https://uz.sputniknews.ru/20211123/finansovyy-dialog-skolko-stoit-dostijenie-tseley-ustoychivogo-razvitiya-21481645.html

Финансовый диалог: сколько стоит достижение Целей устойчивого развития

Финансовый диалог: сколько стоит достижение Целей устойчивого развития

Для достижения национальных Целей устойчивого развития (до 2030 года) Узбекистану необходимы ежегодные инвестиции в размере 6 млрд долларов

2021-11-23T14:56+0500

2021-11-23T14:56+0500

2021-11-23T14:56+0500

общество

узбекистан

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана в сотрудничестве с ПРООН разрабатывает Комплексную стратегию финансирования Целей устойчивого развития (ЦУР). Таким образом предполагается ускорить достижение задач по искоренению бедности и защите окружающей среды, а также реализацию всех 16 национальных целей в области устойчивого развития. Стратегия призвана скорректировать финансовые потоки, а при необходимости их перераспределить.Напомним, что среди целей устойчивого развития: сокращение малообеспеченности (к 2030 году в два раза), продовольственная безопасность, обеспечение здорового образа жизни каждого, всеохватное качественное образование, гендерное равенство, борьба с изменением климата, сохранение и рациональное использование водных ресурсов и многое другое.Как рассказали эксперты, достижение ЦУР требует значительных государственных и частных инвестиций. Без этого достичь их к 2030 году будет весьма проблематично.Согласно проведенной оценке финансирования развития, для достижения национальных ЦУР Узбекистану необходимы как минимум дополнительные ежегодные инвестиции в размере 6 млрд долларов. Для преодоления внешнего шока и воздействия COVID-19 потребуется дополнительное внешнее финансирование в размере около 4 млрд долларов, или 7% ВВП страны, говорят эксперты ООН."Помощь по созданию Комплексной национальной стратегии финансирования ведется более чем в 60 странах, и Узбекистан – одна из них, - рассказала постоянная представительница ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска. – Стратегия представляет собой структуру, которая поможет обеспечить согласованность планирования и финансирования, мобилизовать и направить дополнительные ресурсы на цели устойчивого развития, создать эффективные механизмы мониторинга и управления".По словам директора Центра экономических исследований и реформ Обида Хакимова, сегодня необходимо понять, как профинансировать ЦУР в течение ближайших пяти лет. Для этого важно определить финансовые пробелы и сосредоточиться на ключевых реформах. Речь, прежде всего, о приватизации госпредприятий, земельной реформе (важное условие для развития сельского хозяйства). Еще одно важное направление – противодействие коррупции.Для финансирования устойчивого развития необходимы также инновационные инструменты. Один из них – смешанное финансирование. Это совмещение государственных и частных средств, в том числе, привлечение инвестиций. Как отмечают эксперты, в этом направлении у Узбекистана мало опыта, но большие возможности.Кроме этого необходимо создать портфель проектов, которые можно будет инвестировать с помощью подобных инструментов. Поскольку, часто случается, что при наличии финансирования, нет соответствующих проектов.

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Анна Желиховская

узбекистан, инвестиции