https://uz.sputniknews.ru/20211123/kak-nauka-i-texnologii-pomogut-spasti-priarale-21488041.html

Как наука и технологии помогут спасти Приаралье

Как наука и технологии помогут спасти Приаралье

Актуальный вопрос специалисты обсуждают в рамках недели InnoWeek.Uz-2021. Она стартовала в Ташкенте 22 ноября.

2021-11-23T18:53+0500

2021-11-23T18:53+0500

2021-11-23T18:54+0500

общество

аральское море

приаралье

озеленение

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ТАШКЕНТ, 23 ноя – Sputnik. Международная неделя инновационных идей "InnoWeek.Uz-2021" неслучайно началась с конференции "Превратим Приаралье в зону экологических инноваций и технологий". Президент Шавкат Мирзиёев неоднократно говорил о том, что Узбекистан намерен бороться с Аральской катастрофой.В мае этого года по предложению главы республики на 75-й сессии Генассамблеи ООН была единогласна принята специальная резолюция. Согласно ей, регион Приаралья объявили зоной экологических инноваций и технологий.Какие технологии намерены задействовать ученые, чтобы спасти Приаралье – читайте в материале Sputnik Узбекистан.Лес на дне моряПриступая к решению проблемы, нужно знать причины ее возникновения. Беды Арала начались не только из-за использования воды для ирригационных нужд, считает российский эксперт, заведующий лабораторией солоноватоводной гидробиологии Зоологического института РАН, эксперт по вопросам спасения Аральского моря Николай Аладин."По площади Арал был не четвертым, а третьим озером в мире. Изначально в нем было низкое биоразнообразие – всего 250 видов. Но это была уникальная совокупность видов организмов", - рассказал он.По мнению Аладина, в середине ХХ века в Аральское море переселили неподходящие виды рыб, что тоже дало экологические последствия.Сегодня территория осушенного дна составляет около 6 млн гектаров. Почти половина этой площади находится в Узбекистане. На двух гектарах земли узбекистанские ученые создали генофонд из пустынных растений с лучшей генетикой, рассказывает руководитель проекта НИИ при Государственном комитете лесного хозяйства Узбекистана, академик Зиновий Новицкий.В итоге за последние три года на осушенном дне Арала появился 1 млн 550 тыс гектаров леса. По словам Зиновия Новицкого, зеленые насаждения смягчат последствия этой катастрофы."Это своеобразный зеленый щит или фильтр, который предотвращает вынос ядовитых солей в атмосферу. Лет через 5-6 осушенное дно будет полностью засажено и покрыто пастбищами и лесом. Проблема будет решена", - добавил академик.Почвогрунты на осушенном дне Арала разные - от ракушечных песков до солончаков. Более 40 лет Зиновий Новицкий и его коллеги подбирали специальное растение под каждый тип донных отложений. Сегодня ученые используют саксаул, черкес, соляноколосник Беланже, климакоптера, чогон, терескен, тамарикс."Результат налицо. Здесь уже восстанавливается биоценоз (исторически сложившаяся совокупность животных, растений, грибов и микроорганизмов - Sputnik) и появляются животные. Например, с Устюрта сюда приходят сайгаки", - рассказал академик, руководитель проекта НИИ лесного хозяйства при Государственном комитете лесного хозяйства Республики Узбекистан Зиновий Новицкий.Путешествие по АралкумуПо словам экспертов, с одной стороны высыхание Аральского моря – это экологическая катастрофа, с другой – беспрецедентное явление в мировой истории. Именно поэтому сюда направился поток туристов со всего мира. Для них организованы специальные турмаршруты по Аралкуму. А уже в ближайшем будущем планируется развивать экстремальный, эколого-просветительский, научно-исследовательский туризм.По словам Зиновия Новицкого, благодаря пастбищам в Приаралье также появятся животноводы. Однако совершенно новым направлением для Каракалпакии может стать пчеловодство, уверен академик.Для этого, как рассказал Новицкий, среди лесных насаждений есть растение-медонос тамарикс. В настоящее время им засажено уже 20 гектаров."Уже в 2022 году муйнакский лесхоз получит 1000 ульев с пчелами, которые будут установлены на озеленённой территории", - уточнил Новицкий.Из кризисного региона в процветающийКак и в любой другой пустыне мира, в Аралкуме отсутствует не только инфраструктура, но и условия для социально-экономического развития. Что необходимо сделать, чтобы преобразовать Приаралье в устойчивый, развитый регион? Своими мнениями на эту тему узбекистанские и российские ученые обмениваются с коллегами из других стран.В частности, совместно со специалистами из Китая, Швейцарии, Туниса, Канады и ОАЭ узбекистанские ученые тестируют образцы флоры – на специально построенном участке в Приаралье.Также в рамках конференции была запущена научно-экспериментальнаяработа по программе SATREPS. Данный проект разработало правительство Японии, он продвигает международные совместные исследования, направленные на решения глобальных проблем. К слову, Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, которая сотрудничает с Японией в рамках SATREPS.Как сообщили в пресс-службе Мининноваций, с узбекской стороны в проекте задействованы ООО "УзГИП", УзГидромет, Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, каракалпакский филиал Ташкентского аграрного университета и Нукусский национальный университет.

https://uz.sputniknews.ru/20200708/Uchenye-iz-Kazakhstana-otsenili-opyt-Uzbekistana-v-ozelenenii-vysokhshego-dna-Arala-14500501.html

https://uz.sputniknews.ru/20210530/dary-arala-izmenyat-mirovuyu-rol-uzbekistana-v-dobyche-tsennyx-iskopaemyx-18982446.html

https://uz.sputniknews.ru/20211018/tragediya-arala-vchera-segodnya-zavtra-20957100.html

https://uz.sputniknews.ru/20200320/Spasem-Aral-vmeste--more-zeleni-i-oazisy-iz-roz-13723022.html

приаралье

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Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская

аральское море, приаралье, озеленение