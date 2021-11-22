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В Карши отменили возведение флагштока за 1,35 млрд сумов
В Карши отменили возведение флагштока за 1,35 млрд сумов
Данный вопрос с главой города обсудил и. о. хокима Муротжон Азимов. Выделенные средства пойдут на другие нужды.
2021-11-22T11:29+0500
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карши
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ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Карши не планирую устанавливать самый высокий в Кашкадарье государственный флаг за 1,35 млрд сумов, передает газета "Новости Кашкадарьи".Отмечается, что и. о. хокима Муротжон Азимов обсудил данный вопрос с главой города. В ходе переговоров было принято решение, отменить строительство флагштока в Карши. Выделенные прежде средства направят на ремонт внутренних дорог и развитие коммунального хозяйства региона.Ранее сообщалось, что флагшток высотой 62,5 метра с государственным флагом должен был появиться на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20211118/Chto-v-znameni-tebe-moem-geraldicheskie-predki-uzbekskogo-flaga-15434006.html
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флаг, карши

В Карши отменили возведение флагштока за 1,35 млрд сумов

11:29 22.11.2021 (обновлено: 12:18 22.11.2021)
© Комитет по делам религийГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2021
© Комитет по делам религий
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Ранее выделенные средства направят на ремонт внутренних дорог и развитие коммунального хозяйства региона.
ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. В Карши не планирую устанавливать самый высокий в Кашкадарье государственный флаг за 1,35 млрд сумов, передает газета "Новости Кашкадарьи".
Отмечается, что и. о. хокима Муротжон Азимов обсудил данный вопрос с главой города. В ходе переговоров было принято решение, отменить строительство флагштока в Карши. Выделенные прежде средства направят на ремонт внутренних дорог и развитие коммунального хозяйства региона.
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Ранее сообщалось, что флагшток высотой 62,5 метра с государственным флагом должен был появиться на улице Мустакиллик накануне 30-летия независимости Узбекистана.
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