https://uz.sputniknews.ru/20211122/v-karshi-otmenili-vozvedenie-flagshtoka-za-135-mlrd-sumov-21462574.html

В Карши отменили возведение флагштока за 1,35 млрд сумов

В Карши отменили возведение флагштока за 1,35 млрд сумов

Данный вопрос с главой города обсудил и. о. хокима Муротжон Азимов. Выделенные средства пойдут на другие нужды.

2021-11-22T11:29+0500

2021-11-22T11:29+0500

2021-11-22T12:18+0500

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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Карши не планирую устанавливать самый высокий в Кашкадарье государственный флаг за 1,35 млрд сумов, передает газета "Новости Кашкадарьи".Отмечается, что и. о. хокима Муротжон Азимов обсудил данный вопрос с главой города. В ходе переговоров было принято решение, отменить строительство флагштока в Карши. Выделенные прежде средства направят на ремонт внутренних дорог и развитие коммунального хозяйства региона.Ранее сообщалось, что флагшток высотой 62,5 метра с государственным флагом должен был появиться на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20211118/Chto-v-znameni-tebe-moem-geraldicheskie-predki-uzbekskogo-flaga-15434006.html

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