video-11572861.html

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латвия, день победы, георгиевская ленточка